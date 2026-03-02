アーセナルのサポーターがプレミアリーグで最も嫌われているサポーターに選ばれる

アーセナルがリストのトップに名を連ねているのは、優勝候補としての知名度によるものと考えられるが、驚くべきことにノッティンガム・フォレストも同率首位に立っている。 東ミッドランズのクラブも43％のネガティブ感情を記録し、リーグで最も批判されるサポーターの称号をアーセナルと分け合った。フォレストファンへの批判の高まりは、シティ・グラウンドで大きな変化と重大な戦いが繰り広げられるシーズンに起こっており、トップリーグでの彼らの声高な存在が多くのライバルサポーターの逆鱗に触れていることを示唆している。

調査会社ブリティッシュ・ギャンブラーの広報担当アレックス・コスティンは結果について次のように説明した。「サッカーファンの文化は試合終了のホイッスルで終わるものではなく、24時間オンライン上で展開されている。そこで我々はソーシャルメディアの指標を分析し、ピッチ外で最も嫌われているクラブのファン層を特定した。 アーセナルが首位となった事実は、今季彼らを巡る議論がいかに激しかったかを如実に反映している」と述べた。コスティンはさらに、今季ガナーズが批判の的となった理由について、エミレーツ・スタジアムを取り巻く複数の要因が重なった「完璧な嵐」が原因だと詳述。彼は「優勝争い、審判問題、そしてスポーツ界最大級のファン層が組み合わさると、あらゆる瞬間が拡大される」と指摘した。 ノッティンガム・フォレストやリヴァプールのようなクラブにも同様のことが言え、論争と期待が自然と否定的な感情を煽る。興味深いことに、今シーズンリーグで最も成功しているクラブの一部―具体的にはマンチェスター・シティやアストン・ヴィラ―は、サポーターに対する否定的な感情のレベルが比較的に低かった。」