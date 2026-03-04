アーネ・スロット監督はウルブズ戦敗戦を受け「あまりにも多くの試合に負けている」と悔しさをにじませ、ヴァージル・ファン・ダイクは「ずさんな」プレーを嘆いた

前半はほぼ無得点の膠着状態だったが、後半開始直後に試合は一気に盛り上がった。とはいえ、スロット監督は主力選手たちの質の高いプレーの欠如に全く満足していなかった。リヴァプールは65.8%のボール支配率を誇ったものの、その優位性を勝利に結びつけることができず、監督はビルドアップの遅さと予測可能性、そして単純な局面での守備の脆弱さを嘆く結果となった。

「悪い結果だ。前半は全く良くなく、後半は改善された。後半は少し緊迫感が増し、得点に近づいたが、相手がペナルティエリア付近に侵入した最初の瞬間に失点した」とスロット監督は語った。「我々は即座に反撃し、まずポストを叩き、次にモハメドがシュート。その後も2度勝ち越し点を奪う寸前まで迫った。結局、ディフレクトしたシュートで失点したが、あれはチャンスすらなかった」