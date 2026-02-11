Getty
アーセナルに痛手！ベス・ミードが重要なチャンピオンズリーグ決勝トーナメント戦を欠場。ライオンセス（イングランド女子代表）のワールドカップ予選開始を数週間後に控えた中での大きな欠場者2名の1人となる。
公式発表：ベス・ミード、アーセナルの重要なUEFA女子チャンピオンズリーグ（UWCL）の試合を欠場
ミードは日曜日の試合で、女子スーパーリーグ首位を独走するマンチェスター・シティを1-0で下したが、68分でピッチを離れた。その際、明らかな負傷の兆候は見られなかった。しかし試合後、このウイング選手は保護ブーツを装着している姿が目撃された。彼女の状況について問われたアーセナルのレネ・スレイガース監督は次のように述べた。「今週後半にもっと詳しくお伝えできると思います。 試合直後ということもあり医療評価中だが、詳細が判明次第、改めて説明する」と述べた。
火曜夜にベルギーに到着したスレガース監督はミードの状態について追加情報を提供し、OHルーヴェンとのチャンピオンズリーグプレーオフ1回戦に同行しなかったことを確認した。「ベスは脛の負担を軽減する時間が必要だ」と説明した。
- Getty Images
ミードはイングランド代表合宿に間に合うのか？
アーセナルのサポーターは、スレイジャーズ監督がミードの欠場について説明した内容が、深刻な問題ではなく、管理可能な負傷であることを願っているだろう。シーズン終盤が迫る中、ガンナーズには重要な試合が控えている。まずはチャンピオンズリーグプレーオフで、欧州王者として準々決勝進出を確実なものにしなければならない。
しかし今後数週間は、ミードが脛の痛みを抑えるために必要な休息を得る機会にもなる。アーセナルはルーヴェン戦で大本命であり、昨年12月のリーグ戦で同じ相手に3-0で勝利したようにベルギーで余裕のある勝利を収められれば、ミードが休養を優先する場合、第2戦での出場は必ずしも必要ではないかもしれない。
アーセナルは今月下旬にFAカップで2部リーグのブリストル・シティと対戦するが、こちらも楽勝が予想される。その後は代表戦期間に入る。イングランド代表監督のサリナ・ウィーグマンは、来月初旬に始まる2027年女子ワールドカップ予選に向け、ミードの出場を望んでいるだろう。 まずトルコ遠征でウクライナと対戦し、その後3月7日にはアイスランドがノッティンガム・フォレストの本拠地シティ・グラウンドを訪れる。
アーセナル、ルーヴェン戦に向けさらに主力選手を欠く
ミードだけが水曜日の試合を欠場するわけではない。スレイジャーズ監督によれば、日曜日のマンチェスター・シティ戦を欠場したストライカー、スティナ・ブラックステニウスは「ふくらはぎの問題」により引き続き出場できない状態だ。週末にスウェーデン代表選手の復帰時期を問われたアーセナル監督は「様子を見よう」と述べた。 「シーズン終了まであと数週間ある。代表戦期間前に復帰できるかどうかは状況次第だ。医療チームが毎日状態を評価しているが、回復にはまだ時間がかかりそうだ」
2月1日のFIFA女子チャンピオンズカップ決勝、コリンチャンス戦で頭部に重傷を負ったゴールキーパー、アンネケ・ボルベも、再び欠場する見通しだ。幸い、彼女の欠場と時期を同じくして、12月初旬から欠場していたアーセナルのNo.1、ダフネ・ファン・ドムスラーが復帰した。イングランド代表のフルバック、テイラー・ハインズは、足の怪我のため引き続き欠場する。
- Getty Images Sport
クーニー・クロス、衝撃的な家族の知らせの後、再び利用可能に
アーセナルのサポーターにとって朗報がある。キアラ・クーニー＝クロスがチームに復帰したのだ。このミッドフィルダーは1月上旬、母親のジェスが治癒の見込みのない末期で進行性の癌と診断されたことを受け、オーストラリアの自宅に戻っていた。クラブは23歳の彼女と家族にとって非常に困難な時期に、必要な時間をすべて与えていた。
アーセナルの選手とファンは、クーニー＝クロス選手の不在期間中、公の場で支援を示してきた。先月のマンチェスター・ユナイテッド戦前には、チームメイトが彼女の名前と背番号が入ったシャツを着てウォーミングアップを行い、観客席からは「カイラとジェス、愛してるよ」と書かれたプラカードが掲げられた。
クーニー＝クロスは現在アーセナルのチームに復帰しており、ルーヴェン戦での復帰が可能な状態だ。ガンナーズは準々決勝進出を目指しており、勝ち上がればロンドンライバルのチェルシーと対戦し、ベスト4進出をかけて戦うことになる。
GOAL-eによる自動翻訳
広告