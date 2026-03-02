Getty Images Sport
アーセン・ヴェンゲルが望み通り！元アーセナル監督が提案した新オフサイドルール、試験導入が承認される
ウェンジャーの新たなオフサイドルール構想
ウェンガーが長年掲げてきたオフサイドルールの改革構想が、実現に向けて大きな一歩を踏み出した。 『ザ・ミラー』紙によれば、FIFAグローバルフットボール開発責任者を務める伝説の元アーセナル監督が提唱した革新的な提案が、公式試合での試験導入を正式に承認された。2019年11月に国際サッカー連盟に加わって以来、長年ロビー活動を続けてきた76歳のビジョンがついに実証される。この画期的な試験導入は、カナダプレミアリーグ（CPL）で今年4月に開始予定だ。
この動きは、現行のオフサイド技術が試合の見栄えを損なっているという信念を貫いてきたウェンジャーにとって大きな勝利だ。彼は攻撃側選手に優位性を取り戻すことを目的とした「デイライト」ルールの強力な提唱者である。これによりフランス人監督は、得点機会の大幅な増加と、ビデオアシスタントレフェリー（VAR）による微妙な判定介入が引き起こす激しいフラストレーションの軽減を最終的に実現したいと考えている。
VARと半自動化技術への不満
提案された変更案では、攻撃選手が最終守備選手との間に明確なスペース（いわゆる「デイトライト」）がある場合にのみオフサイドと判定される。これは半自動オフサイド技術（SAOT）に支えられた現行システムへの直接的な挑戦であり、現行システムでは微小な差で選手が頻繁にペナルティを受けている。 現在では、肩やつま先がわずか1ミリでも相手より前に出ていると判断されると、ゴールは容赦なく取り消される。
ウェンジャー監督は、こうした極めて厳密な判定によってサッカーの本質が薄められていると確信している。さらに、こうした微妙な判定には審判団による確認に数分を要することが多く、最高峰の試合ではVARによるオフサイド判定に約5分かかるのが常態化している。彼は一貫して、サッカーが昔に戻り、デジタルラインを引き出す技術の使用を止めるよう働きかけてきた。攻撃側と守備側の間に目に見える隙間がある場合にのみオフサイドが発生するシステムを望んでいるのだ。
日照時間の規則の根拠を説明する
その野心的な提案の具体的な根拠を詳述し、ウェンジャーは歴史的な前例と、現代技術がストライカーの伝統的な優位性に与える悪影響を強調した。彼は現在のルール設定が選手やファンを完全に苛立たせていると指摘した。提案の説明としてウェンジャーはこう述べた：「1990年、イタリアでのワールドカップ後に得点が全く生まれなかったことがきっかけでした。 ディフェンダーと同一ライン上にいる場合、オフサイドは存在しないという判断を下した」
元アーセナル監督はさらに、新システムが攻撃側に疑わしい場合の利益をどう回復させるかを明確にした。 「疑わしい場合、その疑いはストライカーに有利に働く。つまりわずかな差でも、ストライカーが有利になる。VAR導入でこの利点が失われ、多くの人々が不満を抱えている。だからこそ、身体のいかなる部分でもディフェンダーと同一ライン上にあればオフサイドにならないと提案したのだ」
UEFAの拒否にもかかわらず、カナダにおける完璧な試験環境
ついに試験導入の許可を得たものの、提案された「ウェンジャー・ルール」はサッカー界全体から普遍的な称賛を得ているわけではない。この革新的なアイデアは国際サッカー評議会（IFAB）では支持を得られず、サッカーのルール制定機関はこの抜本的改革を過激すぎると判断した。さらに欧州サッカー連盟（UEFA）によって既に正式に却下されている。ウェンジャーはこの経緯を認めつつ「現在試験的に導入している段階だ。 1年後にIFABが判断を下す。私ではない」
しかしカナダは、この実験に絶対的に最適な環境と見なされている。「デイライト」ルールはこれまでユース大会でのみ試験導入されており、CPLはその最も注目度の高い実験台となる。欧州の眩しいスポットライトから離れた場所でありながら、真の知見を得るのに十分なプロフェッショナルレベルにあると評価されている。興味深いことに、カナダ・プレミアリーグでは現在VAR（ビデオ・アシスタント・レフェリー）を導入しておらず、試験運用は純粋にピッチ上の審判に依存することになる。
