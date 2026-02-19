AFP
アーセナルのアレッシア・ルッソ、UEFA女子チャンピオンズリーグ準々決勝でチェルシーと対戦する「信じられない」可能性に胸躍らせる
ルッソのゴールでアーセナルがベスト8進出
アーセナルはベルギーのチームを3-1で下し、プロフェッショナルな勝利で女子チャンピオンズリーグ準々決勝進出を決めた。この結果により、合計スコア7-1という圧倒的な勝利を収め、連覇を目指す王者チームの欧州制覇への道が確保された。ルッソがこの夜の主役となり、2得点を挙げてガナーズの次ラウンド進出を決定づけた。
北ロンドンのチームはメドウ・パークで試合を支配。ルッソが先制点を挙げた後、マリオナ・カルデンテイがPKでリードを奪い返した。ルッソが今夜2点目を追加しベルギー勢の巻き返しを封じると、首都のライバルとの準々決勝が実現することとなった。
「とてもワクワクする対戦相手だし、よく知っているチームです」とルッソはディズニー＋のインタビューで今後の組み合わせについて語った。「チャンピオンズリーグで決勝に近づくほど、本当に手強いチームと対戦することになります。準々決勝でイングランドのチームであるチェルシーと対戦するのは、おそらく私たちにとってあまり慣れていないことですが、素晴らしい経験になるでしょう」
英語圏のヘビー級対決
準々決勝の組み合わせは、アーセナルが女子スーパーリーグのライバルであるチェルシーと対戦するという、見応えのある対戦カードを生み出した。欧州の大会は通常、国内リーグの慣れ親しんだ対戦相手から解放される機会となるが、今回の組み合わせは大陸の舞台でハイステークスなロンドン・ダービーを約束するものだ。ルッソとチームメイトにとって、この試合はイングランド女子サッカーの成長を測る物差しとなる。
ソニア・ボンパストル率いるチェルシーは、準決勝進出を懸けて戦う両チームにとって厳しい試練となる。両クラブの歴史的因縁が試合にさらなる物語性を加え、リーグ戦での常連対決から欧州の女王を争う戦いへと舞台を移す。
「準決勝進出をかけてトップチーム同士が激突する。信じられない」とルッソは付け加えた。
アーセナル陣営に自信がみなぎる
「我々は好調だ。良いサッカーを展開しており、それが全員に自信をもたらしている」とルッソはチームの現状を振り返りながら説明した。フォワードは、チームが絶妙なタイミングでリズムを掴んだことで、メドウ・パークとロンドン・コルニーのトレーニンググラウンドの両方で雰囲気が一変したと指摘した。
「勝利も重ねており、様々な方法で結果を掴み取っている。全員が異なる形で貢献しているため、チーム全体の雰囲気は非常に前向きだ」と彼女は続けた。
ベルギー側のアルノ・ファン・デン・アベール監督は試合終了直後、実力差を率直に認めた。「前半はチャンスを掴み、良い機会もあった。後半は相手が一気に攻めてきて我々にも好機が訪れたが、残念ながらアーセナルの実力差が露呈した」と認めた。
「わずかなミスや戦術変更を迫られた瞬間に、彼らは見事なプレーを見せた。当然ながら勝ち進むに値する相手だ。我々はこれまでの道のりを誇りに思っている」
欧州の夜を前に、焦点は国内の任務に戻る
アーセナルは国内戦線に再び焦点を移す。日曜日にFAカップ4回戦でブリストル・シティと対戦する。コーチングスタッフは、ルッソやカルデンテイといった主力選手のコンディション管理に注力し、今後の重要な数週間に向けてチームが万全の態勢を整えられるよう努める。一方、女子チャンピオンズリーグ準々決勝のチェルシー戦は、第1戦が3月下旬、第2戦がその翌週に予定されている。
