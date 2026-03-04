Getty Images Sport
アントワーヌ・グリーズマン、アトレティコ・マドリードのコパ・デル・レイ決勝進出を受け、SNSでバルセロナに追い打ちをかける辛辣な投稿
バルサが及ばず、アトレティコが決勝進出を決める
アトレティコ・マドリードは第1戦で4-0の大差をつけてスポティファイ・カンプ・ノウに乗り込んだが、ホームチームの猛攻に追い詰められる展開となった。 バルサはこの試合で3-0の勝利を収め、合計スコアを4-3の接戦に持ち込んだが、ディエゴ・シメオネ率いるチームを決勝進出から阻むには至らなかった。激闘の余韻が冷めやらぬ中、グリーズマンはインスタグラムで古くからの因縁を清算。この夜の敗北にもかかわらず、究極の勝利は首都のチームのものだと証明したのである。
- Getty Images Sport
グリーズマンが因縁を決着させる
ワールドカップ優勝者は、バルセロナの2選手が敗退後にピッチで落胆する姿と対照的に、自身が堂々と立つ痛切な写真を共有した。物議を醸したのは画像そのものだけでなく、彼が添えた特定のキャプションだった。フランス人監督はフォロワーに「この写真は厳しすぎるか？」と挑発的に問いかけた。
この表現は昨季の出来事を意図的に想起させるものだった。アトレティコ戦勝利後、バルサ公式アカウントはフリック監督率いる選手たちが祝う写真に、明らかに落胆した表情のグリーズマンを前景に配置し、全く同じキャプションを添えて投稿していた。敗退直後にバルサ自身の言葉を再利用することで、フランス代表選手は古巣に逆襲を仕掛け、彼らのどん底で最後の言葉を突きつけたのである。
シメオネ監督、危機的状況にもかかわらず称賛を惜しまず
グリーズマンがSNSで活発に活動する一方、監督はピッチサイドでより敬意を示す姿を見せた。試合後、シメオネ監督がフリック監督と熱心に話し込む姿が目撃され、バルセロナが逆転寸前まで迫ったことを認めていた。 試合後、シメオネ監督は相手監督との会話内容について問われ、相手のチームのパフォーマンスを称賛したことを認めた。「彼は試合中の状況について意見を述べていました。私は彼らが素晴らしくプレーしたと伝えました。チャンピオンズリーグの準々決勝で再び対戦し、最高の状態で競い合えることを願っています」
- AFP
チャンピオンズリーグの栄冠を目指して
このスペインの二大強豪のライバル関係は、予想より早く再燃する可能性がある。両チームともチャンピオンズリーグでの優勝争いを続けているからだ。シメオネ監督が準々決勝で再びフリック監督と対戦したいと公言していることは、両者の戦術的対決がまだ終わっていないことを示唆している。ただし、それぞれがプレミアリーグの相手との決勝トーナメント1回戦を突破できることが前提となる。
バルセロナはニューカッスル・ユナイテッドとの厳しい戦いに臨み、アトレティコ・マドリードはトッテナム・ホットスパーとの対決を控えている。コパ敗退の痛みは数週間続くだろうが、第2戦のパフォーマンスはホームサポーターに、フリック監督下での競争力に楽観的な理由を与えた。しかし現時点では、グリーズマンの的確なSNS挑発が話題を独占しており、現代サッカーでは審判の最終笛が戦いの終わりを告げるわけではないことを証明している。
