Getty/GOAL
翻訳者：
アーセナルのレジェンド、ティエリ・アンリ全盛期のヴィクトル・ヨケレスをプレミアリーグ優勝争いの「欠けていたピース」と称賛
ギョケレスは2026年に8ゴールを記録した
ギョケレスは2025年夏、5500万ポンド（7500万ドル）でエミレーツ・スタジアムに移籍した。イングランドサッカーの経験があるにもかかわらず、アーセナルでの適応には時間を要し、最も野心的なチームの最前線を担う能力に疑問が呈された。
しかし年明け以降、その実力はより頻繁に発揮されるようになった。27歳のストライカーはトッテナムとのダービー戦（4-1勝利）で2得点を挙げ、今季の全大会通算得点を15に伸ばした。2026年に入って8得点を記録しており、この数字を上回る選手はプレミアリーグに存在しない。
- Getty
スウェーデン人ストライカーがアーセナルの偉大な選手アンリに例えられる
アーセナルのレジェンド、パーラーは、待望の優勝を目指すガナーズにおいてギョケレスがキーマンとなり得ると確信している。ザ・サン紙にこう語った。「もし彼がトッテナム戦で示したプレーを毎週のように続けられるなら、それは素晴らしいことだ。トッテナム戦では別人のような選手に見えた。はるかに自信に満ちていた」
「得点だけでなく、全体的なプレーが格段に向上していた。適切なポジション取りができている。最後のゴールは全盛期のティエリ・アンリを彷彿とさせるものだった。アンリはそれを日常的にやってのけていた。だから、彼がこの調子を維持できれば、それがアーセナルの弱点を補う決定的な要素となるだろう。チーム全体を見渡せば、攻撃陣こそが課題だ。
「それを毎週のように続けなければならない。それが難しいところだ。ティエリは明らかに毎週それを成し遂げていた。そしてギョケレスがそれを実現できれば、間違いなく今年の勝敗を分ける要因となるだろう」
パーラーは2003-04シーズンのアーセナル伝説の「無敗のチーム」の一員であり、彼らは現在もプレミアリーグ優勝を果たした最後のガナーズチームである。2025-26シーズンのチームは現在、首位で5ポイントのリードを保っている。
パーラーはこう語った。「2004年に『今後20年以上リーグ優勝できない』と言われたら、『ありえない。絶対にそれより前に優勝する』と答えただろう。つまり、リーグ優勝がいかに困難で、いかに勝ち取るのが難しいかを示しているんだ」
アーセナルはアルテタ監督の解任は「狂気の沙汰」だと伝えた
アルテタは3年連続の準優勝に終わった後、今シーズン結果を出すよう強いプレッシャーにさらされている。アーセナルを史上初の4冠獲得の可能性に導いているが、もし今シーズンも無冠に終われば、彼の地位が危うくなる可能性がある。
パーラーは、今後何が起ころうと監督交代は破滅的な決断だと確信している。元イングランド代表選手はこう続けた。「問題は、誰が適任なのか？世の中に何人の監督がいる？他チームのように、ただ単に監督を雇っては解任する行為を繰り返すわけにはいかない」
「彼を解任するのは狂気の沙汰だと思う。もしまた2位に終われば、我々全員が失望するのは確かだ。私もその一人だ。『変化が必要だ』と言う者も出るだろうが、誰のための変化なのか？それが最大の疑問だ。ミケル・アルテタのような仕事をこなせる人材が、いったいどこにいるというのか？私にはわからない」
- AFP
ギョケレスは優勝パズルの最後のピースとなるのか？
アーセナルは今夏、マンチェスター・ユナイテッドやトッテナム、レアル・マドリードらも新監督探しに動く可能性のある混雑した監督市場に追い込まれることを避けようと決意している。
スポルティングから加入したギョケレスは、優勝を目指すガナーズにとって最後のピースと見なされていた。優勝目前のチームが待ち望んでいたのは、脅威のナンバー9だったのだ。彼はまだその期待に応える可能性を秘めている。
広告