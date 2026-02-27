Getty/GOAL
アーセナル、アンソニー・ゴードンの移籍金相場を把握 リバプール＆マンUをかわしニューカッスルスター獲得へ
ニューカッスルはゴードンの売却で9500万ポンドに近い金額を要求している
英紙「ザ・サン」によると、アーセナルは、この金額でゴードンをセント・ジェームズ・パークから引き抜くことができると考えている。ミケル・アルテタ監督がエミレーツ・スタジアムで攻撃陣のさらなる強化を図っているため、アーセナルはこれを支払う用意がある。
ゴードンの移籍は、ロンドン北部からの離脱をほのめかすものであり、ガブリエル・マルティネッリやレアンドロ・トロサードといった選手たちは、左サイドでのポジション争いがさらに激化することになるだろう。しかし、ニューカッスルは要求額を引き下げるよう説得される必要があるだろう。
ニューカッスルはゴードンの売却により約 9500 万ポンド（1 億 2800 万ドル）を要求するとされているが、現在の契約が残り 2 年あることから、アーセナルはそれよりも低い金額で獲得できると確信している。アルテタ監督は「エバートン在籍時からゴードンを長年にわたり高く評価している」と言われている。
- AFP
ゴードンが移籍の噂にどう反応したか
ゴードンがタイズサイドからの移籍が噂されるのは今回が初めてではない。2024年には、少年時代を過ごした古巣リヴァプールへの復帰が取り沙汰された。イングランド代表として欧州選手権に出場するなど過酷な夏を過ごしたことが、俊足のウインガーの精神状態に影響を与えたのだ。
その後デイリー・メール紙にこう語っている。「まずEURO（欧州選手権）が精神的に非常に辛かった。出場はしていたがプレーできていなかった。それに移籍問題もあった。PSR（収益性と持続可能性に関する規則）の影響で、移籍期間中にどこかで移籍するだろうと思っていた。結局実現しなかった。 リバプール移籍の可能性を最初に受け入れ、それが実現しなかった時に再び受け入れるのは大変だった。人間だ。本当に難しいことだ」
リバプール移籍の新たな噂は否定されており、2026年初頭に将来について問われたゴードンはこう語った。「相変わらずの噂話さ。何も聞いていない。もし移籍があれば、メディアより先に俺に伝えるだろう。これまで何度も移籍騒動を経験してきたから、全部でたらめだと分かっている」
「今は自分自身とチームに集中している。今この瞬間に集中しているんだ。未来を見据えすぎるとパフォーマンスが落ちる。信じてくれ、俺は（過去に）それを経験した。今また同じ過ちは犯さない」
なぜゴードンがアーセナルのアルテタ監督に支持されるのか
アルテタ監督はゴードンの多才さを評価していると言われている。今季ニューカッスルで偽9番として起用されており、アーセナルの戦力層をさらに厚くするだろう。今夏にはイングランド代表のワールドカップメンバー入りが確実視されている。
北米で開催される同大会の前か後か、ゴードンの移籍が実現するかはまだ不透明だ。アーセナルは関心を強める準備ができていると報じられているが、再投資を行うには売却益による資金調達が必要となる。
- Getty
リバプールとマンチェスター・ユナイテッドがゴードン獲得競争を継続中
アルテタ監督は昨夏、2億5000万ポンド（約337億円）の予算を付与され、アーセナル指揮官としての総支出額は10億ポンド（約1300億円）の大台を突破した。ベン・ホワイトはエミレーツ・スタジアムで不要と見なされている選手の一人とされる。デンマーク人MFクリスチャン・ノルゴーも今シーズンまだプレミアリーグの試合に出場しておらず、移籍の可能性が浮上している。
アーセナルがゴードンに興味を示しているとの情報は、リヴァプールとマンチェスター・ユナイテッドが自チームの補強計画を練る中で、アンフィールドとオールド・トラッフォードにも伝わっているはずだ。移籍争いが勃発した場合、両クラブは国内ライバルに容易な道は与えないだろう。適切な価格さえ提示されれば、実績あるプレミアリーグ選手が獲得可能となるからだ。
