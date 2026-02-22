マック・アリスターのロスタイム決勝ゴールは、わずか5分前にゴールを認められなかったという事実によって一層際立ったものとなった。しかし彼は立ち直り、決勝点を叩き込んだ。とはいえ、トップ4入りを目指すなら自身とチームはさらに成長しなければならないと彼は主張する。現在6位のチームは得失点差で4位のチェルシーに次ぐ位置にあるが、マンチェスター・ユナイテッドが月曜夜のエバートン戦で勝利すれば3ポイント差に広がる可能性がある。

マカリスターは語った。「正直なところ複雑な気持ちだ。得点も勝利も大好きだから、そういう意味では本当に良い日だと思う。

「しかし一方で、我々のプレーはあまり良くなかったと思う。改善すべき点は山ほどあるが、勝てばやはり気分が良いものだ」

取り消されたゴールへの影響を問われると、彼は続けた。「スローイン前から、もう1点取れると思ってたんだ。

「ユーゴ（エキティケ）に『これが我々のゴールになる』と伝えたんだ。そのプレーか次のプレーかは分からなかったが、再びチャンスが訪れ、それが決まって本当に良かった」

続けてこう語った。「今週中に試合を分析する必要があるが、前半は全く良くなかった。ポジショニング、強度、プレス――何もかもダメだった。まあ、ペナルティエリアの守備は良かったかもしれない。何本かシュートをブロックできたからな」

「それでも我々の基準には達しておらず、良い内容ではなかった。後半は良いとは言えないが、多少は改善された。いくつかのチャンスを作り、何より重要なのは試合に勝てたことだ」