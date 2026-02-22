アーセナルのスター選手ガブリエル、ノースロンドン・ダービー勝利後にSNSでトッテナムを容赦なく嘲笑

アーセナルはトッテナムを今季プレミアリーグ27試合で12敗目へと追いやった。トゥドール監督率いるチームは降格圏からわずか4ポイント上回る位置に留まっている。ガブリエルは試合後、SNSでスパーズの選手、スタッフ、サポーターの傷口に塩を塗るような行為を控えることができなかった。

ブラジル人DFは、アーセナルのチームバス内でハート4のトランプを掲げ、目の前にはマン・オブ・ザ・マッチ賞が置かれた自身の写真を投稿。リオの飲料とM&Mの袋も写り込んでいた。