アーセナルとマンチェスター・シティは「優勝に値しない」と指摘される　マンチェスター・ユナイテッドのレジェンドが「今季は優勝トロフィーを授与すべきでない」と主張

プレミアリーグの優勝争いが激化している。現在アーセナルが64ポイントで首位に立ち、1試合少ないマンチェスター・シティに5ポイント差をつけている。一方、ユナイテッドは51ポイントで3位に沈み、大きく後れを取っている。

ペップ・グアルディオラ率いるマンチェスター・シティが例年のような圧倒的な安定感を維持できず、ミケル・アルテタ指揮のアーセナルも時折期待の重圧に押し潰されそうになる今シーズンについて、スコールズは「優勝基準となる歴史的水準には達していない」と指摘する。アーセナルは最近、低迷するウルヴァーハンプトンとの試合で2-2の引き分けに終わり勝ち点を逃す悔しさを味わった。一方シティは、予想外の低調なスタートを切った後、シーズンの大半を追いかける立場で戦ってきた。 スコールズにとって、質の高さの欠如は明らかであり、5月の優勝トロフィー授与式に関して前例のない大胆な解決策を提案した。