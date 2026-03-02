アーセナルに補強の追い風　バイエルンのゴレツカが「プレミアリーグ移籍を希望」と報じられ、インテルに打撃

ゴレツカがイングランドを希望しているにもかかわらず、イタリアのクラブは簡単に諦めていない。インテルが主要なライバルとして浮上している。チャンピオンズリーグでの不振が、中盤にフィジカルと経験を備えた選手が必要であることを浮き彫りにしたためだ。ジャーナリストのクリスティアン・ファルクはイタリアからの関心を確認し、イングランドやドイツの若手に重点を置く市場と比べ、セリエAではゴレツカの年齢が障害とは見なされていないと指摘した。

ファルクはイタリア情勢について詳細を明かし、「事実だ：インテル・ミラノは今夏ゴレツカ獲得の可能性がある」と述べた。 インテルはチャンピオンズリーグで苦戦し、今まさにチームに不足している補強要素について議論している。ゴレツカのような経験豊富でフィジカルに優れた選手はチームに貢献できる。イタリアではブンデスリーガやイングランドほど年齢が重視されず、主に若手選手への投資を好む傾向がある。そのため関心を示しているのはインテルだけでなく、ACミランやユヴェントスも同様だ。 プレミアリーグからのオファーがある場合、彼がセリエA移籍を選ぶかは不透明だ。もちろんまずはイングランドからのオファーが必要であり、31歳という年齢も考慮すべき点である。ただし、ゴレツカの第一目標はプレミアリーグだが、イタリアにも関心を示しているとの情報もある」