Getty Images Sport
翻訳者：
アーセナルとマンチェスター・シティは「優勝に値しない」と指摘される マンチェスター・ユナイテッドのレジェンドが「今季は優勝トロフィーを授与すべきでない」と主張
スコールズにとって、どちらの側も説得力がない
プレミアリーグの優勝争いが激化している。現在アーセナルが64ポイントで首位に立ち、1試合少ないマンチェスター・シティに5ポイント差をつけている。一方、ユナイテッドは51ポイントで3位に沈み、大きく後れを取っている。
ペップ・グアルディオラ率いるマンチェスター・シティが例年のような圧倒的な安定感を維持できず、ミケル・アルテタ指揮のアーセナルも時折期待の重圧に押し潰されそうになる今シーズンについて、スコールズは「優勝基準となる歴史的水準には達していない」と指摘する。アーセナルは最近、低迷するウルヴァーハンプトンとの試合で2-2の引き分けに終わり勝ち点を逃す悔しさを味わった。一方シティは、予想外の低調なスタートを切った後、シーズンの大半を追いかける立場で戦ってきた。 スコールズにとって、質の高さの欠如は明らかであり、5月の優勝トロフィー授与式に関して前例のない大胆な解決策を提案した。
トロフィーはキャビネットに保管しておくべきだ
『ザ・グッド、ザ・バッド＆ザ・フットボール』ポッドキャストで、スコールズはトップリーグの現状への不満を表明。エンターテイメント性の欠如が両陣営の栄光を阻むべきだと主張した。「リーグを制したチームが優勝に値すると言うなら、どのチームもプレミアリーグ王者たるに値するとは私には思えない。今年はトロフィーを授与すべきではない。誰もそれに値しない」 正直、見ていて全く面白くなかった」とスコールズは語った。
アーセナルを徹底分析
スコールズが特に問題視しているのは、現在のチームがゴールを生み出す方法だ。アーセナルがセットプレーの定型パターンに過度に依存している点に彼は強い不快感を示している。ユナイテッドのレジェンドは、優勝争いの重圧が選手たちの創造性を窒息させていると確信している。特にエミレーツ・スタジアムの選手たちは、20年ぶりのリーグ優勝を渇望している。 「彼ら［アーセナル］にはとてつもないプレッシャーがかかっているだろ？ そうなんだ。何年も優勝目前まで迫りながら、その壁を越えられなかったからさ」とスコールズはリーグ首位の心理的障壁を分析しながら付け加えた。
- (C)Getty images
流れるようなサッカーは過去のものとなった
シーズン終盤が迫る中、スコールズはサポーターに対し「美しいサッカー」の突然の復活を期待すべきではないと警告。両監督が美学よりも結果を優先する段階に入ったと示唆した。彼はこう結論づけた。「今や彼らは信じられないほど有利な立場にいる。見ての通り、流れるようなサッカーは観られないだろう。 見られないだろう。シーズンを通してどのチームもそうだったが、特にこの局面では、どう勝利を掴むかが最も重要だ」と述べた。4月18日にエティハドで行われる可能性のある優勝決定戦で、スコールズの厳しい見解が正しかったかどうかが世界中に示されることになる。
広告