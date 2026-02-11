Goal.com
Arne Slot Liverpool GFX GOAL
アーネ・スロット監督の時間が迫る：リバプールの残り試合がトップ5入りと監督の座を危うくしている

日曜日のアンフィールドで、リヴァプールは今季2度目のマンチェスター・シティ戦敗北を喫した。アーネ・スロット監督は2-1の敗戦後、11月のエティハドでの3-0という屈辱的な大敗以来の「チームの進歩」が「誰の目にも明らかだった」と主張。確かに後半には好材料も見られたが、終盤には今やほぼ恒例となった崩れを見せてしまった。

さらに、リバプールが恥ずかしいほど消極的な前半45分を経て、全盛期とは程遠いシティ相手に攻勢に出たことを進歩と評価すべきか否かは大いに議論の余地がある。結局のところ、今季のレッドズは時折見事なプレーを見せてきた。我々が今なお待ち望んでいるのは、プレミアリーグにおける完璧なパフォーマンス、つまり昨季王者である彼らが激化する競争の中で安定した勝利を収め続ける能力を疑いようなく証明する姿だ。

スロット監督は「着実に前進している」と語るが、シーズンを挽回する時間と試合数は急速に失われつつある。2025-26シーズンの残り13試合を前に、リヴァプールは順位表で6位。5位のチェルシーとは5ポイント差、4位のマンチェスター・ユナイテッドとはさらに1ポイント離されている。

MFライアン・グラヴェンベルフは、来季のチャンピオンズリーグ出場権獲得について「自信がある」と語った。「厳しい状況だが、特に心配していない。我々の持つクオリティを信じているからだ」とオランダ人選手は述べた

しかし、スロット監督率いるチームがトップ5に返り咲く可能性について、これほど楽観的なリバプールファンを見つけるのは困難だろう。その理由は多岐にわたる。

    グレーヴェンベルフはリヴァプールが「試合に勝ち始める必要がある」と認めたが、これは今シーズン通じて、特に年明け以降、チームが苦戦している課題だ。

    紙面上では、スロット監督率いるチームは3月の国際試合期間まで、サンダーランド（アウェー）、ノッティンガム・フォレスト（アウェー）、ウェストハム（ホーム）、ウルブズ（アウェー）、トッテナム（ホーム）、ブライトン（アウェー）と比較的楽な対戦カードが組まれている。 昇格組のサンダーランドが中位陣の中で最高順位であるため、最低限の目標は次の6試合で14ポイントを獲得することだ。4勝2分けなら29節終了時点でリヴァプールは53ポイントとなり、残り7試合（うち5月だけでマンチェスター・ユナイテッド（アウェー）、 チェルシー（ホーム）、アストン・ヴィラ（アウェイ）との3連戦を含む最終7試合を控えている。

    過去2シーズンのプレミアリーグでは66ポイントが5位確保の最低ラインだった（昨年はニューカッスルが得失点差で辛うじてCL出場権を獲得）。つまりリヴァプールは残り39ポイント中少なくとも27ポイントが必要となるが、優勝経験のあるチームにとってこれは通常、達成不可能な目標ではない。

    しかし問題は、ユナイテッドとチェルシーが1か月余り前に監督を解任して以降、ある程度の調子を取り戻している一方で、リヴァプールはスロット監督を続投させた判断がまだ正当化されていない点にある。

    どこが改善されたのか？

    リヴァプールは前回の代表戦中断後、11月22日に降格危機のノッティンガム・フォレストを迎え撃つ試合を皮切りに、シーズン再建の絶好機を迎えていた。しかしスロット監督率いるチームは先制点を許すと（当然ながらセットプレーから）崩れ、屈辱的な0-3の敗北を喫した。

    その後2ヶ月間、リヴァプールは敗戦を喫しなかったものの、その無敗記録はプレミアリーグ史上最も説得力に欠けるものだった。11月30日から1月17日までの10試合で、王者チームは6試合を引き分けに終わらせたのだ。唯一の勝ち点はエミレーツ・スタジアムでの引き分けで、ブライトン、トッテナム、ウルヴァーハンプトン戦での4勝のうち3勝さえも、痛々しいほど精彩を欠いていた。

    したがって、シティ戦後と水曜のサンダーランド遠征前にスロット監督が「改善」について語ったのは少々違和感を覚える2026年のリーグ戦7試合でリヴァプールが勝利したのはわずか1試合に過ぎないからだ対戦相手が特に手強いわけでもなく、リーズ、フラム、バーンリー、ボーンマス戦で獲得した勝ち点はわずか3に留まっている。

    したがって、リバプールが突然、低ブロック戦術のチームを打ち破り始めるだろうと信じる真の理由はほとんどない。特に今季ホームゲームで未だ1敗もしていないサンダーランド相手にはなおさらだ。

