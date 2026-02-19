アーセナルのレジェンドがミケル・アルテタ監督が欧州のビッグクラブへ移籍すると主張、後任には元スター選手の起用を支持

北ロンドンで成功するために必要なことを熟知するプティは、アルテタの歩みが最終的に彼をルーツへと導くと確信している。フランス人元選手は、現在のプロジェクトが主要タイトル獲得で終わるか、あるいは失望に終わるかに関わらず、自身のサッカー哲学を形作ったクラブへの帰還への誘引は抗いがたいほど強くなると示唆する。 アルテタの長期的な将来像を巡る見方は変化しつつあり、プティはスペイン人監督の指導者としての可能性がプレミアリーグの枠をはるかに超えていると示唆している。

アルテタとバルセロナの絆は深い。名門ラ・マシア出身であるアーセナル監督は、バルサ流の教えを体得した存在であり、プティは彼の帰還は時間の問題だと確信している。「ミケル・アルテタはいつかバルセロナを指揮するだろう。最終的にはその姿を見られるはずだ」とプティはBetBrothersに語った。 「繋がりは強い。だが、彼が監督としてのキャリアをどう捉えるか、つまり『一クラブに生涯を捧げる』ような姿勢で臨むかどうかが鍵だろう」

アーセナルのファンは戦術の達人を長期的に留めたいと切望しているが、プティはカンプ・ノウの魅力が最終的にはロンドンでのプロジェクトへの忠誠心を超えるだろうと感じている。彼は続けた。「彼は本当に異なる国でサッカーを体験したいのか？正直なところ、もし彼がアーセナルを去るなら、プレミアリーグの他のクラブよりも海外に行く可能性が高いと思う。 だから、アーセナルを去るなら、バルサが彼の次なる移籍先として最有力だろう」