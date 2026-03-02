Getty Images Sport
アーセナルのサポーターがプレミアリーグで最も嫌われているサポーターに選ばれる
「アーセナル・ツイッター」現象が寄与したようだ
英国ギャンブラー社が実施した本調査では、高度なソーシャルリスニングプラットフォーム「Brandwatch」を活用し、過去6か月間に投稿された数十万件のオンライン投稿を分析した。 目的は各クラブのサポーターに向けられた肯定的・否定的感情の度合いを測定することだった。データによれば、アーセナルは驚異的な43％の否定的感情評価を記録し、これはリーグ全体で同率最高値となった。この数値はエミレーツ・スタジアムの常連サポーターを「最も嫌われている」ランキングの頂点に押し上げ、試合日の出来事に対する彼らの行動や反応を巡るオンライン上の議論が激動の時期にあることを反映している。
報告書は、アーセナルのグローバルな支持層の規模と、オンラインサッカー議論の執拗でしばしば過熱する性質が相まって、サポーターへの監視を拡大させていると指摘している。 VAR判定や試合後のインタビューが数百万人に分析される中、「アーセナル・ツイッター」現象が彼らの高評価に大きく寄与しているようだ。クラブがタイトル獲得を目指す中、こうしたデジタル上のやり取りの激しさは衰える気配を見せず、リーグで最も賛否両論を呼ぶサポーター集団としての彼らの評判をさらに確固たるものにしている。
ノッティンガム・フォレストがアーセナルと首位を分け合う
アーセナルがリストのトップに名を連ねているのは、優勝候補としての知名度によるものと考えられるが、驚くべきことにノッティンガム・フォレストも同率首位に立っている。 東ミッドランズのクラブも43％のネガティブ感情を記録し、リーグで最も批判されるサポーターの称号をアーセナルと分け合った。フォレストファンへの批判の高まりは、シティ・グラウンドで大きな変化と重大な戦いが繰り広げられるシーズンに起こっており、トップリーグでの彼らの声高な存在が多くのライバルサポーターの逆鱗に触れていることを示唆している。
調査会社ブリティッシュ・ギャンブラーの広報担当アレックス・コスティンは結果について次のように説明した。「サッカーファンの文化は試合終了のホイッスルで終わるものではなく、24時間オンライン上で展開されている。そこで我々はソーシャルメディアの指標を分析し、ピッチ外で最も嫌われているクラブのファン層を特定した。 アーセナルが首位となった事実は、今季彼らを巡る議論がいかに激しかったかを如実に反映している」と述べた。コスティンはさらに、今季ガナーズが批判の的となった理由について、エミレーツ・スタジアムを取り巻く複数の要因が重なった「完璧な嵐」が原因だと詳述。彼は「優勝争い、審判問題、そしてスポーツ界最大級のファン層が組み合わさると、あらゆる瞬間が拡大される」と指摘した。 ノッティンガム・フォレストやリヴァプールのようなクラブにも同様のことが言え、論争と期待が自然と否定的な感情を煽る。興味深いことに、今シーズンリーグで最も成功しているクラブの一部―具体的にはマンチェスター・シティやアストン・ヴィラ―は、サポーターに対する否定的な感情のレベルが比較的に低かった。」
マージーサイドのクラブとトップ5
アーセナルとノッティンガム・フォレストがネガティブな印象でトップを走る一方、そのすぐ後ろにはリヴァプールの強豪クラブが続いている。 リヴァプールのサポーターは41％のネガティブ感情を記録し、リストで3位となった。地元のライバルであるエヴァートンは40％と僅差で続き、クリスタル・パレスも同数値だった。イーグルスがトップ5に入った背景には、セルハースト・パークのサポーターとオリバー・グラスナー監督との最近の摩擦が影響していると考えられており、これがデジタル上での批判や内部議論の急増につながった。
この調査は、伝統的な「ビッグクラブ」が必ずしもその規模に見合った最大の嫌悪を集めるわけではないという興味深い傾向を浮き彫りにしている。 例えばマンチェスター・ユナイテッドとマンチェスター・シティは予想外に低い順位だった。ユナイテッドのネガティブ感情評価は26％、王者シティは25％を記録。これは両クラブが依然として世界的巨人である一方、現在のオンライン上の議論は歴史的なライバル関係だけではなく、タイトル争いを巡る直近のドラマやクラブ固有の論争によってより強く駆動されていることを示唆している。
プレミアリーグで最も「親切な」サポーター
対照的に、フラムサポーターはプレミアリーグで最も嫌われていないと公言できる立場にある。 コッタージャーズ（フルハムの愛称）のサポーターに関するオンライン言及のうち、否定的なものはわずか20％で、データによれば国内で最も「好感度が高い」グループとなった。アストン・ヴィラ（21％）とサンダーランド（23％）が僅差で続いた。これらのクラブは、過酷な国内リーグ戦を通じて、リーグで最も注目され物議を醸すチームをしばしば悩ませる有害なオンライン議論を、うまく回避しているようだ。
結局のところ、この調査はデジタル空間がサッカーの部族主義における新たな最前線となったことを証明している。アレックス・コスティンは次のように結論づけた。「したがって、我々のデータは、オンライン上で最大の議論を巻き起こしているクラブほど、強い否定的な反応を引き寄せていることを示唆している」
