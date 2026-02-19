Getty Images Sport
アーセナルのレジェンドがミケル・アルテタ監督が欧州のビッグクラブへ移籍すると主張、後任には元スター選手の起用を支持
バルセロナへの必然的な移籍
北ロンドンで成功するために必要なことを熟知するプティは、アルテタの歩みが最終的に彼をルーツへと導くと確信している。フランス人元選手は、現在のプロジェクトが主要タイトル獲得で終わるか、あるいは失望に終わるかに関わらず、自身のサッカー哲学を形作ったクラブへの帰還への誘引は抗いがたいほど強くなると示唆する。 アルテタの長期的な将来像を巡る見方は変化しつつあり、プティはスペイン人監督の指導者としての可能性がプレミアリーグの枠をはるかに超えていると示唆している。
アルテタとバルセロナの絆は深い。名門ラ・マシア出身であるアーセナル監督は、バルサ流の教えを体得した存在であり、プティは彼の帰還は時間の問題だと確信している。「ミケル・アルテタはいつかバルセロナを指揮するだろう。最終的にはその姿を見られるはずだ」とプティはBetBrothersに語った。 「繋がりは強い。だが、彼が監督としてのキャリアをどう捉えるか、つまり『一クラブに生涯を捧げる』ような姿勢で臨むかどうかが鍵だろう」
アーセナルのファンは戦術の達人を長期的に留めたいと切望しているが、プティはカンプ・ノウの魅力が最終的にはロンドンでのプロジェクトへの忠誠心を超えるだろうと感じている。彼は続けた。「彼は本当に異なる国でサッカーを体験したいのか？正直なところ、もし彼がアーセナルを去るなら、プレミアリーグの他のクラブよりも海外に行く可能性が高いと思う。 だから、アーセナルを去るなら、バルサが彼の次なる移籍先として最有力だろう」
成功も失敗も同じ道へと導く
アーセナルは水曜日にウルブズと2-2で引き分け、再び苦境に立たされた。この結果により、マンチェスター・シティが優勝争いで差をわずか2ポイントまで縮める可能性が開け、シーズンが最終局面を迎える中、首位争いは激化している。3年連続でアーセナルを2位に導いたアルテタ監督だが、再び失敗する可能性が迫り、その肩にはさらなる重圧がかかっている。
しかしプティは、アルテタ監督の去就が現在の4冠争いの結果に左右されない可能性を示唆した。ガンナーズが全てのトロフィーを獲得しようが、最終関門で敗れようが、彼の見解では結果は変わらないという。「正直なところ、何が最善かはわからない。勝てば去るだろうし、勝てなければ去るだろう。 わからない。優勝すれば、さらにトロフィーを増やそうとするかもしれない」とプティは付け加えた。
「アルテタの将来の意向を知るには彼の頭の中に入らねばならない。だが私としては、彼がアーセナルに可能な限り長く留まることを望んでいるように見える。他クラブへの移籍や近い将来の退団よりも、長期的な展望で考えているのだ」
ファブレガスが後継者として選ばれた
アルテタがカタルーニャへ去る場合、その空白を誰が埋めるかが最重要課題となる。プティにとっての答えは、ベンチで注目を集めている別の元アーセナル主将、セスク・ファブレガスだ。現在セリエAのコモで監督として手腕を発揮しているファブレガスは、サッカー界で最も有望な若手指導者の一人として急速に評価を高めている。 プティは、このスペイン人指導者のリーダーシップの成長が、いずれ訪れるアーセナルの監督職への最有力候補となる要素だと確信している。
特にファブレガスが注目選手やロッカールームの規律を扱う手腕に、プティは強い感銘を受けている。「セスク・ファブレガスは時間をかけていくと思う。コモで必要なものは全て揃っているからだ」とプティは続けた。「彼が選手を欲しがれば、クラブは選手を連れてくる。彼が望むものは何でも、クラブが提供してくれる。それが意思決定における彼の権限を可能にしているのだ」
新たな管理職層の台頭
ペティは、ファブレガスの成熟したリーダーシップを示す証拠として、アルバロ・モラタが関与した最近の出来事を指摘した。「今週末、今シーズンを通してモラタに見られなかった何かを目にしたと思う。モラタは挑発に反応して退場処分を受けたが、ファブレガスは公の場で『彼にはもっと分別があるべきだ』と発言した。 彼が選手について公の場で発言したのはおそらく初めてだろう。過去にはそうしなかったかもしれないが。これは人格を示し、『俺がボスだ』と示す行為であり、明らかに『しばらくここにいる』という意思表示だ」
結局のところ、プチは世界トップクラブがファブレガス獲得に動くことを予想している。特にアーセナルとチェルシーは、両クラブでの経歴を考慮すれば最有力候補だろう。 「彼の古巣クラブは監督を解任するだろう。チェルシーもアーセナルも、いやトップクラスのクラブならどこでも、彼をオプションとして検討するはずだ。コモでの活躍が圧倒的だからね」とプティは結論づけた。アルテタが現状の指揮官である一方、クラブを最も熟知する者たちによって、アーセナルの未来像はすでに描かれ始めている。
