アーネ・スロット監督は、リヴァプールがチャンピオンズリーグ出場権を逃しても解任されないとしている

スロットはアンフィールドでの自身の将来に関する憶測に言及し、欧州のトップリーグ出場権を逃したからといって自動的に解任されるべきではないと主張した。リバプールは現在プレミアリーグ順位表で危うい立場にあり、水曜夜のサンダーランド戦を控えたトップ5争いでチェルシーに4ポイント、マンチェスター・ユナイテッドに5ポイント差をつけられている。

昨夏の移籍市場におけるクラブの大規模な支出を考慮すれば、予選落ちは災難と見なされるだろう。 しかしスロット監督は、クラブオーナーのフェンウェイ・スポーツ・グループとスポーツディレクターのリチャード・ヒューズが今シーズンを総合的に評価すると確信している。彼はユルゲン・クロップ監督時代の2022-23シーズンを例に挙げた。当時クラブはトップ4入りを逃したにもかかわらずドイツ人指揮官への信頼を維持し、その決断が2年後のスロット監督自身の下での20度目のリーグ優勝の礎となった。

自身の去就について問われるとスロット監督は「私の将来を決めるのは自分ではないので、これもまた答えにくい質問だ」と前置きした上で「確かなのは、ごく最近にも同様の事例があり、その指揮官の将来に影響しなかったことだ。もっとも、それが何の保証にもならないのは言うまでもない」と述べた。

「一般的に、監督、特にこのクラブでは——他の場所では主に（結果だけでなく）結果が重視されるかもしれないが——選手たちの成長、チームの進歩、状況も考慮されることがある」