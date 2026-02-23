Getty
アーセナルのフォワード、オリビア・スミスがブリストル・シティとの女子FAカップ戦で負傷し、担架で運び出され病院へ搬送された。
スミスはFAカップの試合で激しい頭部の衝突に見舞われた
スミスは2025年夏、リヴァプールからアーセナルへの移籍を完了した際、女子サッカー史上初の100万ポンド（約1億6000万円）の移籍金で契約した選手となった。21歳の彼女は新天地で期待通りの活躍を見せられていない。
タイミングの悪い負傷がその状況をさらに悪化させているが、高く評価されるこのフォワードの離脱期間は当初懸念されたほど長くはならない可能性がある。スミスはブリストル・シティとのカップ戦後半早々に、頭部を激しく衝突する事故に巻き込まれた。
首に固定具を装着された彼女は担架で運び出され、観客からスタンディングオベーションを受けた。試合中断の影響で14分のロスタイムが加算された。スミスは脳震盪を負った可能性が示唆され、トレーニングと試合出場を一時中断する必要がある見通しだ。
歴史を作ったスミスにとって、負傷はほとんど助けにならなかった
ファンはすぐにソーシャルメディアに応援メッセージを殺到させた。一方で「オリビア・スミスは今シーズン、怪我に悩まされているようだ」と指摘する声も早くから上がっている。10月の代表戦で負った股関節の故障が、北ロンドンでの彼女の成長を妨げていた。
しかしスミスはデビューシーズンでアーセナルに8得点を記録し、全大会を通じてチーム2位の得点者である。国内外での主要タイトル獲得に向け、重要な役割を担うことを期待されている。
2025-26シーズンのチャンピオンズリーグ連覇を目指すアーセナルは、FAカップ5回戦でブリストル・シティを3-0で下した。キム・リトル、ビクトリア・ペロバ、そしてスミスに代わって出場したフリーダ・マーナムがロビンズ相手に得点を挙げた。
スレイジャーズが7連勝を達成
ガナーズのレネ・スレイジャース監督は、チームが7連勝を達成し、またしても無失点に抑えたことに喜びを隠せなかった。試合後、クラブ公式メディアを通じて次のように語った。「勝利を喜んでいるし、チームが前進していることも嬉しい。また無失点だ。セットプレーの数回を除けば、相手にほとんどチャンスを与えなかったと思う」
「この形でブロックを締めくくれたことは非常に重要だ。7連勝中であり、本当に満足している。選手たちはこのブロックで素晴らしい仕事をした。彼らはこれから離れるが、次のブロックでも継続できることを楽しみにしている。
「ピッチ内外での小さな良い行動や姿勢の一貫性が、非常に高いレベルで維持されている。そしてどんな状況や条件下でも、我々が持つクオリティとこの基盤があれば試合に勝てる。それが本当に素晴らしいことだ」
アーセナルは、複数の主力選手が代表に招集されることで、この勢いが途切れないよう注力する。スレジャーズ監督はイングランドに残り、今後の試合に向けた戦術計画を練る。
彼女は続けた。「選手たちは環境を変えて、それぞれの国を代表して遠征します。私たちはここで次の試合に向けた計画を立てます。今回は期間が長いので、選手たちがいない期間も長くなります。でも、これから戦う2つの準々決勝とWSLの試合を、私たちは心から楽しみにしています」
アーセナルの試合日程：トロフィーを目指すガナーズの次なる対戦相手
アーセナルは3月24日のチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦でWSLのライバルであるチェルシーをホームに迎える前に、首都のライバルであるロンドン・シティ・ライオンセスとウェストハムとの国内2試合を消化する。宿敵トッテナムとのダービー戦は、チェルシーとの2つの欧州戦に挟まれる形で組まれている。 女子FAカップ準々決勝の組み合わせ抽選会は月曜日に実施され、アーセナルは2016年以来となる同大会優勝を目指す。
