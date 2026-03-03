トゥットスポルトによれば、ゴレツカのバイエルン・ミュンヘン退団に向けた金銭的枠組みがついに明らかになった。31歳のセントラルミッドフィルダーは、現行契約が6月30日に満了すると、非常に需要の高いフリーエージェントとなる。代理人事務所ROOFは彼の最低条件を明確に設定し、欧州中の潜在的な獲得候補クラブに伝達済みだ。

ドイツ代表選手は特に、年間650万ユーロ（税引き後）の保証付き3年契約を求めている。インテルがこの巨額の要求を成功裏に満たせば、彼は即座にクラブ最高年俸選手の一人となる。これは、イタリア王者インテルが来季に向けて戦略的にチーム刷新を図る中で、中核的ミッドフィルダーであるニコロ・バレラとハカン・チャルハノールの現在の年俸と完全に一致する金額だ。