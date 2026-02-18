Goal.com
ライブ
Mariona Russo Arsenal GFXGetty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

翻訳者：

アーセナル女子対OHルーヴェン戦選手評価：アレッシア・ルッソとマリオナ・カルデンテイのゴールが決勝点を挙げ、ガンナーズはチェルシーとの全英対決となるチャンピオンズリーグ準々決勝進出を決めた

アレッシア・ルッソとマリオナ・カルデンテイのゴールにより、アーセナルは水曜日の女子チャンピオンズリーグ準々決勝進出を決めた。ガンナーズはホームでオー・ルーヴェンを3-1で下し、総得点7-1で勝ち上がったが、極めて厳しいコンディション下での激闘となった。 雨と風により両チームにとって厳しい試合となったが、欧州王者としての実力が最終的に光り、ロンドンライバルであるチェルシーとの準々決勝進出を決めた。

先週ベルギーでアーセナルが4-0で圧勝した後のこの試合は形式的なものに感じられたが、スコアがルーヴェンを解放したようで、ホームでの失望的な試合内容よりはるかに良いプレーを見せた。 実際、20分には先制のチャンスもあった。ライア・コディナがロングボールの処理を誤り、ヤーダ・コイネンベルグが抜け出したが、ダフネ・ファン・ドムスラールが立ちはだかりこれを防いだ。

数分後にアーセナルが先制点を奪うと、ルッソがローイセ・セインハーフェのニアポストを早めのシュートで破り、合計スコア5-0という圧倒的リードで試合は順風満帆に思えた。しかしルーヴェンはすぐさま反撃し、30分を過ぎた頃にサラ・プシュタイがチームプレーを決め同点に追いついた。ヴァン・ドムスラーがもう少し対応できたかもしれないシュートではあったが。

悪天候と荒れたピッチで両チームともチャンスを創出できず、しばらく同点が続いた。しかし60分を過ぎた頃、ルーヴェンの守備陣を苦しめ続けたケイトリン・フォードがPKを獲得。 カルデンテイが12ヤードから冷静に決めたことで、アーセナルは試合終盤に勢いづいた。ルッソとフォードが相次いでセインハーヴェを脅かす中、イングランド代表FWが90分の最終盤に得点を追加。見事な足技で相手をかわすと、ターンしながら放った強烈なシュートがゴール隅に突き刺さった。

キックオフ前から疑いの余地のない結果となったが、この勝利によりアーセナルが来月のチャンピオンズリーグ準々決勝でチェルシーと対戦することが確定した。

GOALがメドウ・パークでのアーセナル選手を採点...

  • Smilla Holmberg Saar Janssen Arsenal Leuven Women 2025-26Getty Images

    ゴールキーパー＆ディフェンス

    ダフネ・ファン・ドムスラー（6/10）：

    ルーヴェンのゴールではもう少し対応できたかもしれないが、早い段階で相手の先制を阻止する素晴らしい1対1のセーブを見せた。

    スミラ・ホルムベリ（7/10）：

    苦戦した夜の中でアーセナルで最も活きの良かった選手の一人。右サイドを精力的に駆け上がり、チームの最も輝かしい攻撃のいくつかに関与した。

    ロッテ・ウッベン＝モイ（6/10）：

    天候の影響で不安定な場面もあったが、全体的に堅実なプレーを見せ、一対一の局面では常に優位に立った。

    ライア・コディナ（6/10）：

    スタートは少し雑で、コイネンベルグが得点寸前まで迫ったロングボールの処理は改善の余地があったが、試合が進むにつれて調子を上げた。

    ケイティ・マッケイブ（7/10）：

    クロスが特に光るなど、オールラウンドな活躍を見せた。

    • 広告
  • Arsenal Women FC v OH Leuven - UEFA Women's Champions League 2025/26 KO play-offs Second LegGetty Images Sport

    中盤

    マリオナ・カルデンテイ（7/10）：

    試合を支配しようと粘り強くプレーし、ボール保持時に質を高めようとした結果、いくつかの素晴らしい瞬間を生み出した。PKも非常に良く決めた。

    ビクトリア・ペロバ（5/10）：

    悪くはなかったが、特に目立った活躍はなかった。

    フリーダ・マーナム（6/10）：

    ボールに触れる機会は他選手ほど多くなかったが、ボールのない場所での働きが非常に活発で、アーセナルのプレーにとって重要な役割を果たした。

  • Alessia Russo Zenia Mertens Arsenal Leuven Women 2025-26Getty Images

    攻撃

    クロエ・ケリー（5/10）：

    60分まで全く試合に絡めず苦戦。状況も厳しく、特に悪いパスを何度か受け取っていた。

    アレッシア・ルッソ（8/10）：

    2得点は当然の結果であり、セインハーヴの好セーブがなければさらに追加点も狙えた。先制点ではGKの油断を突く巧みなプレーを見せ、2点目も見事なフィニッシュだった。

    ケイトリン・フォード（7/10）：

    直接的で積極的なプレーで終始相手を脅かした。

  • サブスクリプションとマネージャー

    エミリー・フォックス (5/10):

    ホルムバーグの残した流れを完全には引き継げなかった。大きなミスはなかったが、あまり深く関与できなかった。

    キム・リトル（6/10）：

    主将として30分間を堅実にこなした。ボール保持時には高い質を見せつけた。

    ステフ・キャトリー（評価なし）：

    アーセナルがセンターバック2人を交代させたため、最後の15分間、コディナの代わりに出場。

    リア・ウィリアムソン（評価なし）：

    後半に投入され、試合を締めくくるのに貢献したもう一人の交代選手。

    テイラー・ハインズ（評価なし）：

    試合終了間際に負傷から復帰。

    レニー・スレガーズ（7/10）：

    スコアを考慮して、選手層をうまく活用した。少しローテーションを行い、交代選手を最大限に活用して、復帰した選手たちに貴重な出場時間を与え、他の選手たちを休ませた。

女子FAカップ
アーセナルウィメン crest
アーセナルウィメン
ARS
ブリストルシティWFC crest
ブリストルシティWFC
BRI
0