アーセナル移籍が間近！バイエルン・ミュンヘン退団を発表したイングランド女子代表のスター選手、ジョージア・スタンウェイが新クラブとの契約に「非常に近い」と明かす
解説：スタンウェイがバイエルン・ミュンヘンを去る理由
スタンウェイは1月に、今夏にバイエルン・ミュンヘンを退団することを発表し、ドイツでの非常に成功し充実した4年間のキャリアに幕を下ろすこととなった。イングランド代表の彼女はミュンヘン在籍中にリーグ優勝3回、スーパーカップ2回、ドイツカップ1回のタイトルを獲得しており、カップ戦、チャンピオンズリーグ、ブンデスリーガ首位という現状を踏まえ、さらに記録を伸ばす可能性も残されている。
クラブ離脱の決断について彼女は「信じられないほど困難だった」と表現し、発表後初めて英メディアの前に立った際にも同様の心情を語った。月曜日のウクライナ戦（W杯予選）を前に、サリナ・ウィグマン監督と共に開催されたイングランド女子代表の試合前記者会見でスタンウェイはこう述べた。「本当に難しい決断でした。 バイエルンでの時間は心から愛おしい。おそらく人生で下した最高の決断の一つだ。移籍した瞬間から、まるで故郷のように感じられた。契約更新しないことを伝えるのは本当に苦渋の決断だった。今もあの場所を愛しているからこそ、バイエルンでの思い出をいつまでも美しいものにしたいと考えたからだ。
「楽しめなくなったり、少し飽きてしまうような状態には絶対になりたくない。今シーズンを最後まで全うしたい。リーグ戦でもチャンピオンズリーグでも我々は非常に有利な立場にある。可能な限り多くの思い出を作り、バイエルンでの記憶を常にポジティブなものに保ちたい」
スタンウェイの次なる行き先は？ライオンズ、イングランド復帰まで「あと一歩」
スタンウェイがバイエルンを去る選択をした場合、イングランド復帰の可能性は常に囁かれてきた。彼女の力量を考えれば当然のことながら、もし移籍市場に出れば、女子スーパーリーグのトップクラブからの関心が絶えず噂されていた。 しかし27歳の彼女がバイエルン退団を正式に表明した瞬間から、最有力候補として頻繁に名前が挙がっていたクラブがある。そして今、彼女が移籍先として決まりそうなクラブこそがアーセナルだ。
バイエルンとの契約が残り数ヶ月となった月曜日に、将来の行き先について「どれほど近づいているか」と問われたスタンウェイはこう答えた。「非常に近いところまで来ている。多くの人と話し合いを重ねてきたし、サリナ（・リッテンバッハ）とも話し合っている。いずれ明らかになるだろう」
完璧な組み合わせ？スタンウェイとアーセナルが相性が良い理由
スタンウェイとアーセナル双方にとって理にかなった移籍だ。今夏、アーセナルではキム・リトル、ビクトリア・ペロバ、カイラ・クーニー＝クロスらミッドフィルダーを含む多くの選手が契約満了を迎える。若きオーストラリア代表のクーニー＝クロスは適応期間を経て北ロンドンのチームで重要度を増しつつあるため残留が予想される一方、キャプテンのリトルが移籍となれば大きな衝撃となるだろう。 とはいえリトルは35歳であり、永遠にプレーし続けるわけではない。またペロバは今季十分な出場機会を得られず、より多くの出場時間を求めて移籍する可能性が高い。こうした状況を踏まえると、ミッドフィールドの補強は必須であり、特にフリー移籍で獲得できるスタンウェイほど理想的な補強候補は他にいない。
スタンウェイがバイエルンとイングランド代表でシーズン終盤の大舞台を目指す中、理想的な状態にある
スタンウェイは契約を一日も早く完了させ、シーズン終盤の数ヶ月間に集中できるようにしたいと考えている。 ミュンヘンでは、まだ3つのトロフィーが懸かっている。ブンデスリーガはほぼ決着がついたようだ。バイエルンは無敗を維持し、ヴォルフスブルクに14ポイントもの大差をつけている。カップ戦では、今月下旬のハンブルガーSVとの準々決勝でバイエルンが圧倒的な優勝候補となる。その後、チャンピオンズリーグではマンチェスター・ユナイテッドとの注目の対戦が待っている。
イングランド代表にも重大な試合が控えている。ライオンセス（女子代表）は火曜日にウクライナとのW杯予選を開始し、土曜にはアイスランドを迎え撃つ。グループ首位のみがブラジル大会への自動出場権を獲得でき、イングランドはその座を世界王者スペインと争うことになる。4月と6月にラ・ロハ（スペイン代表）と対戦予定だ。
