アーネ・スロット監督、ノッティンガム・フォレスト戦劇的勝利前にウォームアップで足を引きずって退場したリバプールFWフロリアン・ヴィルツの負傷状況を報告
ヴィルツの負傷による遅い打撃
リヴァプールがシティ・グラウンドでのノッティンガム・フォレスト戦に臨むメンバーを発表した際、ヴィルツは名を連ねていたが、ウォーミングアップ後にカーティス・ジョーンズと交代した。アレクシス・マカリスターのロスタイム決勝点により、リヴァプールは1-0で勝利を収めた。試合後、スロット監督は当然ながらバイエル・レバークーゼンから夏に加入した新戦力のコンディションについて問われた。
スロット監督は記者団にこう語った。「深刻な状態ではないと考えているが、ウォーミングアップ中に背中の痛みが強く、先発出場は困難だった」
「100％の状態、いやそれに近い状態すら保てなかった。このリーグで6、7、8ヶ月プレーした今、彼は理解しているはずだ。ボールさばきがどれほど優れていても、このレベルでは100％のコンディションが不可欠だと」
「だから出場を見送った。来週には復帰できると期待しているが、どうなるかは誰にもわからない」
リバプールの辛勝
マック・アリスターのロスタイム決勝ゴールは、わずか5分前にゴールを認められなかったという事実によって一層際立ったものとなった。しかし彼は立ち直り、決勝点を叩き込んだ。とはいえ、トップ4入りを目指すなら自身とチームはさらに成長しなければならないと彼は主張する。現在6位のチームは得失点差で4位のチェルシーに次ぐ位置にあるが、マンチェスター・ユナイテッドが月曜夜のエバートン戦で勝利すれば3ポイント差に広がる可能性がある。
マカリスターは語った。「正直なところ複雑な気持ちだ。得点も勝利も大好きだから、そういう意味では本当に良い日だと思う。
「しかし一方で、我々のプレーはあまり良くなかったと思う。改善すべき点は山ほどあるが、勝てばやはり気分が良いものだ」
取り消されたゴールへの影響を問われると、彼は続けた。「スローイン前から、もう1点取れると思ってたんだ。
「ユーゴ（エキティケ）に『これが我々のゴールになる』と伝えたんだ。そのプレーか次のプレーかは分からなかったが、再びチャンスが訪れ、それが決まって本当に良かった」
続けてこう語った。「今週中に試合を分析する必要があるが、前半は全く良くなかった。ポジショニング、強度、プレス――何もかもダメだった。まあ、ペナルティエリアの守備は良かったかもしれない。何本かシュートをブロックできたからな」
「それでも我々の基準には達しておらず、良い内容ではなかった。後半は良いとは言えないが、多少は改善された。いくつかのチャンスを作り、何より重要なのは試合に勝てたことだ」
スロットのロケット
スロット監督はハーフタイムにノッティンガムで選手たちに、リバプールが自身の指揮下で最悪の前半を過ごしたと伝えた。
彼は続けた。「我々が戦った中で最悪の前半だった。だが自陣ボックスの守備は非常に堅固で、それがスコアを0-0に保てた理由だ。フォレストが優勢で我々を後退させていたとはいえ、自陣ボックスでの守備は私の見解では極めて良かった」 試合全体、特に前半は数多くのセットプレーを耐え抜かなければならなかった。このメンタリティをピッチ全体に広げ、ボール扱いを改善し、触るボールを全て失わないようにすれば——実際ほぼそうなっていたが——この選手たちならもっと良いプレーができると分かっている。
「私は選手たちにこう鼓舞したんだ。『相手は木曜日に試合を消化し、アウェーでの厳しい試合を戦った。エネルギー切れの可能性はある。だが我々がエネルギー切れになるわけには絶対にいかない』と。 そうすれば試合の流れを均衡させたり、我々に有利に持っていけるかもしれない。マンチェスター・シティ戦での後半の戦い方も例に挙げた。前半は理想のレベルに達していなかったが、後半は格段に良いプレーができたのだ」
次に何が来る？
リバプールは土曜日にウェストハムと対戦し、トップ4入りを目指す。スロット監督率いるチームは5日後に最下位のウルブズを訪問し、3月6日のFAカップ5回戦でも再びモリーヌックス・スタジアムへ遠征する。
