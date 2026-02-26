アントワーヌ・グリーズマン、アトレティコ・マドリードを退団へ。MLSの移籍期間終了前に、フランスの攻撃的MFがオルランド・シティへの移籍に近づいている。

マドリードでグリーズマンの最大の成功の立役者であるディエゴ・シメオネは、この移籍の可能性について哲学的な見解を示している。 最近のヨーロッパでの成功を受けて、アルゼンチン人監督は、オルランド・シティへの移籍の噂について直接質問を受けた。シメオネ監督は移籍を阻止するどころか、感情を込めて祝福の言葉を述べた。「彼が自分自身にとって最善の、そして本当に望むものを選ぶことを願っています。彼は自分の望むものを手に入れるに値する人物です」この熟考的な口調は、クラブが現代の最大のアイコンの願いを尊重する用意があることを示唆している。

アトレティの監督は、このフランス人選手の成長に対する称賛を隠したことはなく、以前「アントワーヌと、彼がアトレティコ・マドリードで過ごした時間に感謝している。彼は 200 ゴールを記録した。これは驚くべきことだ。 彼が加入した頃を思い出す。左サイドの小さなウインガーだったが、我々は彼に1対1の突破や攻撃的ミッドフィルダーとしての役割を求め、彼は成長して世界王者となった。努力と仕事量において常に模範であり、今日こそ彼が受けるべき感謝を得た。彼が我々に与えてくれた全て、今も与え続けているもの、そしてこれからも与え続けるものに対して感謝している。才能に年齢は関係ないのだから」