「アーセナルとは差がそれほど大きくない」―タミー・エイブラハムがアストン・ヴィラはアーセナルに追いつきプレミアリーグ優勝を勝ち取れると主張
アブラハムの同点弾がアストン・ヴィラの優勝の望みを繋いだ
アストン・ヴィラは、アントン・スタチの前半のゴールでアウェーのリーズにほぼ1時間リードを許したが、終盤にアブラハムが同点弾を決めた。ヴィラはシーズン序盤の揺るぎない安定感をここ数週間でやや失い、直近7試合でわずか2勝に留まっている。しかし首位アーセナルが苦戦を強いられる中、残り11試合で首位との差はわずか7ポイントに縮まっている。
アーセナルは水曜日に最下位ウルブズと2-2で引き分け、アルテタ監督率いるチームとライバル双方のファンがSNS上で熱狂する中、優勝争いは依然として混戦状態だと多くの声が上がった。マンチェスター・シティがアーセナルを追う最有力候補だが、ビラはペップ・グアルディオラ率いるチームにわずか2ポイント差と迫っており、まだ可能性は残されている——これは試合終了時にビラ・パークでエイブラハムが指摘した点だ。
28歳のストライカーは、1月に2度目の移籍でヴィラに加入して以来、5試合で2得点目となるプレミアリーグ初ゴールを決めた。ベシクタシュから加入した彼は（トルコの強豪クラブがローマから獲得）、土曜日の午後、途中出場から後半終了間際に決勝ゴールを挙げ、ウェスト・ミッドランズ勢に勝ち点1をもたらした後、記者団に語った。
アブラハムはアストン・ヴィラが依然として優勝争いの中にあると主張している
アブラハムはBBCファイナルスコアにこう語った。「リーズのここ数試合の結果を見ると、引き分けを掴み取り、相手に厳しい試合を強いている。だから我々は予想していた通りで、試合に負けずに済んだことを喜んでいる。これからも前進を続け、自分たちを信じ続けなければならない」
「私が加入した当初、何人かの選手と話した。遠くから見ていても、このチームには多くの資質があることがわかる。現在の順位に満足しているが、トップとの差はごくわずかだ。だから押し続け、自分たちを信じ続ける必要がある」
「何が起こるか誰にも分からない。首位アーセナルとの差はさほどない。今日は勝利を逃したが、ただ前進し続けるだけだ。
「トレーニングで何度か話し合ったんだ［オリー・ワトキンスとの連携について］。幸運にもゴールを奪えたから、監督もこの組み合わせが機能すると理解してくれた。彼はトップクラスのストライカーで、ここ数年在籍し多くの得点を挙げてきた。彼のような選手が競争相手であることは素晴らしい。故郷に戻れて嬉しい。あとは住む家を見つけるだけだ」
エメリ監督、リーズ戦引き分け後に語る
ビラ監督のエメリはBBCスポーツにこう語った。「この1点は良い結果だ。なぜか？この試合は非常に難しく、我々が維持すべき一貫性だからだ。リーズは引き分けに値した。後半に我々はチャンスを作ったが、彼らも得点の機会があった。
「彼らは前半より低い位置で守備を固め、我々を押し上げてきた。連携で支配しようとしたが困難だった。ワトキンスへのロングボールは必要なかった。内側より外側を攻めるべきだった。最大のチャンスは前半にあった。引き分けで終わったことを受け入れる」
エイブラハムについてはこう付け加えた。「彼はオリー・ワトキンスと共に攻撃陣の強化を担っている。今日は彼が必要だったから両者を起用した。彼は良かった。彼のゴールで我々は今日1点を獲得した」
- Getty
タイトル争いは今後数ヶ月が緊迫した展開となる
アストン・ヴィラにとって今季残り試合の最大の目標はチャンピオンズリーグ出場権の確保だが、エメリ監督率いるチームは、緊迫した終盤戦を迎えるにあたり、上位2チームとの差を縮め続けたいところだ。
ヴィラがイングランド王者となったのは1980/81シーズン以来45年ぶりとなる。もし彼らがアーセナルからタイトルを奪い、史上最高の監督の一人であるグアルディオラを出し抜くことがあれば、プレミアリーグ史上最大の番狂わせの一つとなるだろう。
