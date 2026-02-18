アルテタは当時妻と同行しており、窓を閉めたままにした主な理由としてこの点を強調した。この件についてアーセナル監督は、メディアや周囲の人々によるその瞬間の描写に不満を表明した。

「私は常に最大限の敬意を払うよう心がけている」と彼は語った。「可能な限りサインや写真撮影に応じるのが好きだ。 それは我々の役割の一部だと思う。しかしセキュリティ面では守らねばならないルールがある。特に特定のファンが求める行為は、正当な理由に基づくものではない。他にも事例がある。前回妻が同行した際、メディアで報じられた内容は完全に誤りであり不公平だった。だが、そういうことだ」

アーセナルの指揮官は、自身の行動がファンへの感謝の欠如から生まれたものではなく、クラブの安全対策への厳格な順守によるものだと即座に指摘した。アーセナルは3年前にセキュリティプロトコルを更新し、選手やコーチングスタッフが安全でない場所で群衆に近づかれた際、車の窓を下げることを避けるよう明示的に助言している。アルテタは、車内に閉じ込められた環境が著名人を特に脆弱に感じさせ、一般市民の予測不能な行動に晒されると示唆した。

「私はむしろ、純粋に交流を求めて近づいてくれる素晴らしい人々について話したい。誰もが知っている通り、私はそうした交流を心から喜んでいる」とアルテタは付け加え、プレミアリーグで最も親しみやすい監督の一人としての自身の評判を擁護した。