アーセン・ヴェンゲルが望み通り！元アーセナル監督が提案した新オフサイドルール、試験導入が承認される

提案された変更案では、攻撃選手が最終守備選手との間に明確なスペース（いわゆる「デイトライト」）がある場合にのみオフサイドと判定される。これは半自動オフサイド技術（SAOT）に支えられた現行システムへの直接的な挑戦であり、現行システムでは微小な差で選手が頻繁にペナルティを受けている。 現在では、肩やつま先がわずか1ミリでも相手より前に出ていると判断されると、ゴールは容赦なく取り消される。

ウェンジャー監督は、こうした極めて厳密な判定によってサッカーの本質が薄められていると確信している。さらに、こうした微妙な判定には審判団による確認に数分を要することが多く、最高峰の試合ではVARによるオフサイド判定に約5分かかるのが常態化している。彼は一貫して、サッカーが昔に戻り、デジタルラインを引き出す技術の使用を止めるよう働きかけてきた。攻撃側と守備側の間に目に見える隙間がある場合にのみオフサイドが発生するシステムを望んでいるのだ。