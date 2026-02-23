アーセナルのフォワード、オリビア・スミスがブリストル・シティとの女子FAカップ戦で負傷し、担架で運び出され病院へ搬送された。

スミスは2025年夏、リヴァプールからアーセナルへの移籍を完了した際、女子サッカー史上初の100万ポンド（約1億6000万円）の移籍金で契約した選手となった。21歳の彼女は新天地で期待通りの活躍を見せられていない。

タイミングの悪い負傷がその状況をさらに悪化させているが、高く評価されるこのフォワードの離脱期間は当初懸念されたほど長くはならない可能性がある。スミスはブリストル・シティとのカップ戦後半早々に、頭部を激しく衝突する事故に巻き込まれた。

首に固定具を装着された彼女は担架で運び出され、観客からスタンディングオベーションを受けた。試合中断の影響で14分のロスタイムが加算された。スミスは脳震盪を負った可能性が示唆され、トレーニングと試合出場を一時中断する必要がある見通しだ。