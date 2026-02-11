アーネ・スロット監督の時間が迫る：リバプールの残り試合がトップ5入りと監督の座を危うくしている

さらに、リバプールが恥ずかしいほど消極的な前半45分を経て、全盛期とは程遠いシティ相手に攻勢に出たことを進歩と評価すべきか否かは大いに議論の余地がある。結局のところ、今季のレッドズは時折見事なプレーを見せてきた。我々が今なお待ち望んでいるのは、プレミアリーグにおける完璧なパフォーマンス、つまり昨季王者である彼らが激化する競争の中で安定した勝利を収め続ける能力を疑いようなく証明する姿だ。
スロット監督は「着実に前進している」と語るが、シーズンを挽回する時間と試合数は急速に失われつつある。2025-26シーズンの残り13試合を前に、リヴァプールは順位表で6位。5位のチェルシーとは5ポイント差、4位のマンチェスター・ユナイテッドとはさらに1ポイント離されている。
MFライアン・グラヴェンベルフは、来季のチャンピオンズリーグ出場権獲得について「自信がある」と語った。「厳しい状況だが、特に心配していない。我々の持つクオリティを信じているからだ」とオランダ人選手は述べた。
しかし、スロット監督率いるチームがトップ5に返り咲く可能性について、これほど楽観的なリバプールファンを見つけるのは困難だろう。その理由は多岐にわたる。