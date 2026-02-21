アーセナルの若手選手がクラブを去り、アメリカでの成功を目指す

オイエタンデは、アーセナルのヘイル・エンド・アカデミーを卒業後、ブカヨ・サカ、トニー・アダムス、セスク・ファブレガスといったスター選手や、最近ではマイルズ・ルイス＝スケリー、イーサン・ヌワネリ、マックス・ダウマンらに続き、トッププロ選手としてのキャリアを歩み始めた最新の若手選手である。

このフォワードは、プロキャリアを海外で始めるという型破りな道を選択。イングランドの注目を浴びる舞台から離れ、アメリカの下部リーグで技術を磨きながらキャリアをスタートさせた。アメリカでトップレベルを目指す彼の名前は間違いなく注目すべき存在であり、キャリア後半には欧州復帰の可能性も秘めている。

現在アーセナルのトップチーム入りは困難を極める。ミケル・アルテタ監督は今夏の大規模補強でほぼ全ポジションに2人以上のトップクラス選手を確保し、22年ぶりのプレミアリーグ制覇を目指す。この状況を受け、10代の有望株ヌワネリは今季終了までマルセイユへレンタル移籍。オイエタンデもこれに続き完全移籍となった。

アーセナルのクラブ公式サイトは声明で次のように発表した：「ダニエル・オイエトゥンデがUSLリーグ・ワン所属のフォートウェインへ完全移籍しました。

「ダニエルが在籍中にクラブへ貢献してくれたことに感謝するとともに、フォートウェインでの新たな挑戦が実り多いものとなることを願っている」