    サラーの不振

    明らかに、ユーゴ・エキティケとフロリアン・ヴィルツが築きつつある生産的な連携は、少なくとも将来を見据えた場合、正当な楽観材料だ。しかし問題は、モハメド・サラーが現在、過去の栄光に依存している点にある。リヴァプールを史上2度目のプレミアリーグ優勝に導いた伝説的なシーズンを経て、サラーはゴール前で衝撃的な不振に陥り、スロット監督のチームから最も効果的な攻撃兵器を奪い取ってしまった。

    外から見ている限り、33歳の選手がリーグ戦17試合でわずか4得点（10年以上前のセリエA時代以来の最悪のシーズン序盤成績）に留まっている原因を誰に帰すべきか断定するのは難しい。なぜなら彼は一夜にして平凡な選手になったわけではないからだ。年齢は最終的に全ての選手に追いつくが、昨シーズン終了時に突然サッカーの才能が彼から消えたわけではない。

    サラは昨年11月にチームから外された際、自分がスケープゴートにされていると主張して物議を醸したが、スロット監督はエジプト人選手が昨季の守備的役割軽減を正当化するほどの数字を出せなくなった事実を指摘できるだろう。

    確かなのは、スロット監督がサラを最高の状態に近いプレーに戻す方法を必死に模索する必要があるということだ。なぜならリヴァプールには現在、シーズン30得点プレイヤーが他にいないからだ。

    エキティケは予想以上に活躍しているかもしれないし、ヴィルツもここ数週間で得点力を増しているが、ドミニク・ショボシュライと彼のセットプレーを除けば、誰もその穴を埋める助けになっていない。その結果、レッドズは昨シーズンサラーが決着をつけていたような接戦を数多く落としたり引き分けたりしているのだ。

    ディアスの穴を埋めることに失敗した

    サラーの不振がもたらしたもう一つの影響は、ルイス・ディアスの不在が予想以上に痛手となっていることだ。コディ・ガクポはコロンビア人選手の穴を埋めることに完全に失敗している。

    リヴァプールがディアスを売却せざるを得なかったのは明らかだ。このウインガーはバイエルン・ミュンヘン移籍が最終的に認められるずっと前から退団を望んでおり、クラブ史上最多タイとなる20回目の優勝に貢献した主役級の活躍すら彼の意思を変えるには至らなかった。 リチャード・ヒューズらは、当時28歳だった移籍希望選手に対して7500万ユーロ（約6500万ポンド／8900万ドル）は妥当な金額だと判断した。その判断にはかなりの正当性があった。

    またリヴァプールは、前シーズンにスロット監督が左ウイングという本職ポジションに配置したガクポが好調を維持（全大会通算18得点）すると確信していた。しかし残念ながら、このオランダ人選手はチームメイトの多く以上に劇的な不振に陥っており、効果のない右足へのカットインを繰り返す苛立たしい癖ゆえに、ファンの不満の矛先となってしまった。

    そうした状況下で、ガクポがシティ戦でまたしても全く効果のないプレーでアンフィールドを狂わせたまさにその夜、ディアスがバイエルン・ミュンヘンでハットトリックを決めた事実は、リヴァプールの意思決定者たちにとって本当に避けたい事態だった。

    部隊の弱点が露呈した

    ガクポはまた、スロット監督が調子の悪い同胞選手を起用し続けることへの批判材料として使われているが、監督はフェデリコ・キエーザが与えられたわずかな先発機会を活かせず（とはいえ、それは誰の責任なのか？！）、リオ・ングモハはまだ17歳に過ぎないことを考えれば、実際には選択肢がないと主張するだろう。

    スロット監督の戦力が複数のポジションで不足しているという主張には確かに説得力がある。前例のない夏の大型補強の後では奇妙に思えるが、日曜日の試合ではそれが露呈した。

    スロット監督は控え選手への信頼が極めて薄く、カーティス・ジョーンズを投入したのは残り6分になってから。2-1とリードを許したアディショナルタイムになってようやくキエーザを投入した。 一方ペップ・グアルディオラは、リヴァプールが獲得できた（いや、すべきだった）マルク・ゲヒとアントワーヌ・セメニョを先発起用できるほど豊富な戦力を有し、ルベン・ディアス、ネイサン・アケ、ライアン・チェルキを投入。最も重要なのは、フィル・フォーデン、ティジャニ・レインダース、ニコ・ゴンサレスを試合終了までベンチに留め置けた点だ。

