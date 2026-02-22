ダビド・ラヤ（8/10）

後半立ち上がりに鋭いセーブを一つ見せ、終盤にも素早い反応で戻ってライン上のボールをかき出すなど、もう一度好守を披露した。クロスが入ってきた場面でも、ペナルティエリア内を非常によく掌握していた。

ユリエン・ティンバー（6/10）：

右サイドでサカと良い連係を見せ、アーセナルはそのサイドから非常に脅威的に映った。ギェケレシュの先制点につながるパスを入れた。

ウィリアム・サリバ（7/10）：

堅実なパフォーマンス。スピードとフィジカルをうまく生かし、向かってくるあらゆる局面に比較的余裕をもって対応した。

ガブリエウ・マガリャンイス（7/10）：

コロ・ムアニに軽く押された程度で倒れた場面はやや幸運だった。その結果、スパーズのストライカーによる2点目は取り消しとなった。

ピエロ・インカピエ（8/10）：

調子を上げている選手による、またも良い出来。前半にはサカを走らせる見事なパスを通した。