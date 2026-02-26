Getty Images Sport
アントワーヌ・グリーズマン、アトレティコ・マドリードを退団へ。MLSの移籍期間終了前に、フランスの攻撃的MFがオルランド・シティへの移籍に近づいている。
グリーズマン、シーズン途中のMLS移籍が急浮上
グリーズマンは、アトレティコでの伝説的なキャリアに終止符を打ち、長年の夢であったメジャーリーグサッカーでのプレーを遂に実現しようとしていると報じられている。 カデナ・セルによると、このワールドカップ優勝者は、オルランド・シティへのセンセーショナルな移籍に近づきつつあり、現在の MLS 登録期間が終了する前に契約が締結される見通しだ。今シーズン、ディエゴ・シメオネ監督にとって重要な存在であるにもかかわらず、34 歳のグリーズマンは、メトロポリターノを離れて、フロリダの太陽の下へ飛び立つ準備ができているようだ。
ここ数日、交渉が大幅に加速していると報じられている。グリーズマンのアメリカへの関心は決して秘密ではなかったが、アトレティコがチャンピオンズリーグや国内カップ戦にまだ出場している中での移籍のタイミングは、多くの人々を驚かせた。しかし、アメリカのプロジェクトの魅力は、ヨーロッパでの戦いを終えたいという願望よりも、ついに勝ったようだ。
グリーズマン退団の内幕
交渉は最終段階にあるものの、グリーズマンの別れは詩的な別れを可能にするよう慎重に計画されている。 フランス人選手は、大西洋を渡る前に、ロス・ロヒブランコスでさらに 3 試合に出場する見込みです。このスケジュールには、オビエドとのアウェイ戦、そしてバルセロナとのコパ・デル・レイ準決勝第 2 戦が含まれています。彼の最後の出場は、3 月 7 日、メトロポリターノでのレアル・ソシエダ戦（彼のプロとしてのキャリアが始まったクラブ）と予定されており、スペインでの彼のキャリアは、まさに一周回って元に戻った瞬間となるでしょう。
オーランド・シティは、スポーツディレクターのリカルド・ペレイラが詳細を確定するためにスペインを何度も訪問するなど、執拗にこの選手を獲得しようとしてきました。以前はインテル・マイアミがこの攻撃選手を獲得するとの噂もありましたが、指定選手枠を空けることができなかったため、ライオンズにチャンスが巡ってきたのです。アトレティコがチャンピオンズリーグと国内カップの戦いの真っ最中であるため、この取引は依然として複雑ですが、勢いは、選手の個人的な目標を満たす合意が間もなく成立することを示唆しています。
シメオネが移籍を許可した
マドリードでグリーズマンの最大の成功の立役者であるディエゴ・シメオネは、この移籍の可能性について哲学的な見解を示している。 最近のヨーロッパでの成功を受けて、アルゼンチン人監督は、オルランド・シティへの移籍の噂について直接質問を受けた。シメオネ監督は移籍を阻止するどころか、感情を込めて祝福の言葉を述べた。「彼が自分自身にとって最善の、そして本当に望むものを選ぶことを願っています。彼は自分の望むものを手に入れるに値する人物です」この熟考的な口調は、クラブが現代の最大のアイコンの願いを尊重する用意があることを示唆している。
アトレティの監督は、このフランス人選手の成長に対する称賛を隠したことはなく、以前「アントワーヌと、彼がアトレティコ・マドリードで過ごした時間に感謝している。彼は 200 ゴールを記録した。これは驚くべきことだ。 彼が加入した頃を思い出す。左サイドの小さなウインガーだったが、我々は彼に1対1の突破や攻撃的ミッドフィルダーとしての役割を求め、彼は成長して世界王者となった。努力と仕事量において常に模範であり、今日こそ彼が受けるべき感謝を得た。彼が我々に与えてくれた全て、今も与え続けているもの、そしてこれからも与え続けるものに対して感謝している。才能に年齢は関係ないのだから」
オルランド・シティが選ばれた理由
フロリダを本拠地とするこのフランチャイズは、最新の報道によると、数週間にわたってこのフランス人選手の獲得を急ぐよう働きかけているという。グリーズマンは、アメリカ文化、特に NBA や NFL への情熱についてよく語っており、頻繁に米国で休暇を過ごしている。インテル・マイアミやロサンゼルス FC などの他の MLS の強豪チームも過去に獲得に関心を示していたが、オルランド・シティは、プロジェクトで主導的な役割を提供することで、最優先の立場を確立することに成功した。
マドリードにとって、シーズン半ばにチームの象徴的な選手を失うことは、シメオネ監督の戦術的布陣にとって大きな打撃となる。 グリーズマンは、その役割の縮小が予想されていたにもかかわらず、今シーズン、間違いなくチームで最も安定したパフォーマンスを見せてきた。しかし、クラブは、そのバッジに最盛期を捧げてきた選手の希望を尊重する意向であるようだ。MLS の移籍期間が終了間際となる中、サッカー界は、近年では最も注目度の高いシーズン途中の移籍となるであろうこの件について、公式発表を待っている。
