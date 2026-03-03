Getty Images Sport
アーセナルとインテル、バイエルン・ミュンヘン退団を控えたミッドフィルダーが夏の移籍先を検討する中、レオン・ゴレツカの年俸要求額を把握
バイエルンのベテラン選手への移籍要求が明らかになる
トゥットスポルトによれば、ゴレツカのバイエルン・ミュンヘン退団に向けた金銭的枠組みがついに明らかになった。31歳のセントラルミッドフィルダーは、現行契約が6月30日に満了すると、非常に需要の高いフリーエージェントとなる。代理人事務所ROOFは彼の最低条件を明確に設定し、欧州中の潜在的な獲得候補クラブに伝達済みだ。
ドイツ代表選手は特に、年間650万ユーロ（税引き後）の保証付き3年契約を求めている。インテルがこの巨額の要求を成功裏に満たせば、彼は即座にクラブ最高年俸選手の一人となる。これは、イタリア王者インテルが来季に向けて戦略的にチーム刷新を図る中で、中核的ミッドフィルダーであるニコロ・バレラとハカン・チャルハノールの現在の年俸と完全に一致する金額だ。
アーセナルとインテルが中盤補強をめぐって争う
ベテランMFの獲得を巡る激しい争いはサン・シーロに留まらない。ミケル・アルテタ率いるアーセナルが移籍レースに深く関与している。プレミアリーグの同クラブは、中盤に実績ある勝利をもたらす質とフィジカルを積極的に補強しようとしている。退団予定のバイエルン・ミュンヘン所属選手を、来季複数の戦線で最高峰の競争を戦うための戦術的完璧な補強と見なしていると報じられている。
アーセナルの関心は依然として大きな脅威だが、インテルは現在、国内のライバルクラブに対してわずかながらも明確な優位性を保っている。ネラッズーリはユヴェントス、ACミラン、ナポリを含む追撃グループを楽にリードしている。彼らはこのフリー移籍を、国内での支配力を維持しつつ、ダヴィデ・フラッテージとヘンリク・ムヒタリアンの夏の退団の可能性に積極的に対応する絶好の機会と捉えている。
ドイツサッカー界で築かれた輝かしい経歴
この長身のミッドフィルダーは、プロデビュー以来ドイツ1部リーグで圧倒的な評価を築き上げてきた。ボーフムでサッカーキャリアをスタートさせた後、2013年7月に325万ユーロでシャルケへ移籍。ゲルゼンキルヒェンで真価を発揮し、147試合で19得点を記録。これが評価され、2018年にはバイエルン・ミュンヘンへ注目度の高いフリー移籍を果たした。
バイエルンでの長期在籍は驚異的な成功を収め、296試合に出場し6度のブンデスリーガ優勝と2020年のチャンピオンズリーグ制覇を達成。国際舞台では2014年5月のA代表デビュー以来、ドイツ代表の不動の主力として67試合出場15得点を記録している。
彼の退任が市場に与える影響を評価する
ゴレツカは輝かしい経歴と圧倒的な実績を誇るが、今季のミュンヘンでは不動のスタメンとしての地位が明らかに低下している。今シーズンを通じて、このミッドフィルダーは全大会通算32試合に出場（ブンデスリーガ21試合、チャンピオンズリーグ6試合）。 しかし先発出場はわずか17試合に留まり、総出場時間は1,457分に過ぎず、2得点を記録している。
アリアンツ・アレーナにおけるこの変化は、彼の退団が選手とクラブ双方にとって論理的かつ相互に有益な次なるステップであることを示している。夏の移籍市場が迫る中、彼の最終的な行き先が市場における最初の大きなドミノ倒しの引き金となるだろう。アーセナルとインテルの両クラブは、彼の疑いようのない実力と豊富な欧州経験を確保するため、多額の資金を投じる用意が完全に整っているようだ。
