アーセナルのファンお気に入りの選手が、ロンドンでの生活に関する大きな不満を明かす
英国の運転習慣に対する不満
多くの有名サッカー選手が豪華なスーパーカーのコレクションで知られる中、カラフィオリはロンドンの街を移動するにあたり、明らかに異なるアプローチを取っている。2024年にボローニャからアーセナルに加入した23歳のイタリア代表選手は、同市の交通渋滞が耐え難いほどひどいため、車自体を所有しない選択をしていることを明かした。 ロンドンは世界でも最も渋滞の激しい大都市の一つに常にランクインしており、平均速度はしばしばノロノロ運転レベルまで低下する。この停滞感が明らかにこのディフェンダーの忍耐力を試している。
道路上の車の膨大な量に加え、カラフィオーリは特に英国ドライバーの考え方に戸惑いを表明している。母国で見られるより流動的で、おそらくは積極的な運転スタイルに慣れた彼は、英国での規則への厳格な順守が助けではなく妨げになっていると感じている。「僕は運転しないけど、運転手をつけて移動している。ここでは運転したくないんだ。 車はないが運転はできる」と彼はポッドキャスト『スーパーノヴァ』で語った。「ここの運転の仕方は好きじゃない。ルールを守りすぎていて、少し遅い。理由もなく大きな渋滞が起きているのを時々目にする」
都会の住人の孤独な通勤
トップクラスのチームの地理的特性上、選手たちは日常の通勤を簡素化するため、練習場近くの静かで緑豊かな郊外に集まる傾向がある。 しかし、一人暮らしの若者としてカラフィオーリは活気あふれるロンドン中心部を選んだ。この選択により、彼はチームメイトの大半から距離を置いている。この決断により、午前9時15分のチェックインのためにクラブのトレーニング施設まで50分の移動が必要となるが、彼は自ら運転するよりも助手席で過ごすことを好んでいる。
都心での生活は、家族中心のルーティンを送る同僚たちとは異なるライフスタイルをもたらす。「チームメイトからはかなり離れて住んでいる。僕と同じ場所に住んでいる者は誰もいない。彼らのほとんどは家族や子供を持ち、トレーニンググラウンド近くの家に住んでいる」と彼は語った。
タイトル争いと欧州制覇への野望
ピッチ上では、M25のフラストレーションがアーセナルの歴史的なシーズンを阻むことはなかった。 アーセナルはプレミアリーグ首位でマンチェスター・シティに5ポイント差をつけている（ただし1試合多く消化済み）。カラフォリの加入はミケル・アルテタ監督下での着実な進化期と重なり、このディフェンダーは近年の数度の惜敗を経て、ついにゴールラインを越えるために必要な精神的・技術的な深さを現在のチームが備えていると確信している。
イタリア人選手は課題の大きさを認識しつつも、クラブの進路に楽観的だ。「監督が就任して以来、我々は常に上位争いを続けてきた。僅差で2位に終わることも多かったが、毎年確実に成長している」とカラフォリは語った。「今年こそ決定的な年になることを願っている」
イングランド式サッカーへの適応
セリエAの戦術的な厳格さからプレミアリーグの容赦ないペースへの移行は、このディフェンダーにとって学びの連続だった。トレーニングセッションの長さからスタンドの雰囲気まで、彼は大きな文化的な変化を実感している。特に彼を驚かせたのは、試合前のウォームアップ時に見られる空っぽのスタジアムの光景だった。大陸ではよく見られる、試合開始前から満席になるスタンドとは対照的だ。 さらに彼は、イングランドのサッカーはより攻撃的であり、イタリアの守備的なチェスのような試合とは異なるメンタルアプローチが必要だと見ている。「明らかに文化は全く違う。例えばイタリアでは、トレーニングは2時間だし、戦術も全て違う。イタリアではサッカーはより戦術的で、ここでは攻撃についてもっと考える」と彼は語った。
今後数週間は、カラフィオーリとチームメイトにとって真の「試金石」となる。4つの戦線での活動を続けるからだ。 チャンピオンズリーグ決勝トーナメントのバイエル・レバークーゼン戦、カラバオカップ決勝のマンチェスター・シティ戦が控える中、チームの調子と負傷への耐性が厳しく検証されるだろう。アーセナルがこの過酷な連戦を乗り切り安定感を維持できれば、カラフィオリにとってトロフィーパレードがロンドンの渋滞を少しだけ耐えられるものに変えてくれるかもしれない。
