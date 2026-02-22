Goal.com
Charles Watts

【選手採点：アーセナル】エゼがまたもや決めた！ノースロンドンは赤のままで、アーセナルが再び優勝の軌道に

エベレチ・エゼとヴィクトル・ギェケレシュがともに2得点を挙げ、アーセナルはノースロンドン・ダービーでトッテナムを4-1で粉砕。今季2度目の勝利で、プレミアリーグ首位の5ポイント差を取り戻した。ガナーズは、週中のウルブス戦での崩壊を受けて日曜の試合に大きなプレッシャーの中で臨んだが、優勝争いを戦い抜く胆力を疑う声をあざ笑うかのように、降格圏でもがき続ける隣人の本拠地で暴れ回った。

GOALはトッテナム・ホットスパー・スタジアムでのアーセナルの選手たちを採点した。

    GK＆DF

    ダビド・ラヤ（8/10）

    後半立ち上がりに鋭いセーブを一つ見せ、終盤にも素早い反応で戻ってライン上のボールをかき出すなど、もう一度好守を披露した。クロスが入ってきた場面でも、ペナルティエリア内を非常によく掌握していた。

    ユリエン・ティンバー（6/10）：

    右サイドでサカと良い連係を見せ、アーセナルはそのサイドから非常に脅威的に映った。ギェケレシュの先制点につながるパスを入れた。 

    ウィリアム・サリバ（7/10）：

    堅実なパフォーマンス。スピードとフィジカルをうまく生かし、向かってくるあらゆる局面に比較的余裕をもって対応した。

    ガブリエウ・マガリャンイス（7/10）：

    コロ・ムアニに軽く押された程度で倒れた場面はやや幸運だった。その結果、スパーズのストライカーによる2点目は取り消しとなった。

    ピエロ・インカピエ（8/10）：

    調子を上げている選手による、またも良い出来。前半にはサカを走らせる見事なパスを通した。

    MF

    マルティン・スビメンディ（7/10）：

    中盤で試合を滞りなく回し続けた。現時点では最高の状態には見えないが、十分に堅実な内容だった。

    デクラン・ライス（6/10）：

    エゼの先制直後、コロ・ムアニに同点ゴールを許すきっかけとなるボールロストという、非常に悪いミス。普段の基準には達していなかった。

    エベレチ・エゼ（9/10）：

    またしてもノース・ロンドン・ダービー、またしてもスパーズ相手にエゼにとって素晴らしい一日となった。初ゴールは見事に決めてガナーズを先行させ、ボックス内でも鋭く反応して3-1にした。背番号10の役割で本当に楽しそうにプレーしていた。

    FW

    ブカヨ・サカ（7/10）：

    右サイドで常に脅威となった。エゼの先制点につながる組み立てで見事なプレーを見せた。

    ヴィクトル・ギェケレシュ（9/10）：

    最前線を非常にうまく牽引し、試合を通してドラグシンを圧倒した。序盤に惜しくもわずかに枠を外れる好シュートが1本あったが、後半立ち上がりに強烈なフィニッシュでネットを揺らすと、終盤にも2点目を加えて勝利を決定づけた。アーセナルでの最高の試合だった。

    レアンドロ・トロサール（6/10）：

    試合に入り込んだり離れたりの繰り返しだった。ロングレンジのシュートが1本ライン上でクリアされ、ハーフタイム直前にももう1本がわずか数インチ外れたが、ボール扱いでもっと良くできたはずの場面もあった。

    サブ＆監督

    クリスティアン・モスケラ（6/10）：

    後半開始早々にティンバーに代わって投入され、右サイドバックとして良い働きを見せた。

    マルティン・ウーデゴール（7/10）：

    時間が進む中で状況を少し落ち着かせるために投入され、ギェケレスの2点目をお膳立てした。

    ガブリエウ・マルティネッリ（なし）：

    大きな影響を与えることができなかった。

    ノニ・マドゥエケ（なし）：

    負傷したサカに代わり、アディショナルタイムに投入された。

    ミケル・アルテタ（8/10）：

    エゼを先発させるという大きな決断を下し、それが見事に当たった。 

