アストン・ヴィラは、アントン・スタチの前半のゴールでアウェーのリーズにほぼ1時間リードを許したが、終盤にアブラハムが同点弾を決めた。ヴィラはシーズン序盤の揺るぎない安定感をここ数週間でやや失い、直近7試合でわずか2勝に留まっている。しかし首位アーセナルが苦戦を強いられる中、残り11試合で首位との差はわずか7ポイントに縮まっている。

アーセナルは水曜日に最下位ウルブズと2-2で引き分け、アルテタ監督率いるチームとライバル双方のファンがSNS上で熱狂する中、優勝争いは依然として混戦状態だと多くの声が上がった。マンチェスター・シティがアーセナルを追う最有力候補だが、ビラはペップ・グアルディオラ率いるチームにわずか2ポイント差と迫っており、まだ可能性は残されている——これは試合終了時にビラ・パークでエイブラハムが指摘した点だ。

28歳のストライカーは、1月に2度目の移籍でヴィラに加入して以来、5試合で2得点目となるプレミアリーグ初ゴールを決めた。ベシクタシュから加入した彼は（トルコの強豪クラブがローマから獲得）、土曜日の午後、途中出場から後半終了間際に決勝ゴールを挙げ、ウェスト・ミッドランズ勢に勝ち点1をもたらした後、記者団に語った。