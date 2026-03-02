アーセナル移籍が間近！バイエルン・ミュンヘン退団を発表したイングランド女子代表のスター選手、ジョージア・スタンウェイが新クラブとの契約に「非常に近い」と明かす

スタンウェイがバイエルンを去る選択をした場合、イングランド復帰の可能性は常に囁かれてきた。彼女の力量を考えれば当然のことながら、もし移籍市場に出れば、女子スーパーリーグのトップクラブからの関心が絶えず噂されていた。 しかし27歳の彼女がバイエルン退団を正式に表明した瞬間から、最有力候補として頻繁に名前が挙がっていたクラブがある。そして今、彼女が移籍先として決まりそうなクラブこそがアーセナルだ。

バイエルンとの契約が残り数ヶ月となった月曜日に、将来の行き先について「どれほど近づいているか」と問われたスタンウェイはこう答えた。「非常に近いところまで来ている。多くの人と話し合いを重ねてきたし、サリナ（・リッテンバッハ）とも話し合っている。いずれ明らかになるだろう」