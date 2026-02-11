「アーセナルのことは黙ってろ！」―トーマス・フランク監督、北ロンドンのライバルチームについて「絶え間ない」発言でトッテナム選手を激怒させる

火曜夜のプレミアリーグでトッテナムがニューカッスルに2-1でホーム敗戦を喫した試合が、フランク・ランパード監督のトッテナム指揮官としての最後の試合となった。クラブは、このデンマーク人監督がまたもや敗戦を喫した直後に解任されたことを確認した。 スパーズは2026年に入ってプレミアリーグで未だ1勝も挙げておらず、降格圏からわずか5ポイント上回る位置に留まっている。スパーズファンにとってさらに悪いことに、宿敵アーセナルは現在首位に立ち、カラバオカップ決勝進出を果たし、チャンピオンズリーグのグループステージでも首位通過を果たしている。

この人事はフランク自身にとっても衝撃だったようだ。ニューカッスル戦後、彼は指揮を続けると確信していると語っていた。スカイスポーツの取材に対し「そう、私はそう確信している。質問の意図は理解している。私を責めるのは簡単だが、責任は決してヘッドコーチやオーナー、選手、スタッフだけにあるわけではない。全員にある。我々が置かれた状況と改善すべき点を全員が理解している。我々はそれに全力で取り組んでいる」と述べていた。