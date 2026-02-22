Goal.com
ライブ
Tottenham Hotspur v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport
James Westwood

翻訳者：

アーセナルのスター選手ガブリエル、ノースロンドン・ダービー勝利後にSNSでトッテナムを容赦なく嘲笑

ガブリエル・マガリャンイスは、日曜夜のノースロンドン・ダービーでアーセナルがトッテナムを4-1で圧倒した直後、SNSでトッテナムを嘲笑せずにはいられなかった。エベレチ・エゼとヴィクトル・ヨケレスがそれぞれ2得点ずつを挙げ、ガンナーズに勝ち点3をもたらした。イゴール・トゥドール暫定監督就任初戦となったトッテナムにとって、ランダル・コロ・ムアニの前半の得点は単なる慰めに過ぎず、屈辱的な敗戦に終わった。

  • アーセナルが再びプレミアリーグ首位を独走

    アーセナルはトッテナム・ホットスパー・スタジアムで地元ライバルを試合開始から終了まで圧倒し、シュート数20本対6本と圧倒的な差をつけ、昨年11月のエミレーツでの4-1の大勝を再現した。 この結果、アーセナルはプレミアリーグ首位でマンチェスター・シティに5ポイント差を再び広げた（ただし1試合多く消化している）。また、週半ばの最下位ウルブズ戦での引き分け後、ミケル・アルテタ監督率いるチームに自信を取り戻させた。

    • 広告

  • ガブリエルがトッテナムの傷口に塩を塗る

    アーセナルはトッテナムを今季プレミアリーグ27試合で12敗目へと追いやった。トゥドール監督率いるチームは降格圏からわずか4ポイント上回る位置に留まっている。ガブリエルは試合後、SNSでスパーズの選手、スタッフ、サポーターの傷口に塩を塗るような行為を控えることができなかった。

    ブラジル人DFは、アーセナルのチームバス内でハート4のトランプを掲げ、目の前にはマン・オブ・ザ・マッチ賞が置かれた自身の写真を投稿。リオの飲料とM&Mの袋も写り込んでいた。

  • 論争の中心にいるアーセナルの選手

    ガブリエルの投稿は、試合で最も物議を醸した2つの場面に彼が関与していたことから、トッテナムサポーターを激怒させるだろう。前半にコロ・ムアニへの最終ラインでのタックルでレッドカードを免れたのは幸運だったと考えるファンもおり、後半早々には大げさな演技を非難された。 スコアが2-1となった場面で、コロ・ムアニは至近距離からのシュートで同点ゴールを決めたと思ったが、審判はプレー前のファウルを宣告した。フランス人選手はガブリエルの背中を押したと判定されたが、リプレイでは接触がほとんどなかったことが明らかになった。

  • FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-ARSENALAFP

    アーセナルの4冠獲得への挑戦が続く

    アルテタ監督は今後、アーセナルを率いて次週日曜日にチェルシーとのロンドン・ダービーに臨む。その3日後にはブライトン遠征が控えている。その後、ガンナーズはFAカップ5回戦でリーグ1のマンズフィールド・タウンと対戦する。前人未到の4冠達成を目指して戦い続ける中での一戦となる。

プレミアリーグ
フラム crest
フラム
FUL
トッテナム crest
トッテナム
TOT
プレミアリーグ
アーセナル crest
アーセナル
ARS
チェルシー crest
チェルシー
CHE
0