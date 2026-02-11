Goal.com
アーセナル女子対OHルーヴェン戦 選手評価：クロエ・ケリーが復帰戦で好印象、オリビア・スミスとフリーダ・マーナムがチャンピオンズリーグ大勝で決定力発揮

アーセナルは水曜日にベルギーでOHルーヴェンを4-0で下し、女子チャンピオンズリーグ準々決勝進出に大きく近づいた。フリーダ・マーナムの2得点に加え、オリビア・スミスとアレッシア・ルッソがそれぞれ1得点ずつを挙げ、欧州王者チームは準々決勝でロンドンのライバルであるチェルシーとの対戦に大きく一歩前進した。

アーセナルの選手たちと遠征したサポーターたちには既視感が走ったに違いない。わずか2カ月足らず前にリーグ戦最終節で訪れた地を再び踏んだのだから。あの時はアーセナルがホームチームを3-0で楽に下したが、今回はさらに良いスコアで同様の結果となった。

非常に活発な動きを見せたケイトリン・フォードの素晴らしい働きが、22分に先制点をもたらした。彼女のクロスをマーナムがヘディングで決めたのだ。そして反対側のウイングでクロエ・ケリーが見せた好プレーが2点目を生んだ。 イングランド代表のケリーは、昨年12月初旬のガーナ戦で負傷退場して以来、クラブ・代表を問わず初先発となったが、鋭い動きを見せ、見事なクロスでスミスに合わせると、カナダ代表の彼女は完璧なフィニッシュで2点目を決めた。

アーセナルは3点目を狙う好機を幾度も作り出したが、後半早々にマーナムが遂に追加点を挙げた。フォードが再びルーヴェンの守備陣を翻弄した後、途中出場のアレッシア・ルッソがスミラ・ホルムベリの放ったボールがディフレクトした隙に飛び込み、ガンナーズに4点差のリードをもたらした。来週水曜にホームで行われる第2戦でこのリードを譲るとは誰も予想しないだろう。

これにより、チャンピオンズリーグ準々決勝が全試合イングランド勢による対戦となることがほぼ確定した。アーセナル対チェルシーの1stレグは3月下旬にロンドン北部で開催される。

GOALがデン・ドリーフでのアーセナル選手を採点...

  • Emily Fox Arsenal Women 2025-26Getty Images

    ゴールキーパー＆ディフェンス

    ダフネ・ファン・ドムスラー（6/10）：

    ほとんど出番がなかったが、後半にボステールスのシュートを好セーブで防いだ。

    エミリー・フォックス（6/10）：

    堅実な45分間のプレーを見せた後、ハーフタイムにホルムバーグと交代し、休養を与えられたようだ。

    リア・ウィリアムソン (7/10):

    1時間後にピッチを離れたが、その前に素晴らしいパスレンジを披露した。

    ライア・コディナ（7/10）：

    今シーズンはあまり出場機会がなかったが、この試合では6回の空中戦をすべて制し、ルーヴェンの脅威をすべて阻止する活躍を見せた。

    ケイティ・マッケイブ（8/10）：

    守備面で素晴らしい働きを見せ、5回のグラウンドでの対決をすべて制した。攻撃にも積極的に参加し、素晴らしいパスを何度も供給した。

  • SOCCER CL OHL WOMEN VS ARSENALAFP

    中盤

    ヴィクトリア・ペロヴァ（7/10）：

    今シーズンあまり出場機会を得ていない選手だが、そのようには見えなかった。スムーズに中盤に組み込まれ、アーセナルの最高のパスワークに頻繁に関与していた。

    マリオナ・カルデンテイ（7/10）：

    バロンドール次点の彼女の力強いプレーは、守備陣を崩す能力でアーセナルを幾度となく好機へと導いた。

    フリーダ・マーナム（8/10）：

    絶好の得点チャンスを何度も作り出し、2得点以上に値する活躍を見せた。両得点とも見事なフィニッシュで決めるとともに、ボール保持時の攻撃にも大きく貢献した。

  • Olivia Smith Arsenal Women 2025-26Getty Images

    攻撃

    ケイトリン・フォード (8/10):

    直接的で積極的なプレーと常に正確な最終パスで、ルーヴェンを夜通し苦しめた。誰よりも多くのチャンスを創出した。

    オリビア・スミス（8/10）：

    1得点に留まったが、チャンスを創出するポジション取りは素晴らしく、唯一のシュートは見事に決めた。週末のマンチェスター・シティ戦での衝撃的な勝利で唯一の得点を挙げた後、9番の役割でまたも好パフォーマンスを見せた。

    クロエ・ケリー（8/10）：

    12月初旬以来の先発出場ながら鋭い動きを見せた。ボールのない場所でも積極的に働き、ボールを持った際には大きな脅威となり、特にスミスの得点をアシストした見事なクロスが際立った。

  • FBL-EUR-C1-WOMEN-LEUVEN-ARSENALAFP

    サブスクリプションとマネージャー

    スミラ・ホルムベリ（7/10）：

    ハーフタイムにフォックスと交代し、右サイドで多くのエネルギーをもたらした。彼女の誘うようなクロスがルッソのゴールにつながった。

    アレッシア・ルッソ（7/10）：

    60分を過ぎたところで投入され、唯一のチャンスを確実に決めた。調整も完璧だった。

    ロッテ・ウッベン＝モイ（6/10）：

    後半半ばにウィリアムソンの代わりにバックラインで落ち着いてプレーし、ボールをうまく回した。

    カイラ・クーニー・クロス（評価なし）：

    母親が癌と診断されたことを受け、しばらく家族と過ごした後、今週チームに復帰し、試合終盤に今年初の出場を果たした。

    キム・リトル（評価なし）：

    試合終了間際に投入された。

    レニー・スレガーズ（7/10）：

    ローテーションを完璧に調整。主力選手を適切なタイミングで休ませつつ、勝利をもたらす戦術的連携を維持。ベンチメンバーもその延長線上として効果的に活用した。

