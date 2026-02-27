アーネ・スロット監督がフロリアン・ヴィルツの負傷状況を深刻な内容で発表、リバプール所属のスター選手がウェストハム戦を欠場へ

チーム状況について記者団に説明したスロット監督は次のように述べた。「ジェレミーは今週数回、我々と練習に参加した。だから出場可能だ。しかしフロリアンは出場できないだろう。残念なことだ。選手が欠場するたびに失望する。先週の試合後には予想していなかったことだ」

ヴィルツの復帰時期についてさらに問われると、スロット監督は続けた。「現時点では分からない。通常、こう言う時は実は分かっているが、公表したくないだけだ。しかし今回は、本当に見当がつかない」

さらに、シーズンで最高の調子を見せ始めていたドイツ人プレイメーカーが離脱した状況について言及した。直近13試合で6得点を記録していたことについて「ヴィルツがこれほど長く健康を維持できたのは大きな成果だ。彼がプレーしていた環境からプレミアリーグ、そしてリヴァプールへとステップアップする必要があったのだから」

「彼がこれほど長く怪我なくプレーできたことは、彼のメンタルとワークレートを物語っている。彼にとっても我々にとっても残念だ。なぜなら彼は最近、本当に、本当に素晴らしいプレーを見せていたからだ」