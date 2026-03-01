アーセナル、史上最速の「聖トッテナムの日」を祝う見込み

トッテナムのサポーターにとって痛ましい統計結果だ。現在の1試合平均得点を基に予測された最終順位表では、アーセナルが83ポイントでフィニッシュする一方、スパーズはわずか41ポイントに留まると示されている。 これが現実となれば、両ライバル間の42ポイント差はプレミアリーグ史上2番目の大差となる。1位は2003-04シーズンの「無敵のアーセナル」が記録した45ポイント差だ。テュドル監督は現状を率直に認め、「生死をかけた降格争い」と表現。チームが降格圏に危険なほど接近している現状を明言した。

安定性の対比も同様に鮮明だ。トッテナムが2022年にアーセナルを上回って以来3人の常任監督を交代させる中、ミケル・アルテタには真の優勝候補チームを構築する時間が与えられた。スペイン人指揮官の6年間の在任期間で、ガナーズは冷酷な戦力へと進化した一方、スパーズは完全に崩壊した戦績により降格圏からわずか4ポイント上回る状況に陥っている。 北ロンドンの覇権は真にエミレーツスタジアムへ戻った。日曜の夜までには、記録簿にもそれが刻まれるだろう。