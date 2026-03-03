アーセナルは4冠達成できるのか？！ミケル・アルテタ率いるチームは「プレミアリーグ制覇以上の力を秘めている」と、無敗のガナーズがトロフィーの「交換」を拒否

ウィリアム・サリバは、今シーズン数々のタイトル獲得を目指すアーセナルの主力選手の一人だ。フランス代表DFは、ミケル・アルテタ監督率いるチームが国内外で優勝争いを続けられるかと問われると、記者団にこう力強く語った。「もちろん、我々は全ての大会で優勝したい。そのための戦力も、指揮官もいる。だから、そう、前進を続け、あらゆる大会に集中しなければならない」

「今シーズンの我々の戦力は確かに充実している。多くの優秀な選手がいる。スタメンではない選手も、誰もが先発できるレベルだ。だから全員が準備万端で、必要な時にはいつでもステップアップできる」

ピッチに立つ選手たちが大きな野望を口にする一方で、アルテタ監督はエミレーツスタジアムでの期待を落ち着かせようとしている。史上初の4冠達成の可能性について彼はこう語る。「達成されたことがあるか？ それがどれほど難しいかだ。試合ごとに臨み、各大会の最終段階まで進む権利を勝ち取ることに集中しよう。そして結果を見届けよう」

「結果についてはあまり考えない。チームとして現在の姿勢と軌道を維持するために何をすべきかに集中し、そこから当然ながら改善を図っていく」