Getty/GOAL
翻訳者：
アーセナルは4冠達成できるのか？！ミケル・アルテタ率いるチームは「プレミアリーグ制覇以上の力を秘めている」と、無敗のガナーズがトロフィーの「交換」を拒否
アーセナルのトロフィー獲得への挑戦：プレミアリーグ、カラバオカップ、FAカップ、そしてチャンピオンズリーグ
最近やや不安定な時期を経験しているにもかかわらず、アーセナルは残り9試合でプレミアリーグ首位を5ポイント差でキープしている。また、カラバオカップ決勝進出、FAカップ5回戦進出、チャンピオンズリーグ決勝トーナメント16強進出を果たしており、次戦ではバイエル・レバークーゼンと対戦する。
プレミアリーグ時代において、イングランドのチームで3冠を達成したのはマンチェスターのライバル、ユナイテッドとシティの2チームのみだ。アーセナルはそれを上回る可能性を秘めており、全タイトルを総なめにすることで歴史を塗り替えるかもしれない。
アーセナルが特定の大会を優先する兆候はなく、全戦線で競争力を維持する方針だ。2003-04シーズンのリーグ優勝に貢献したアリアドリエールは、北ロンドンで熱狂的な祝賀が巻き起こるだろうと確信している。
- Getty
アーセナルはプレミアリーグ優勝のために3つのトロフィーを諦めるだろうか？
アーセナルが22年ぶりのプレミアリーグ優勝を果たすために3つのトロフィーを諦めるかどうか問われたアリアディエールは、ベッティング・ゾンデル・クルクスとの関連でGOALにこう語った。「難しい質問だ！おそらく私はそうしないだろう。我々のチームにはプレミアリーグ以上のタイトルを勝ち取る力があると確信している。
「プレミアリーグ優勝は確実に達成できると確信しているし、さらに1つか2つのタイトルも狙える戦力がある。あの交換条件は受け入れないだろう。このチーム、監督、スタッフ、クラブに関わる全ての人を心から信頼している。我々のポテンシャルはプレミアリーグ優勝だけにとどまらない」
キャンプ内部：アーセナルが4冠獲得の可能性をどう捉えているか
ウィリアム・サリバは、今シーズン数々のタイトル獲得を目指すアーセナルの主力選手の一人だ。フランス代表DFは、ミケル・アルテタ監督率いるチームが国内外で優勝争いを続けられるかと問われると、記者団にこう力強く語った。「もちろん、我々は全ての大会で優勝したい。そのための戦力も、指揮官もいる。だから、そう、前進を続け、あらゆる大会に集中しなければならない」
「今シーズンの我々の戦力は確かに充実している。多くの優秀な選手がいる。スタメンではない選手も、誰もが先発できるレベルだ。だから全員が準備万端で、必要な時にはいつでもステップアップできる」
ピッチに立つ選手たちが大きな野望を口にする一方で、アルテタ監督はエミレーツスタジアムでの期待を落ち着かせようとしている。史上初の4冠達成の可能性について彼はこう語る。「達成されたことがあるか？ それがどれほど難しいかだ。試合ごとに臨み、各大会の最終段階まで進む権利を勝ち取ることに集中しよう。そして結果を見届けよう」
「結果についてはあまり考えない。チームとして現在の姿勢と軌道を維持するために何をすべきかに集中し、そこから当然ながら改善を図っていく」
- AFP
アーセナル 2025-26シーズン日程：リーグ戦とカップ戦の試合が迫る
元アーセナル選手バカリ・サニャは、2026年にクラブが欧州制覇を果たす可能性があると確信している。同選手はGOALに対し、欧州制覇についてこう語った。「チャンピオンズリーグ優勝の可能性は十分あると思う。昨季は優勝争いに十分絡める実力を見せていた。今シーズンはまず予選突破が目標だが、既にそれを達成している。 そのおかげでプレッシャーが軽減され、選手交代をもっと柔軟に行い、一部の選手を休ませられるだろう。
「チャンピオンズリーグでの彼らの活躍は驚異的で、今こそローテーションを増やす余裕がある。チャンピオンズリーグの有力な挑戦者として存在感を示す絶好のタイミングだ」
アーセナルは、プレミアリーグでブライトンと対戦し、FAカップではリーグ1のマンスフィールドと対戦する。その後、再びチャンピオンズリーグに焦点が移り、3月11日にはレバークーゼンとの決勝トーナメント1回戦（第1戦）が控えている。さらに3月22日には、カラバオカップ決勝でマンチェスター・シティと対戦するため、ウェンブリースタジアムに足を運ぶ予定だ。
広告