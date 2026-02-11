アーセナル女子対OHルーヴェン戦 選手評価：クロエ・ケリーが復帰戦で好印象、オリビア・スミスとフリーダ・マーナムがチャンピオンズリーグ大勝で決定力発揮

アーセナルの選手たちと遠征したサポーターたちには既視感が走ったに違いない。わずか2カ月足らず前にリーグ戦最終節で訪れた地を再び踏んだのだから。あの時はアーセナルがホームチームを3-0で楽に下したが、今回はさらに良いスコアで同様の結果となった。

非常に活発な動きを見せたケイトリン・フォードの素晴らしい働きが、22分に先制点をもたらした。彼女のクロスをマーナムがヘディングで決めたのだ。そして反対側のウイングでクロエ・ケリーが見せた好プレーが2点目を生んだ。 イングランド代表のケリーは、昨年12月初旬のガーナ戦で負傷退場して以来、クラブ・代表を問わず初先発となったが、鋭い動きを見せ、見事なクロスでスミスに合わせると、カナダ代表の彼女は完璧なフィニッシュで2点目を決めた。

アーセナルは3点目を狙う好機を幾度も作り出したが、後半早々にマーナムが遂に追加点を挙げた。フォードが再びルーヴェンの守備陣を翻弄した後、途中出場のアレッシア・ルッソがスミラ・ホルムベリの放ったボールがディフレクトした隙に飛び込み、ガンナーズに4点差のリードをもたらした。来週水曜にホームで行われる第2戦でこのリードを譲るとは誰も予想しないだろう。

これにより、チャンピオンズリーグ準々決勝が全試合イングランド勢による対戦となることがほぼ確定した。アーセナル対チェルシーの1stレグは3月下旬にロンドン北部で開催される。

GOALがデン・ドリーフでのアーセナル選手を採点...