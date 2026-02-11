アーセナルに痛手！ベス・ミードが重要なチャンピオンズリーグ決勝トーナメント戦を欠場。ライオンセス（イングランド女子代表）のワールドカップ予選開始を数週間後に控えた中での大きな欠場者2名の1人となる。

アーセナルのサポーターは、スレイジャーズ監督がミードの欠場について説明した内容が、深刻な問題ではなく、管理可能な負傷であることを願っているだろう。シーズン終盤が迫る中、ガンナーズには重要な試合が控えている。まずはチャンピオンズリーグプレーオフで、欧州王者として準々決勝進出を確実なものにしなければならない。

しかし今後数週間は、ミードが脛の痛みを抑えるために必要な休息を得る機会にもなる。アーセナルはルーヴェン戦で大本命であり、昨年12月のリーグ戦で同じ相手に3-0で勝利したようにベルギーで余裕のある勝利を収められれば、ミードが休養を優先する場合、第2戦での出場は必ずしも必要ではないかもしれない。

アーセナルは今月下旬にFAカップで2部リーグのブリストル・シティと対戦するが、こちらも楽勝が予想される。その後は代表戦期間に入る。イングランド代表監督のサリナ・ウィーグマンは、来月初旬に始まる2027年女子ワールドカップ予選に向け、ミードの出場を望んでいるだろう。 まずトルコ遠征でウクライナと対戦し、その後3月7日にはアイスランドがノッティンガム・フォレストの本拠地シティ・グラウンドを訪れる。