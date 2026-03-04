アーセナルの無敗伝説が主張する「ミケル・アルテタ監督以上の指揮官は存在しない」——プレミアリーグ優勝を逃しても続投が支持される

芝生は必ずしも緑ではない。元アーセナルFWのアリアディエールは、英オンラインカジノ専門サイトGambling.comを通じてGOALの取材に応じ、ガナーズに適切な指揮官がいるかと問われるとこう語った。「100％そうだ。俺にとっては100万％だ。進歩と戦力を見れば明らかだ。昨年より良くなったか？ そうだ。昨年より戦力が充実したか？ そうだ。 現監督であるアルテタは、昨年の実績や成果を上回っていると思うか？ そうだ。

だってシーズン開幕時にアーセナルファンに『3月になっても4つのトロフィーを争い続ける』って言ったら、待ってよ、完璧だろ？カップ戦2つ、いや3つで脱落してる可能性もあった。全部脱落してる可能性もあった。それでも我々はトップレベルで戦い続けている。 我々は首位から5、6、7ポイント差で争っているわけではない。いや、5ポイント差で首位を走っている（差は2ポイントに縮まる可能性もある）。チャンピオンズリーグでは首位、突破可能な好組み合わせで決勝まで進める可能性を秘めている。FAカップでも好組み合わせ、カラバオカップでは決勝進出を果たした。

「私にとって、これはすでに大きな成功だ。君たちがトロフィーを欲しがっているのは分かっているし、今シーズン終了までに必ず獲得できると信じている。ミケルが適任であることに疑いはない。彼はチームと戦力をさらに向上させ続けるだろう。彼以上に優れた仕事ができる人物は他にいない」