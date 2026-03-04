Getty
アーセナルの無敗伝説が主張する「ミケル・アルテタ監督以上の指揮官は存在しない」——プレミアリーグ優勝を逃しても続投が支持される
アーセナルは「あと一歩の男」というレッテルを払拭する決意だ
アルテタは過去にFAカップとコミュニティ・シールドの優勝を経験したが、高額で編成したチームが「あと一歩の男たち」というレッテルを貼られるのを目の当たりにしてきた。アーセナルがイングランド1部リーグで3シーズン連続準優勝に終わっているためだ。
国内カップ戦と欧州カップ戦でも準決勝まで進出したものの、主要タイトル獲得というチームの夢は残酷にも打ち砕かれた。アルテタ監督は期待に応えるようプレッシャーにさらされており、さらなるタイトル争いの苦い経験がエミレーツ・スタジアムの指揮官交代につながるのではないかとの疑問も囁かれている。
アルテタは自身が置かれているプレッシャーを認識している
43歳のスペイン人監督は、結果がすべてを左右する世界で結果を出す必要性を十分に理解しており、その挑戦から決して逃げはしない。プレミアリーグ、チャンピオンズリーグ、FAカップ、カラバオカップのタイトルを追い求める中で彼はこう語っている。「我々には非常に明確な指針がある。今この瞬間を生きなければならない。過去の功績は素晴らしいが、今を生きることが大切だ。そして今という瞬間は美しい」 我々は全ての大会で望む位置にいるが、まだ多くの試合が残っている。過去7、8ヶ月間のように、勝利を勝ち取らねばならない」
アーセナルは時折、優勝争いで肝心なところで力を発揮できず、国内タイトルを逃すことが批判されてきた。困難な局面で度々精彩を欠くガナーズのメンタルの強さが問われてきたのだ。
しかし彼らは常に最高峰の栄誉を争う存在だ。これは正しい方向への一歩と評価すべきであり、アルセーヌ・ヴェンゲルの退任とウナイ・エメリの短命な指揮官時代を経てチームを再建したアルテタの功績は大きい。
アーセナルがタイトルを逃した場合でも、アルテタは残留すべきか？
芝生は必ずしも緑ではない。元アーセナルFWのアリアディエールは、英オンラインカジノ専門サイトGambling.comを通じてGOALの取材に応じ、ガナーズに適切な指揮官がいるかと問われるとこう語った。「100％そうだ。俺にとっては100万％だ。進歩と戦力を見れば明らかだ。昨年より良くなったか？ そうだ。昨年より戦力が充実したか？ そうだ。 現監督であるアルテタは、昨年の実績や成果を上回っていると思うか？ そうだ。
だってシーズン開幕時にアーセナルファンに『3月になっても4つのトロフィーを争い続ける』って言ったら、待ってよ、完璧だろ？カップ戦2つ、いや3つで脱落してる可能性もあった。全部脱落してる可能性もあった。それでも我々はトップレベルで戦い続けている。 我々は首位から5、6、7ポイント差で争っているわけではない。いや、5ポイント差で首位を走っている（差は2ポイントに縮まる可能性もある）。チャンピオンズリーグでは首位、突破可能な好組み合わせで決勝まで進める可能性を秘めている。FAカップでも好組み合わせ、カラバオカップでは決勝進出を果たした。
「私にとって、これはすでに大きな成功だ。君たちがトロフィーを欲しがっているのは分かっているし、今シーズン終了までに必ず獲得できると信じている。ミケルが適任であることに疑いはない。彼はチームと戦力をさらに向上させ続けるだろう。彼以上に優れた仕事ができる人物は他にいない」
アーセナル2025-26シーズン日程：アルテタ監督の命運は重要な連戦で決まる
アーセナルはチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦でバイエル・レバークーゼンと対戦する。同大会では有利な組み合わせを引き当てた。一方、マンチェスター・シティとは3月22日にウェンブリーで行われるカラバオカップ決勝で激突する。
アーセナルは水曜日にプレミアリーグでブライトンと対戦した後、FAカップではリーグ1のマンズフィールドをアウェーで戦う。アルテタ監督は今シーズンもまた正念場を迎えており、今後数週間から数ヶ月の結果によって自身の将来が決まる可能性がある。
