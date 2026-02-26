アーセナルのレジェンド、ティエリ・アンリ全盛期のヴィクトル・ヨケレスをプレミアリーグ優勝争いの「欠けていたピース」と称賛

アーセナルのレジェンド、パーラーは、待望の優勝を目指すガナーズにおいてギョケレスがキーマンとなり得ると確信している。ザ・サン紙にこう語った。「もし彼がトッテナム戦で示したプレーを毎週のように続けられるなら、それは素晴らしいことだ。トッテナム戦では別人のような選手に見えた。はるかに自信に満ちていた」

「得点だけでなく、全体的なプレーが格段に向上していた。適切なポジション取りができている。最後のゴールは全盛期のティエリ・アンリを彷彿とさせるものだった。アンリはそれを日常的にやってのけていた。だから、彼がこの調子を維持できれば、それがアーセナルの弱点を補う決定的な要素となるだろう。チーム全体を見渡せば、攻撃陣こそが課題だ。

「それを毎週のように続けなければならない。それが難しいところだ。ティエリは明らかに毎週それを成し遂げていた。そしてギョケレスがそれを実現できれば、間違いなく今年の勝敗を分ける要因となるだろう」

パーラーは2003-04シーズンのアーセナル伝説の「無敗のチーム」の一員であり、彼らは現在もプレミアリーグ優勝を果たした最後のガナーズチームである。2025-26シーズンのチームは現在、首位で5ポイントのリードを保っている。

パーラーはこう語った。「2004年に『今後20年以上リーグ優勝できない』と言われたら、『ありえない。絶対にそれより前に優勝する』と答えただろう。つまり、リーグ優勝がいかに困難で、いかに勝ち取るのが難しいかを示しているんだ」