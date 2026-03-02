Getty
アーセナルに補強の追い風 バイエルンのゴレツカが「プレミアリーグ移籍を希望」と報じられ、インテルに打撃
ゴレツカはプレミアリーグ移籍を希望している
アーセナルは長年、元シャルケのスター選手を高く評価しており、その関心は公然の秘密だ。 ミケル・アルテタ監督は中盤にさらなる身体能力とリーダーシップを求めており、ゴレツカはその条件に完璧に合致する。複数のイタリアクラブが待機する中、選手がイングランドのトップリーグで実力を試したい意向を示していることが、北ロンドンのクラブに優位な立場をもたらしている。しかし競争は依然として激しく、夏の移籍市場が近づくにつれ、地元のライバルであるトッテナムも状況を注視していると報じられている。
期限日当日の失敗した急襲
アーセナルのゴレツカ獲得の動きは新たな展開ではない。クラブは今年1月の移籍期限日、31歳のミッドフィルダー獲得に向け大胆な土壇場のオファーを試みたと報じられている。 この緊急性はミケル・メリノの重傷により引き起こされ、アルテタ監督はシーズン途中の補強を必死に求めていた。移籍市場終了間際のプレッシャーにもかかわらず、取引は成立しなかった。ミッドフィルダーは既にバイエルン関係者に、シーズン終了までバイエルンでプレーすることを約束していたためだ。
選手本人はソーシャルメディアを通じて憶測に言及し、バイエルンサポーターに対し短期的な自身の心境を明確にした。 ゴレツカは「トップクラブからの関心は光栄」と認めつつも、当面の焦点はミュンヘンにあると強調。このプロフェッショナルな姿勢が急な移籍を防いだ一方で、近年最も注目を集めるフリーエージェント争奪戦の舞台を整えた。6月までアリアンツ・アレーナに残留することで、ベテランMFはシーズン途中の混乱を避け、クリーンな決別を保証したのである。
インテルとイタリアの競争
ゴレツカがイングランドを希望しているにもかかわらず、イタリアのクラブは簡単に諦めていない。インテルが主要なライバルとして浮上している。チャンピオンズリーグでの不振が、中盤にフィジカルと経験を備えた選手が必要であることを浮き彫りにしたためだ。ジャーナリストのクリスティアン・ファルクはイタリアからの関心を確認し、イングランドやドイツの若手に重点を置く市場と比べ、セリエAではゴレツカの年齢が障害とは見なされていないと指摘した。
ファルクはイタリア情勢について詳細を明かし、「事実だ：インテル・ミラノは今夏ゴレツカ獲得の可能性がある」と述べた。 インテルはチャンピオンズリーグで苦戦し、今まさにチームに不足している補強要素について議論している。ゴレツカのような経験豊富でフィジカルに優れた選手はチームに貢献できる。イタリアではブンデスリーガやイングランドほど年齢が重視されず、主に若手選手への投資を好む傾向がある。そのため関心を示しているのはインテルだけでなく、ACミランやユヴェントスも同様だ。 プレミアリーグからのオファーがある場合、彼がセリエA移籍を選ぶかは不透明だ。もちろんまずはイングランドからのオファーが必要であり、31歳という年齢も考慮すべき点である。ただし、ゴレツカの第一目標はプレミアリーグだが、イタリアにも関心を示しているとの情報もある」
アーセナルの夏の戦略
ゴレツカの獲得競争はシーズン終了とともに激化すると予想される。インテルとACミランが絡む夏の大型移籍争いの主役と目される一方、本人がプレミアリーグを望んでいるとの報道がアーセナルに有利に働いている。 アーセナルが選手が求める具体的なオファーを提示できれば、アリアンツ・アレーナの主力選手はついに北ロンドンの赤いユニフォームで指揮を執ることになるかもしれない。これはアルテタ監督が1月から実現を望んでいた移籍の渇望を満たすことになるだろう。
