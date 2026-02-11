Getty
「アーセナルのことは黙ってろ！」―トーマス・フランク監督、北ロンドンのライバルチームについて「絶え間ない」発言でトッテナム選手を激怒させる
フランクがトッテナムから解任される
火曜夜のプレミアリーグでトッテナムがニューカッスルに2-1でホーム敗戦を喫した試合が、フランク・ランパード監督のトッテナム指揮官としての最後の試合となった。クラブは、このデンマーク人監督がまたもや敗戦を喫した直後に解任されたことを確認した。 スパーズは2026年に入ってプレミアリーグで未だ1勝も挙げておらず、降格圏からわずか5ポイント上回る位置に留まっている。スパーズファンにとってさらに悪いことに、宿敵アーセナルは現在首位に立ち、カラバオカップ決勝進出を果たし、チャンピオンズリーグのグループステージでも首位通過を果たしている。
この人事はフランク自身にとっても衝撃だったようだ。ニューカッスル戦後、彼は指揮を続けると確信していると語っていた。スカイスポーツの取材に対し「そう、私はそう確信している。質問の意図は理解している。私を責めるのは簡単だが、責任は決してヘッドコーチやオーナー、選手、スタッフだけにあるわけではない。全員にある。我々が置かれた状況と改善すべき点を全員が理解している。我々はそれに全力で取り組んでいる」と述べていた。
フランクがトッテナムの選手たちを怒らせた経緯
テレグラフ紙によると、フランクは指揮官時代、選手たちに「絶え間なく」アーセナルについて言及したことで一部の選手を怒らせたとされる。関係者は「彼は選手たちにアーセナルの話を延々と続け、選手たちはすぐにうんざりした。エミレーツでの試合の前後でさえ、アーセナルがいかに優れているかを説いていた。一部の選手の間では『もうアーセナルの話をやめてくれ』という感情が強くあった」と語った。
実際、トッテナム監督としての初会見でもアーセナルについて言及し、記者団にこう語った。「試合に負けないチームを見たことがない。プレミアリーグにはアーセナルがいるが、我々はそれを口にできない。そこで私は新人監督として最初の失敗を犯した」
フランクが犯したアーセナル関連の失態はこれだけではない。トッテナムのプレミアリーグ・ボーンマス戦前、アーセナルのロゴ入りカップで飲んでいる姿が目撃され、試合後にその件を問われると不機嫌になった。「全く気づかなかった。知っていたらそんなものを持っていくなんて完全に愚かだ。サッカー界でこんなことを問われるのは少し悲しい」 そんな馬鹿げたことは絶対にしない。他クラブのロゴ入りカップを持っていることを気にする必要があるなら、我々は明らかに間違った方向に向かっていると思う」
舞台裏の問題
トッテナムでは明らかに舞台裏でも問題が発生していた。10月のチェルシー戦（0-1で敗戦）後、ディフェンダーのミッキー・ファン・デ・フェンとジェド・スペンスが監督を冷たくあしらう様子が捉えられた。 フランク監督は当時この二人を批判することを拒んだが、後に彼らが謝罪したことを明かした。ボーンマス戦敗北後、ファン・デ・フェンとパルヒニャが怒れるサポーターと対峙し、クラブ主将クリスティアン・ロメロがインスタグラム投稿でクラブ上層部を「嘘つき」と非難するなど、再び緊張が高まった。 その後フランクは、ロメロがSNSで再び激怒した余波に対処せざるを得なかった。ロメロは負傷者続出の中、マンチェスター・シティ戦に万全の選手を11人しか用意できなかったクラブを「恥ずべき」と非難したのだ。フランクは再びロメロを擁護したが、その後スパーズはマンチェスター・ユナイテッド戦でも敗北し、ロメロは退場処分を受けた。
トッテナムの次はアーセナルだ
トッテナムは次にプレミアリーグでアーセナルと対戦するが、ファンは北ロンドン・ダービーで誰が指揮を執るのか見守るしかない。スパーズは現在16位に沈み、降格圏からわずか5ポイント上回っている。
