アーセナルの若手選手がクラブを去り、アメリカでの成功を目指す
アーセナルの若手選手が新たな挑戦のためアメリカへ
アーセナルは金曜日にクラブ公式声明で、2006年生まれのフォワード、オイエトゥンデがクラブを去り、アメリカ3部リーグのフォートウェインに移籍したことを発表した。 19歳の同選手は、アーセナルのU-18、U-19、U-21チームで計31試合に出場。今シーズン前半にはセント・オールバンズ・シティへ短期レンタル移籍し、イズミアン・リーグ・プレミアディビジョンに所属する同クラブでFAカップ1回戦のバートン・アルビオン戦に出場。さらに非リーグクラブでのリーグ戦デビュー戦では、出場開始1分で得点を挙げた。
オイエタンデは2026年1月にアーセナルU21でデビューを果たしたが、トップチームでのプレーに備える決断を下し、フォートウェインへ完全移籍。サン紙によれば、3月上旬にフロリダ州ナポリで行われるFCナポリ戦を控えた同クラブのロースターに17人目の選手として加わった。
移籍後のクラブメディアへのインタビューで、オイエタンデはピッチ内外での新たな生活が始まることに興奮を表明。この移籍は米国リーグおよび連盟の承認待ちとなっている。
オイエトゥンデ、大きなキャリアの転機を経て興奮を表明
オイエタンデはフォートウェインの公式クラブウェブサイトに次のように語った。「過去5年間アーセナルに所属し、U-15からU-21までの各年代別チームでプレーしてきました。
「フォートウェインを選んだのは、男子サッカーの優れたリーグでプレーできるため、キャリアにとって正しい次のステップだと確信しているからだ。
この新たな挑戦はワクワクするもので、早く始めたいです」
「活躍の準備は整った」―フォートウェイン監督が新加入選手について語る
フォートウェインFCのマイク・エイブリー監督は新加入選手について次のように語った。「ダニエル・オイエタンデは、トップレベルのプロサッカーで存在感を示す準備が整った、期待の若手選手だ。
「アーセナルでは世界最高峰の指導陣と才能ある選手たちに触れる機会を得ており、今やフォートウェインFCと共にアメリカで新たな旅を始めるにあたり、その経験を活かすチャンスを得た」
さらに続けた。「わずか19歳のダニエルには、これからが全盛期だ。
「素早くトリッキーな攻撃的選手で、ディフェンダーを軽やかに抜き去る。我々は彼をウイングで起用する計画であり、既に両サイドからゴールを脅かす能力を示している。この1年はダニエルにとって、ピッチ内外で成長が期待される刺激的な時期となるだろう」
オイエトゥンデ、ヘイル・エンド・アカデミー出身者としてシニアキャリアを開始する最新選手
オイエタンデは、アーセナルのヘイル・エンド・アカデミーを卒業後、ブカヨ・サカ、トニー・アダムス、セスク・ファブレガスといったスター選手や、最近ではマイルズ・ルイス＝スケリー、イーサン・ヌワネリ、マックス・ダウマンらに続き、トッププロ選手としてのキャリアを歩み始めた最新の若手選手である。
このフォワードは、プロキャリアを海外で始めるという型破りな道を選択。イングランドの注目を浴びる舞台から離れ、アメリカの下部リーグで技術を磨きながらキャリアをスタートさせた。アメリカでトップレベルを目指す彼の名前は間違いなく注目すべき存在であり、キャリア後半には欧州復帰の可能性も秘めている。
現在アーセナルのトップチーム入りは困難を極める。ミケル・アルテタ監督は今夏の大規模補強でほぼ全ポジションに2人以上のトップクラス選手を確保し、22年ぶりのプレミアリーグ制覇を目指す。この状況を受け、10代の有望株ヌワネリは今季終了までマルセイユへレンタル移籍。オイエタンデもこれに続き完全移籍となった。
アーセナルのクラブ公式サイトは声明で次のように発表した：「ダニエル・オイエトゥンデがUSLリーグ・ワン所属のフォートウェインへ完全移籍しました。
「ダニエルが在籍中にクラブへ貢献してくれたことに感謝するとともに、フォートウェインでの新たな挑戦が実り多いものとなることを願っている」
