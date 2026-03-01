Getty Images
アーセナル、史上最速の「聖トッテナムの日」を祝う見込み
聖トッテリンガムの日のお祝い
首都の赤い陣営にとってシナリオは単純明快だ。降格の危機に瀕するトッテナムが日曜日のフラム戦で勝利を逃せば、祝賀ムードは正式に幕を開ける。 しかしクレイヴン・コテージでの結果に関わらず、アーセナルがその夜エミレーツ・スタジアムでチェルシーに勝利すれば、プレミアリーグで4シーズン連続となるスパーズ上回りを確実に達成する。これは2017年から2022年までの6年間、北ロンドンの白のチームが地域での優位性を握っていた状況から、驚くべき逆転劇を意味する。
歴史がアルテタ率いる高飛車なチームを呼び寄せている
今週日曜日の結果次第では、史上最速の「聖トテリンガムの日」記録が塗り替えられる。現行記録は2008年3月9日、アーセン・ベンゲル監督時代に樹立されたものだ。 2000年代初頭にウェブサイト『Arseweb』で生まれた遊び心ある造語「聖トッテナムの日」は、今やイングランドサッカー文化の定番となった。3月1日に到来する可能性が浮上した事実は、過去18ヶ月のプレミアリーグ戦を通じて両クラブの間に生じた天文学的な差を浮き彫りにしている。
先週末のトッテナム・ホットスパー・スタジアムでの4-1の圧勝（エベレチ・エゼとヴィクトル・ギョケレスがそれぞれ2得点で主役を飾った）は、両チームの現状を痛烈に浮き彫りにした。この勝利でアーセナルはマンチェスター・シティに対する5ポイント差を回復した一方、スパーズは奈落の底を覗き込む状態だ。現在ライバルに32ポイント差をつけられたリリーホワイト（スパーズの愛称）は、必死の残留争いを続けている。 トーマス・フランク監督の後任として新たに暫定指揮官に就任したイゴール・トゥドールは、クラブをトップリーグに残留させるという途方もない課題に直面している。
トッテナムの降格の悪夢が深まる
トッテナムのサポーターにとって痛ましい統計結果だ。現在の1試合平均得点を基に予測された最終順位表では、アーセナルが83ポイントでフィニッシュする一方、スパーズはわずか41ポイントに留まると示されている。 これが現実となれば、両ライバル間の42ポイント差はプレミアリーグ史上2番目の大差となる。1位は2003-04シーズンの「無敵のアーセナル」が記録した45ポイント差だ。テュドル監督は現状を率直に認め、「生死をかけた降格争い」と表現。チームが降格圏に危険なほど接近している現状を明言した。
安定性の対比も同様に鮮明だ。トッテナムが2022年にアーセナルを上回って以来3人の常任監督を交代させる中、ミケル・アルテタには真の優勝候補チームを構築する時間が与えられた。スペイン人指揮官の6年間の在任期間で、ガナーズは冷酷な戦力へと進化した一方、スパーズは完全に崩壊した戦績により降格圏からわずか4ポイント上回る状況に陥っている。 北ロンドンの覇権は真にエミレーツスタジアムへ戻った。日曜の夜までには、記録簿にもそれが刻まれるだろう。
北ロンドンで固まった勢力図
アーセナルは過去33シーズンのプレミアリーグで25回トッテナムを上回っており、26回目の達成はもはや形式的なものに過ぎない。今週末の優勝決定が延期されたとしても、次の機会は3月4日のブライトン戦で訪れる。しかし、3月1日に優勝を確定させ、トッテナムの傷口に塩を塗るチャンスは、エミレーツのサポーターが必死に掴みたい機会だ。 アルテタ率いるチームは今月初めにブレントフォードとウルブズ戦で連続引き分けと小幅な揺らぎを見せたものの、減速の兆候は全く見せていない。対照的にテュドール指揮下のチームは2026年に入ってリーグ戦未勝利が続いている。ファンが日曜日に向けて横断幕や応援歌を準備する中、北ロンドンの序列がこれほど明確になったことはかつてない。 聖トッテナムの日が近づいている。今回は、その祝宴に早くも姿を現そうとしているのだ。
