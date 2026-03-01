Goal.com
アーセナル、チェルシー戦でセットプレーの妙技を披露し、2025-26シーズン残り9試合でプレミアリーグ自己最多記録に並ぶ

アーセナルは日曜日のエミレーツ・スタジアムでのチェルシー戦（2-1勝利）で、セットプレーからさらに2得点を挙げ、自らが持つプレミアリーグ記録に並んだ。ウィリアム・サリバとユリアン・ティンバーがそれぞれ得点を記録し、ミケル・アルテタ監督率いるチームは再び首位でマンチェスター・シティに5ポイント差をつけた。ただし、試合数は1試合多い状態である。

  • コーナーの王者たちが再び襲う

    アーセナルのコーナーキックからの驚異的な得点効率は、今シーズンも攻撃スタイルを再定義し続けている。チェルシー戦でセットプレーから2得点を挙げたことで、プレミアリーグにおけるコーナーキックからの得点数は16に到達。この驚異的な数字は、フリーキックやコーナーキックといったデッドボール状況における彼らの圧倒的な強さを浮き彫りにしている。今回のコーナーキックからの2得点により、重要な勝利を収めただけでなく、2025-26シーズン残り9試合を残してプレミアリーグの歴史的記録に並んだ。

  • オプタが歴史的な節目を確認

    オプタの統計によると、アーセナルが今シーズンコーナーキックから挙げた16得点は、プレミアリーグの単一シーズンにおける最多タイ記録である。これは1992-93シーズンのオールドハム・アスレティック、2016-17シーズンのウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン、そして2023-24シーズンのアーセナル自身が達成した記録と同じ数字だ。 残り9試合を残す中、ガナーズは単独新記録樹立目前に迫っており、セットプレーからの得点力がタイトル争いにおける決定的な武器となっていることを改めて証明している。

  • サリバとティンバーが帰路につく

    アーセナルのセットプレーの優位性は早い段階で明らかだった。21分、サリバがチェルシーのディフェンス陣を飛び越え、完璧なコーナーキックからヘディングでゴールを決めた。チェルシーは前半終了間際に反撃し、アーセナルのディフェンダー、ピエロ・ヒンカピエがチェルシーのコーナーキックを誤って自陣ゴールに流し込み、アウェイチームが同点に追いついた。

    しかしアーセナルは66分、再び正確無比なコーナーキックをティンバーが合わせてリードを奪い返した。70分にはペドロ・ネトが2枚目のイエローカードを受け退場処分となり、チェルシーの戦況はさらに厳しさを増した。

  • Arsenal v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    次に何が来るのか？

    シーズン終盤の重要な局面で、アーセナルはホームサポーターの前でまたもや圧巻のパフォーマンスを披露した。アルテタ監督率いるチームは、2003-04シーズン以来となるクラブ初のリーグ優勝へまた一歩近づくべく、水曜夜のブライトン戦に臨む。同日、マンチェスター・シティはノッティンガム・フォレストをホームに迎える。

