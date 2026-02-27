Getty
アーネ・スロット監督がフロリアン・ヴィルツの負傷状況を深刻な内容で発表、リバプール所属のスター選手がウェストハム戦を欠場へ
ヴィルツが背中の痛みを抱えている
スロット監督は、シティ・グラウンドでヴィルツが戦線離脱となった後、問題の負傷は「深刻ではない」と述べた。1億1600万ポンド（約156億円）のミッドフィルダーは背中の不調を訴えていた。リヴァプールは22歳の選手が早期回復することを期待していた。
しかし状況は好転せず、ドイツ代表選手は今も治療室に留まっている。リハビリプログラムの完了には数日から数週間を要する可能性があり、具体的な復帰時期は未定だ。ジェレミー・フリンポンはウェストハム戦に復帰可能だが、ヴィルツのコンディションには明らかな懸念が生じている。
ワーツはいつ復帰するのか？スロットからの最新情報
チーム状況について記者団に説明したスロット監督は次のように述べた。「ジェレミーは今週数回、我々と練習に参加した。だから出場可能だ。しかしフロリアンは出場できないだろう。残念なことだ。選手が欠場するたびに失望する。先週の試合後には予想していなかったことだ」
ヴィルツの復帰時期についてさらに問われると、スロット監督は続けた。「現時点では分からない。通常、こう言う時は実は分かっているが、公表したくないだけだ。しかし今回は、本当に見当がつかない」
さらに、シーズンで最高の調子を見せ始めていたドイツ人プレイメーカーが離脱した状況について言及した。直近13試合で6得点を記録していたことについて「ヴィルツがこれほど長く健康を維持できたのは大きな成果だ。彼がプレーしていた環境からプレミアリーグ、そしてリヴァプールへとステップアップする必要があったのだから」
「彼がこれほど長く怪我なくプレーできたことは、彼のメンタルとワークレートを物語っている。彼にとっても我々にとっても残念だ。なぜなら彼は最近、本当に、本当に素晴らしいプレーを見せていたからだ」
ヴィルツの代理人、将来のレアル・マドリード移籍を計画
その活躍ぶりから、リヴァプールが2025年の夏にヴィルツに多額の投資を行った理由が明らかになった。彼は、クラブの同僚であるアレクサンダー・イサクにその記録を奪われるまで、英国サッカー界で最も高額な選手となったのだ。
レッズは、彼の代理人と同様、ヴィルツに大きな期待を寄せている。彼らは、この一流の選手がいずれ、リーガエスパニョーラの巨人、レアル・マドリードの獲得レーダーに引っかかるだろうと確信している。バイエル・レバークーゼンに別れを告げた際、サンティアゴ・ベルナベウからの関心が探られた。
その質問をしたのは、代理人のフォルカー・シュトゥルート氏でした。彼は、ヴィルツの長期的な将来について次のように述べています。「この夏、バイエルンとリヴァプールについて話し合っていたとき、私はすでにレアル・マドリードにいたシャビ・アロンソに電話し、フロリアンを連れて行くべきだと伝えました。
「彼は『本当にそうしたいが、フロレンティーノ・ペレス会長に直接会う必要がある』と返答した。私は実際にペレス会長に手紙を送った。『貴方が必要とする選手、フロリアン・ヴィルツがここにいる』と。しかしレアル・マドリードでさえ予算の制約がある。それでも私は諦めない。いつかフロリアンがレアル・マドリードでプレーすることを願っている」
リバプールはチャンピオンズリーグ出場権を獲得できるだろうか？
それはまた別の話だ。リヴァプールは現在、プレミアリーグでトップ4入りを追い求めることに集中している。スロット監督は、マンチェスター・ユナイテッドやチェルシーといったチームとチャンピオンズリーグ出場権を争うことについてこう語った。「私の見方では、これは我々にとってまた別の試合だ。他のチームにそれほど注目しているわけではない。すべての監督が常に言うように、我々は主に自分たち自身に集中しているだけだ。
我々は多くの試合に勝利する必要があることを理解している。なぜなら、チャンピオンズリーグ出場権を争うライバルたちも非常に優れたチームだからだ。多くの勝利を収めること、そこに我々の焦点は置かれている。順位表は認識しているが、ポイント差や順位そのものにはさほどこだわっていない。それは確かだ」
リヴァプールは現在プレミアリーグ6位で、チェルシーと同ポイント、古巣ユナイテッドには3ポイント差をつけられている。今シーズンのチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦の対戦相手は間もなく決定する。