    スロットは、このような選手層の厚さを夢見ることしかできません。リヴァプールは、シティ戦での退場処分によりソボズライが1試合の出場停止となり、また、監督がカルヴィン・ラムゼイをまったく評価していないことが明らかであるため、サンダーランド戦では、右サイドバックに別のミッドフィールダー（おそらくジョーンズ）を起用するという、かなりばかばかしい状況に陥っています。

    もちろん、コナー・ブラッドリーとジェレミー・フリンポンが同時に負傷したことは不運だったと言えるだろう。スロット監督もリヴァプールの不運についてよく口にしている。しかし、アイルランド人選手が怪我に悩まされていることは、以前から周知の事実だった。数ヶ月間に数試合しか出場できないジョー・ゴメスも同様だ。

    したがって、レッズの採用チームは、多くの説明責任を問われることになるだろう。なぜなら、昨夏に 5 億ポンド近くを費やしたにもかかわらず、現在のチームは、リーグ戦を華々しく終え、同時に FA カップやチャンピオンズリーグでも勝ち進むだけの十分な戦力を備えていないからだ。スロット、ヒューズ、ビリー・ホーガンがどれほど楽観的な円卓会議を開いても、ファンを納得させることはできないだろう。実際、スロット監督は火曜日の記者会見で、リヴァプールが週2試合のペースに対応できないことを事実上認めたのである。

    心身ともに苦しんでいる

    ジェイミー・キャラガーは、1週間の休養を経て迎えた日曜日の劇的敗戦後の混乱の中で、リヴァプールが今シーズンを「特別なもの」にする唯一の方法は7度目の欧州カップ優勝だと主張した。スロット監督率いるチームが過酷なプレミアリーグよりも大陸大会に適しているように見えるのは否定できないしかし、レッズの問題は肉体的なものだけではない。明らかに心理的な問題も存在する。 かつてのメンタルの強さを誇るチームが、今では危ぶまれるほど意志が弱く、プレッシャーが本格的に高まると崩れやすい。その証拠に、彼らはすでにプレミアリーグ1シーズンにおける最多のロスタイムでの逆転負け記録（4回）に並んでいる

    残り13試合を控える中、この不名誉な記録をリバプールが単独で更新しても全く驚くに当たらない。スロット監督が認めたように、リバプールは今や「最終盤での敗北をほぼ予期する」段階に至っており、これは悲しくも憂慮すべき事態だ。

    「延長戦で失点する頻度が異常に高い。これは不運なのか、それとも我々の責任なのか？」と元フェイエノールト監督は問いかけた。「様々な手を尽くした。守備的交代をしても失点し、同じ選手を起用し続けても失点したあらゆる策を試したのだ確かに我々は幸運に恵まれていない。それは紛れもない事実だ。ではこれは不運なのか、それとも我々の本質の一部なのか？その答えは今後3～4ヶ月で明らかになるだろう」

    本質的にリヴァプールは自信を失い、自らのアイデンティティを見失っている。このタイミングの悪いアイデンティティ危機が、チャンピオンズリーグ出場権を逃す結果を招く恐れがある——スロット監督は火曜日に、それが受け入れられない事態だと認めた。

    確かに、火曜夜の結果が示す通り、上位5チームのライバルたちも完璧とは程遠い。 それでも、ユナイテッドとチェルシーは新監督の下で無敗を維持している。負傷者続出のアストン・ヴィラはエメリ監督の下で驚きの優勝を狙う立場から、後ろを振り返る不安を抱える立場へと転落したが、それでもリヴァプールに8ポイントの差をつけている。今シーズンの平均獲得ポイントが1.52ポイント（1試合あたり）で、59ポイントでシーズンを終える見込みのリヴァプールにとって、この差は埋めるのが不可能に見える。

    アンフィールドのサポーターにとって現実的な懸念は、今後6週間でレッドズが昨季の自信を取り戻せなければ、5月までにアストン・ヴィラ、ユナイテッド、チェルシーに大きく後れを取り、直接対決の結果は無意味になるだろうという点だ。

    もはや失敗の余地は全くない。 「我々は完璧に近い状態を保たねばならない」とスロット監督はサンダーランド戦前夜に認めた。しかし、ヴァージル・ファン・ダイクやアリソン・ベッカーといった選手でさえ守備で致命的なミスを犯す現状では、その達成は困難に見える個々のミスを監督に帰責するのは筋違いだが、彼がリバプールの総合的なパフォーマンス向上を主張する一方で、結果が伴わず、彼自身が認めたように「順位表は決して嘘をつかない」という現実がある。

    「順位表は常に現状を最も正確に映す鏡だ」とスロット監督は日曜日に語った。そして現在のリヴァプールは深刻な危機に直面している。チャンピオンズリーグ出場権は危うい状況だ――監督の去就も同様に。

