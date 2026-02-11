Getty Images Sport
アーネ・スロット監督は、リヴァプールがチャンピオンズリーグ出場権を逃しても解任されないとしている
スロット選手は「容認できない」状況にもかかわらず残留に自信
スロットはアンフィールドでの自身の将来に関する憶測に言及し、欧州のトップリーグ出場権を逃したからといって自動的に解任されるべきではないと主張した。リバプールは現在プレミアリーグ順位表で危うい立場にあり、水曜夜のサンダーランド戦を控えたトップ5争いでチェルシーに4ポイント、マンチェスター・ユナイテッドに5ポイント差をつけられている。
昨夏の移籍市場におけるクラブの大規模な支出を考慮すれば、予選落ちは災難と見なされるだろう。 しかしスロット監督は、クラブオーナーのフェンウェイ・スポーツ・グループとスポーツディレクターのリチャード・ヒューズが今シーズンを総合的に評価すると確信している。彼はユルゲン・クロップ監督時代の2022-23シーズンを例に挙げた。当時クラブはトップ4入りを逃したにもかかわらずドイツ人指揮官への信頼を維持し、その決断が2年後のスロット監督自身の下での20度目のリーグ優勝の礎となった。
自身の去就について問われるとスロット監督は「私の将来を決めるのは自分ではないので、これもまた答えにくい質問だ」と前置きした上で「確かなのは、ごく最近にも同様の事例があり、その指揮官の将来に影響しなかったことだ。もっとも、それが何の保証にもならないのは言うまでもない」と述べた。
「一般的に、監督、特にこのクラブでは——他の場所では主に（結果だけでなく）結果が重視されるかもしれないが——選手たちの成長、チームの進歩、状況も考慮されることがある」
- Getty Images Sport
悲劇的で混沌とした季節の「状況」
昨シーズンは、7月にフォワードのディオゴ・ジョタが亡くなるという悲劇的な出来事から幕を開け、チームは大きな衝撃を受け、シーズンは暗い雰囲気の中でスタートしました。ピッチ上では、オランダ人監督は絶え間ない負傷者問題に直面し、スターストライカーのアレクサンダー・イサクが脚を骨折し、攻撃陣は鈍くなり、ローテーションもできなくなりました。
さらに、定評のあるスター選手たちの調子は落ち込んでいます。モハメド・サラー、アレクシス・マカリスター、コーディ・ガクポはいずれもパフォーマンスが大幅に低下しており、夏の大型補強で加入した多くの新戦力の「初期の問題」に拍車をかけています。これらの要因が相まって、リバプールは過去 20 試合でわずか 6 勝という悲惨な結果に終わっています。
スロット監督は、これが自身の監督キャリアにおいて「断トツで最も困難なシーズン」だと認めたが、即断即決よりもプロセスを重視するクラブで働いているという確信は揺るがない。「全てのクラブがそうではないが、私はそうした点を重視するクラブで働いていると思う」と付け加えた。
より賢いサッカー賭けをお探しですか？ TelegramのGOAL Tipsで専門家によるプレビュー、データに基づく予測、勝利の洞察を入手しましょう 。成長中のコミュニティに今すぐ参加！
ディアス売却後、持続可能性モデルに疑問の声
リバプールの苦戦に対する監視は、元選手たちの成功によってさらに厳しくなっている。昨年7月にルイス・ディアスをバイエルン・ミュンヘンに6550万ポンドで売却した決断が、今やリバプールを苦しめている。イサク不在で得点が伸び悩むリバプールとは対照的に、ディアスはドイツで18得点14アシストを記録している。
スロット監督は移籍を擁護し、クラブが持続可能なビジネスモデルを厳格に遵守していることを理由に挙げた。たとえそれがプレミアリーグのエリートクラブの中で「例外」となるとしてもだ。また、クラブ史上最高額で獲得した選手が健康を保っていたなら、議論は異なっていたはずだと主張した。
「アレックス（イサク）が健康であれば、我々も同様の議論をしていたと言えるのではないか？」とスロット監督は反論した。「ルイス・ディアスは、このクラブの運営方針を示すもう一つの例だ。28歳の選手にそのようなオファーが来れば、持続可能性を基盤とするクラブとして、選手を売却する選択をする。 我々はプレミアリーグにおいて、特に上位クラブの中では例外的な存在だ」
- Getty Images Sport
サンダーランド遠征を控えた選手選考の悩み
スロットの当面の関心事は、今シーズンホームで無敗を維持しているサンダーランドとの危険な試合を乗り切ることだ。監督の手持ち戦力は限界まで逼迫しており、事実上、選択可能な選手は 22 人しかいない。
マンチェスター・シティ戦でレッドカードを受けたドミニク・ソボズライの出場停止は、右サイドバックのコナー・ブラッドリーとジェレミー・フリンポンを含む、増え続ける欠場者リストにさらに1人追加されることとなった。ジョー・ゴメスがトレーニングに復帰したばかりであるため、スロット監督は、22歳のカルビン・ラムゼイはファーストチームでの出場準備が整っていないと判断したようで、遠藤航またはカーティス・ジョーンズをその場しのぎの守備的役割で起用する見通しだ。
チェルシーとユナイテッドにプレッシャーをかけ続けるためには勝利が不可欠だが、その場しのぎの守備陣と不発に終わる攻撃陣を前に、スロット監督は、自分の職を救うことを期待していた「状況」が、ピッチ上での自分の任務をこれまで以上に困難なものにしていることを認識している。
GOAL-eによる自動翻訳
広告