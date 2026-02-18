先週ベルギーでアーセナルが4-0で圧勝した後のこの試合は形式的なものに感じられたが、スコアがルーヴェンを解放したようで、ホームでの失望的な試合内容よりはるかに良いプレーを見せた。 実際、20分には先制のチャンスもあった。ライア・コディナがロングボールの処理を誤り、ヤーダ・コイネンベルグが抜け出したが、ダフネ・ファン・ドムスラールが立ちはだかりこれを防いだ。

数分後にアーセナルが先制点を奪うと、ルッソがローイセ・セインハーフェのニアポストを早めのシュートで破り、合計スコア5-0という圧倒的リードで試合は順風満帆に思えた。しかしルーヴェンはすぐさま反撃し、30分を過ぎた頃にサラ・プシュタイがチームプレーを決め同点に追いついた。ヴァン・ドムスラーがもう少し対応できたかもしれないシュートではあったが。

悪天候と荒れたピッチで両チームともチャンスを創出できず、しばらく同点が続いた。しかし60分を過ぎた頃、ルーヴェンの守備陣を苦しめ続けたケイトリン・フォードがPKを獲得。 カルデンテイが12ヤードから冷静に決めたことで、アーセナルは試合終盤に勢いづいた。ルッソとフォードが相次いでセインハーヴェを脅かす中、イングランド代表FWが90分の最終盤に得点を追加。見事な足技で相手をかわすと、ターンしながら放った強烈なシュートがゴール隅に突き刺さった。

キックオフ前から疑いの余地のない結果となったが、この勝利によりアーセナルが来月のチャンピオンズリーグ準々決勝でチェルシーと対戦することが確定した。

GOALがメドウ・パークでのアーセナル選手を採点...