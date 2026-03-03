アーセナルのファンお気に入りの選手が、ロンドンでの生活に関する大きな不満を明かす

セリエAの戦術的な厳格さからプレミアリーグの容赦ないペースへの移行は、このディフェンダーにとって学びの連続だった。トレーニングセッションの長さからスタンドの雰囲気まで、彼は大きな文化的な変化を実感している。特に彼を驚かせたのは、試合前のウォームアップ時に見られる空っぽのスタジアムの光景だった。大陸ではよく見られる、試合開始前から満席になるスタンドとは対照的だ。 さらに彼は、イングランドのサッカーはより攻撃的であり、イタリアの守備的なチェスのような試合とは異なるメンタルアプローチが必要だと見ている。「明らかに文化は全く違う。例えばイタリアでは、トレーニングは2時間だし、戦術も全て違う。イタリアではサッカーはより戦術的で、ここでは攻撃についてもっと考える」と彼は語った。

今後数週間は、カラフィオーリとチームメイトにとって真の「試金石」となる。4つの戦線での活動を続けるからだ。 チャンピオンズリーグ決勝トーナメントのバイエル・レバークーゼン戦、カラバオカップ決勝のマンチェスター・シティ戦が控える中、チームの調子と負傷への耐性が厳しく検証されるだろう。アーセナルがこの過酷な連戦を乗り切り安定感を維持できれば、カラフィオリにとってトロフィーパレードがロンドンの渋滞を少しだけ耐えられるものに変えてくれるかもしれない。