アーセナルのアレッシア・ルッソ、UEFA女子チャンピオンズリーグ準々決勝でチェルシーと対戦する「信じられない」可能性に胸躍らせる

アーセナルはベルギーのチームを3-1で下し、プロフェッショナルな勝利で女子チャンピオンズリーグ準々決勝進出を決めた。この結果により、合計スコア7-1という圧倒的な勝利を収め、連覇を目指す王者チームの欧州制覇への道が確保された。ルッソがこの夜の主役となり、2得点を挙げてガナーズの次ラウンド進出を決定づけた。

北ロンドンのチームはメドウ・パークで試合を支配。ルッソが先制点を挙げた後、マリオナ・カルデンテイがPKでリードを奪い返した。ルッソが今夜2点目を追加しベルギー勢の巻き返しを封じると、首都のライバルとの準々決勝が実現することとなった。

「とてもワクワクする対戦相手だし、よく知っているチームです」とルッソはディズニー＋のインタビューで今後の組み合わせについて語った。「チャンピオンズリーグで決勝に近づくほど、本当に手強いチームと対戦することになります。準々決勝でイングランドのチームであるチェルシーと対戦するのは、おそらく私たちにとってあまり慣れていないことですが、素晴らしい経験になるでしょう」