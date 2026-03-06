アーセナルのDFガブリエル・マガリャエス、荒れたプレミアリーグ勝利後にブライトン監督の批判に応答

試合終了の笛が鳴ると、ガブリエルは試合のペース設定の責任は選手ではなく審判にあると即座に指摘した。20年以上ぶりのリーグ優勝を目指すチームは、相手の不満に動じないと強調した。 「彼の意見など全く気にしていない」とガブリエルはESPNブラジルに語った。「ピッチ上の判断は審判が下すものだ。イエローカードを出すか否か、我々のプレー時間を決めるのは彼だ。我々はただ、これまで通りプレーを続け、前進するだけだ」

ガブリエルは、この結果がクラブの22年ぶりの栄冠を目指すアーセナルにとって大きな後押しとなったと述べたが、チームメイトには謙虚さを保つよう呼びかけた。ブラジル代表選手は続けた。「我々は自分たちのプレーに集中し、今やっていることを続ける必要がある。これで3連勝だ。もちろん勝ち続けなければならない。それが最も重要なことだ」