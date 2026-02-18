Getty Images Sport
アーセナルのミケル・アルテタ監督、エミレーツ・スタジアム外でサインを求めるファンを無視したことへの批判について「全く間違っており不当だ」と反論
アルテタ、サインの要求を拒否
タッチラインで比較的穏やかな夜を楽しんでいたアルテタは、エミレーツ・スタジアムを出た際に混乱の一瞬を経験した。車へ向かい周辺道路へ出た彼は、すぐに激しい渋滞に巻き込まれた。
この遅延により、周辺にまだ残っていたファンの注目を集めてしまった。一人のサポーターがアルテタの車に近づき、息子のためにと主張しながらユニフォームへのサインを求めた。
しかしその願いは届かなかった。アーセナル監督は窓を開けず、ペンも受け取らなかったのだ。ファンは車の列が少しずつ進む中、アルテタの注意を引こうと粘ったが、一方的なやり取りはファンが何も得られないまま終わった。
アルテタが自身の見解を述べた
アルテタは当時妻と同行しており、窓を閉めたままにした主な理由としてこの点を強調した。この件についてアーセナル監督は、メディアや周囲の人々によるその瞬間の描写に不満を表明した。
「私は常に最大限の敬意を払うよう心がけている」と彼は語った。「可能な限りサインや写真撮影に応じるのが好きだ。 それは我々の役割の一部だと思う。しかしセキュリティ面では守らねばならないルールがある。特に特定のファンが求める行為は、正当な理由に基づくものではない。他にも事例がある。前回妻が同行した際、メディアで報じられた内容は完全に誤りであり不公平だった。だが、そういうことだ」
アーセナルの指揮官は、自身の行動がファンへの感謝の欠如から生まれたものではなく、クラブの安全対策への厳格な順守によるものだと即座に指摘した。アーセナルは3年前にセキュリティプロトコルを更新し、選手やコーチングスタッフが安全でない場所で群衆に近づかれた際、車の窓を下げることを避けるよう明示的に助言している。アルテタは、車内に閉じ込められた環境が著名人を特に脆弱に感じさせ、一般市民の予測不能な行動に晒されると示唆した。
「私はむしろ、純粋に交流を求めて近づいてくれる素晴らしい人々について話したい。誰もが知っている通り、私はそうした交流を心から喜んでいる」とアルテタは付け加え、プレミアリーグで最も親しみやすい監督の一人としての自身の評判を擁護した。
アルテタ、テクノロジーに「晒されている」と感じる
スマートフォンが普及した現代では、あらゆるやり取りが瞬時に記録され世界中に拡散される。アルテタは帰宅途中にファンが私用車を囲む状況について「晒される感覚」を語った。「しかし状況によってはそうではない瞬間もある。そういう時は私たちを守る誰かが必要だ。さもなければ晒され、車から降りられず、居心地が悪くなる。だがそれだけの話だ」 「私はそれを顎で受け止める」と彼は説明した。
アーセナル首脳陣はこうした状況で一貫してスタッフを支持し、サインを逃すという印象よりも安全を優先してきた。アルテタは妻が同乗していた点を強調することで、家族の保護に焦点を移した。この姿勢はガナーズの熱心なサポーターの間で賛否を分けている。
真のつながりを保つ
「不当な」反発にもかかわらず、アルテタ監督はスタッフに真の敬意を払うサポーターとの良好な関係維持に引き続き尽力すると強調した。優勝争いに復帰させて以来、クラブで最も人気のある人物の一人であり続ける一方で、この特定の日曜夜の出来事では明らかに一線を越えたと感じている。監督は論争を乗り越え、過密日程を乗り切るクラブのピッチ上の戦いに集中したい意向だ。
結局のところ、このスペイン人監督の断固たる説明は、トップアスリートと一般大衆の間の複雑な力学を改めて想起させるものだ。動画が拡散し続ける中、ファンのマナーと選手のプライバシーを巡る議論は、エミレーツ・スタジアムの内部でも依然として熱い話題となっている。アルテタにとって優先事項は明確だ。不満を抱く収集家や傍観者によるソーシャルメディア上の騒ぎに関わらず、家族を守り、クラブが定めた安全ガイドラインに従うことである。
