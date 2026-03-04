アントワーヌ・グリーズマン、アトレティコ・マドリードのコパ・デル・レイ決勝進出を受け、SNSでバルセロナに追い打ちをかける辛辣な投稿

ワールドカップ優勝者は、バルセロナの2選手が敗退後にピッチで落胆する姿と対照的に、自身が堂々と立つ痛切な写真を共有した。物議を醸したのは画像そのものだけでなく、彼が添えた特定のキャプションだった。フランス人監督はフォロワーに「この写真は厳しすぎるか？」と挑発的に問いかけた。

この表現は昨季の出来事を意図的に想起させるものだった。アトレティコ戦勝利後、バルサ公式アカウントはフリック監督率いる選手たちが祝う写真に、明らかに落胆した表情のグリーズマンを前景に配置し、全く同じキャプションを添えて投稿していた。敗退直後にバルサ自身の言葉を再利用することで、フランス代表選手は古巣に逆襲を仕掛け、彼らのどん底で最後の言葉を突きつけたのである。