アーセナルのDFガブリエル・マガリャエス、荒れたプレミアリーグ勝利後にブライトン監督の批判に応答
アーセナル、『ダークアーツ』論争の渦中で結果を積み重ねる
アーセナルはプレミアリーグ首位でのリードを7ポイントに広げた。サウスコーストでの勝利は規律あるものだったが、賛否両論を呼んだ。ブカヨ・サカの9分での得点が勝敗を分けたが、試合後の議論を支配したのは、ブライトンがアーセナルの実用的な戦術に抱いた苛立ちだった。 統計分析によれば、ロンドン勢は試合の30分以上をリスタートに費やし、デッドボール状況1回あたり平均31.4秒を要した。この計算されたリズムの乱しは、11本のシュートを記録しながらもリーグ首位の相手に対して決定的な切れ味を欠いたブライトンを効果的に封じ込めることに成功した。
アーセナルが現実主義を掲げる中、ハーゼラーは激怒する
両ベンチ間の緊張は手に取るように感じられ、ハーズラーは試合を痛烈に批判した。ブライトンの指揮官は「サッカーをしようとしたのは片方のチームだけだ」と主張し、アーセナルが自らの都合に合わせてルールを操作したと非難。これは試合における公正な競争の精神を損なう行為だと述べた。 マンチェスター・シティがノッティンガム・フォレストと2-2で引き分けた試合は、ハーゼラーの苛立ちに拍車をかけ、優勝争いにおけるアーセナルの勝利の重要性を浮き彫りにした。「私は決して、あの方法で勝とうとする監督にはならない」とハーゼラーは激怒した。「審判が全てを許すなら、選手たちは事実上自分たちでルールを作っているようなものだ。ゴールキーパーが3回も倒れるプレミアリーグの試合を見たことがあるか？」
ガブリエルは管理職の怒りをかわす
試合終了の笛が鳴ると、ガブリエルは試合のペース設定の責任は選手ではなく審判にあると即座に指摘した。20年以上ぶりのリーグ優勝を目指すチームは、相手の不満に動じないと強調した。 「彼の意見など全く気にしていない」とガブリエルはESPNブラジルに語った。「ピッチ上の判断は審判が下すものだ。イエローカードを出すか否か、我々のプレー時間を決めるのは彼だ。我々はただ、これまで通りプレーを続け、前進するだけだ」
ガブリエルは、この結果がクラブの22年ぶりの栄冠を目指すアーセナルにとって大きな後押しとなったと述べたが、チームメイトには謙虚さを保つよう呼びかけた。ブラジル代表選手は続けた。「我々は自分たちのプレーに集中し、今やっていることを続ける必要がある。これで3連勝だ。もちろん勝ち続けなければならない。それが最も重要なことだ」
首位チームにとって危険な3連戦
アーセナルは現在、3つの大会で様々な課題に直面している。足首の負傷で週中の試合を欠場したウィリアム・サリバ不在の中、チームの層の厚さが試される。まずはFAカップに集中し、リーグ1のマンスフィールド・タウン戦での勝利が国内での成功につながる可能性がある。 数日後にはバイエル・レバークーゼンでのハイステークスなチャンピオンズリーグ戦が控えており、ブライトンを激怒させたようなエリート級の試合運営が求められる。いわゆる「ダークアーツ」の批判が高まる中、次節のプレミアリーグではフィジカルの強いエバートンと対戦するが、審判団の厳しい監視や敵対的な雰囲気により、パフォーマンスや戦術に影響が出る可能性もある。
