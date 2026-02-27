アーセナル、アンソニー・ゴードンの移籍金相場を把握　リバプール＆マンUをかわしニューカッスルスター獲得へ

ゴードンがタイズサイドからの移籍が噂されるのは今回が初めてではない。2024年には、少年時代を過ごした古巣リヴァプールへの復帰が取り沙汰された。イングランド代表として欧州選手権に出場するなど過酷な夏を過ごしたことが、俊足のウインガーの精神状態に影響を与えたのだ。

その後デイリー・メール紙にこう語っている。「まずEURO（欧州選手権）が精神的に非常に辛かった。出場はしていたがプレーできていなかった。それに移籍問題もあった。PSR（収益性と持続可能性に関する規則）の影響で、移籍期間中にどこかで移籍するだろうと思っていた。結局実現しなかった。 リバプール移籍の可能性を最初に受け入れ、それが実現しなかった時に再び受け入れるのは大変だった。人間だ。本当に難しいことだ」

リバプール移籍の新たな噂は否定されており、2026年初頭に将来について問われたゴードンはこう語った。「相変わらずの噂話さ。何も聞いていない。もし移籍があれば、メディアより先に俺に伝えるだろう。これまで何度も移籍騒動を経験してきたから、全部でたらめだと分かっている」

「今は自分自身とチームに集中している。今この瞬間に集中しているんだ。未来を見据えすぎるとパフォーマンスが落ちる。信じてくれ、俺は（過去に）それを経験した。今また同じ過ちは犯さない」