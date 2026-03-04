Getty Images Sport
翻訳者：
アーネ・スロット監督はウルブズ戦敗戦を受け「あまりにも多くの試合に負けている」と悔しさをにじませ、ヴァージル・ファン・ダイクは「ずさんな」プレーを嘆いた
リバプールが望まぬプレミアリーグ記録
敗戦の様子は、チーム内に広がる精神的な脆さを浮き彫りにした。リバプールはまたしても試合終了間際に崩れ落ちたのだ。統計的に見てもこれは歴史的な問題となっている。今シーズン、リバプールは90分目のゴールによってプレミアリーグで5試合を落としている。これは同大会の歴史上、単一シーズンにおける最多記録である。スロット監督は頻繁に起こる終盤の崩れに苛立ちを露わにした。
「相手にはほとんどチャンスを与えなかった。我々のチャンス創出は多くないが相手より上回っていた。それでも結果はまたしても2-1の敗戦だ」とスロット監督はTNTスポーツの試合後インタビューで語った。「我々はあまりにも多くの試合に敗れ、勝ち点を落としている。またしても追加タイムで失点したのか？過去22試合で3度の敗戦は全て追加タイムでのものだ」
- Getty Images Sport
スロットは緊迫感の欠如と守備の隙を痛烈に批判した
前半はほぼ無得点の膠着状態だったが、後半開始直後に試合は一気に盛り上がった。とはいえ、スロット監督は主力選手たちの質の高いプレーの欠如に全く満足していなかった。リヴァプールは65.8%のボール支配率を誇ったものの、その優位性を勝利に結びつけることができず、監督はビルドアップの遅さと予測可能性、そして単純な局面での守備の脆弱さを嘆く結果となった。
「悪い結果だ。前半は全く良くなく、後半は改善された。後半は少し緊迫感が増し、得点に近づいたが、相手がペナルティエリア付近に侵入した最初の瞬間に失点した」とスロット監督は語った。「我々は即座に反撃し、まずポストを叩き、次にモハメドがシュート。その後も2度勝ち越し点を奪う寸前まで迫った。結局、ディフレクトしたシュートで失点したが、あれはチャンスすらなかった」
ファン・ダイクがモリーヌックスでの悪夢の責任を取る
キャプテンのヴァージル・ファン・ダイクは批判から逃げず、チームの集団的な失敗を率直に認めた。オランダ人DFはウルブズの先制点につながるプレーで対応を誤り、ホームチームが決勝点を奪う前にリヴァプールをリードさせる絶好のチャンスを逃していた。彼の率直な言葉は、国内リーグでの不振の重圧を徐々に感じ始めているロッカールームの現状を映し出していた。
「自分たちの責任だ。動きが遅く、予測可能で、ボール保持は雑だった。判断も誤っていた」とファン・ダイクは認めた。「決定的なチャンスは与えなかったが、あのプレーぶりでは、このような結果も当然の帰結だ。それが現実だ。失望している」
- Getty Images Sport
FAカップでの即座の挽回の機会
チェルシーに順位で追い抜かれる危機に直面するリバプールには、傷をなめる余裕などない。運命の皮肉とも言えるスケジュールが待ち受ける——スロット監督率いるチームは今週金曜、FAカップ5回戦のためモリーヌックスに再訪するのだ。リーグ戦敗北を乗り越え、シーズンを挽回する気概がまだあることを示す絶好の機会となる。
「そう、それは良いことだ。金曜日に証明すべきことがあるのだから」とスロット監督はカップ戦を見据えて締めくくった。しかしクラブが5位に沈み、アンフィールド特有の「華やかさと興奮」の欠如にファンの不満が高まる中、監督は自身の将来を巡る憶測を鎮めるには連勝しかないと理解している。
広告