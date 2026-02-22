GOALはトッテナム・ホットスパー・スタジアムでのアーセナルの選手たちを採点した。
【選手採点：アーセナル】エゼがまたもや決めた！ノースロンドンは赤のままで、アーセナルが再び優勝の軌道に
- Getty Images Sport
GK＆DF
ダビド・ラヤ（8/10）
後半立ち上がりに鋭いセーブを一つ見せ、終盤にも素早い反応で戻ってライン上のボールをかき出すなど、もう一度好守を披露した。クロスが入ってきた場面でも、ペナルティエリア内を非常によく掌握していた。
ユリエン・ティンバー（6/10）：
右サイドでサカと良い連係を見せ、アーセナルはそのサイドから非常に脅威的に映った。ギェケレシュの先制点につながるパスを入れた。
ウィリアム・サリバ（7/10）：
堅実なパフォーマンス。スピードとフィジカルをうまく生かし、向かってくるあらゆる局面に比較的余裕をもって対応した。
ガブリエウ・マガリャンイス（7/10）：
コロ・ムアニに軽く押された程度で倒れた場面はやや幸運だった。その結果、スパーズのストライカーによる2点目は取り消しとなった。
ピエロ・インカピエ（8/10）：
調子を上げている選手による、またも良い出来。前半にはサカを走らせる見事なパスを通した。
- Getty Images Sport
MF
マルティン・スビメンディ（7/10）：
中盤で試合を滞りなく回し続けた。現時点では最高の状態には見えないが、十分に堅実な内容だった。
デクラン・ライス（6/10）：
エゼの先制直後、コロ・ムアニに同点ゴールを許すきっかけとなるボールロストという、非常に悪いミス。普段の基準には達していなかった。
エベレチ・エゼ（9/10）：
またしてもノース・ロンドン・ダービー、またしてもスパーズ相手にエゼにとって素晴らしい一日となった。初ゴールは見事に決めてガナーズを先行させ、ボックス内でも鋭く反応して3-1にした。背番号10の役割で本当に楽しそうにプレーしていた。
- Getty Images Sport
FW
ブカヨ・サカ（7/10）：
右サイドで常に脅威となった。エゼの先制点につながる組み立てで見事なプレーを見せた。
ヴィクトル・ギェケレシュ（9/10）：
最前線を非常にうまく牽引し、試合を通してドラグシンを圧倒した。序盤に惜しくもわずかに枠を外れる好シュートが1本あったが、後半立ち上がりに強烈なフィニッシュでネットを揺らすと、終盤にも2点目を加えて勝利を決定づけた。アーセナルでの最高の試合だった。
レアンドロ・トロサール（6/10）：
試合に入り込んだり離れたりの繰り返しだった。ロングレンジのシュートが1本ライン上でクリアされ、ハーフタイム直前にももう1本がわずか数インチ外れたが、ボール扱いでもっと良くできたはずの場面もあった。
- Getty Images Sport
サブ＆監督
クリスティアン・モスケラ（6/10）：
後半開始早々にティンバーに代わって投入され、右サイドバックとして良い働きを見せた。
マルティン・ウーデゴール（7/10）：
時間が進む中で状況を少し落ち着かせるために投入され、ギェケレスの2点目をお膳立てした。
ガブリエウ・マルティネッリ（なし）：
大きな影響を与えることができなかった。
ノニ・マドゥエケ（なし）：
負傷したサカに代わり、アディショナルタイムに投入された。
ミケル・アルテタ（8/10）：
エゼを先発させるという大きな決断を下し、それが見事に当たった。