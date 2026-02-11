アーネ・スロット監督の時間が迫る：リバプールの残り試合がトップ5入りと監督の座を危うくしている

ガクポはまた、スロット監督が調子の悪い同胞選手を起用し続けることへの批判材料として使われているが、監督はフェデリコ・キエーザが与えられたわずかな先発機会を活かせず（とはいえ、それは誰の責任なのか？！）、リオ・ングモハはまだ17歳に過ぎないことを考えれば、実際には選択肢がないと主張するだろう。

スロット監督の戦力が複数のポジションで不足しているという主張には確かに説得力がある。前例のない夏の大型補強の後では奇妙に思えるが、日曜日の試合ではそれが露呈した。

スロット監督は控え選手への信頼が極めて薄く、カーティス・ジョーンズを投入したのは残り6分になってから。2-1とリードを許したアディショナルタイムになってようやくキエーザを投入した。 一方ペップ・グアルディオラは、リヴァプールが獲得できた（いや、すべきだった）マルク・ゲヒとアントワーヌ・セメニョを先発起用できるほど豊富な戦力を有し、ルベン・ディアス、ネイサン・アケ、ライアン・チェルキを投入。最も重要なのは、フィル・フォーデン、ティジャニ・レインダース、ニコ・ゴンサレスを試合終了までベンチに留め置けた点だ。

スロットは、このような選手層の厚さを夢見ることしかできません。リヴァプールは、シティ戦での退場処分によりソボズライが1試合の出場停止となり、また、監督がカルヴィン・ラムゼイをまったく評価していないことが明らかであるため、サンダーランド戦では、右サイドバックに別のミッドフィールダー（おそらくジョーンズ）を起用するという、かなりばかばかしい状況に陥っています。

もちろん、コナー・ブラッドリーとジェレミー・フリンポンが同時に負傷したことは不運だったと言えるだろう。スロット監督もリヴァプールの不運についてよく口にしている。しかし、アイルランド人選手が怪我に悩まされていることは、以前から周知の事実だった。数ヶ月間に数試合しか出場できないジョー・ゴメスも同様だ。

したがって、レッズの採用チームは、多くの説明責任を問われることになるだろう。なぜなら、昨夏に 5 億ポンド近くを費やしたにもかかわらず、現在のチームは、リーグ戦を華々しく終え、同時に FA カップやチャンピオンズリーグでも勝ち進むだけの十分な戦力を備えていないからだ。スロット、ヒューズ、ビリー・ホーガンがどれほど楽観的な円卓会議を開いても、ファンを納得させることはできないだろう。実際、スロット監督は火曜日の記者会見で、リヴァプールが週2試合のペースに対応できないことを事実上認めたのである。