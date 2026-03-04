Getty Images Sport
翻訳者：
アントワーヌ・グリーズマンの移籍は保留に、バルセロナ戦での勝利がアトレティコ・マドリードのスター選手、オルランド・シティへの移籍計画に変化をもたらす
一時停止されたMLS移籍
ESPNによると、グリーズマンは今シーズン、MLSのクラブ、オルランド・シティへの移籍の可能性を保留している。フロリダを本拠地とするこのクラブは、3月26日のMLSの主要移籍期間終了前に34歳の選手が加入することを条件としたオファーで、即時契約を推し進めていた。
しかし、アトレティコ・マドリードが4月18日に開催されるコパ・デル・レイ決勝に進出したことで、スケジュールが直接衝突することになった。7月に夏の移籍期間が始まるまでに、オルランドが他の選択肢を検討する可能性があることを認識しながらも、グリーズマンはスペインの首都での現在のスポーツ活動優先を選択した。
- AFP
最後のトロフィーを追いかける
グリーズマンの決断の背景には、ディエゴ・シメオネ監督の下で主要タイトルを獲得したいという強い願望がある。クラブ史上最多となる210得点を記録しながらも、ロヒブランコスでの最後の主要タイトルは2018年のUEFAスーパーカップに留まり、バルセロナ移籍中にチームが達成した2021年のリーガ優勝には関与できなかった。
アトレティコは火曜日のカンプ・ノウでの準決勝第2戦でバルセロナに0-3で敗れたものの決勝進出を果たし、元所属クラブであるレアル・ソシエダかアスレティック・クラブのいずれかと対戦する。残留を選択したグリーズマンは、この極めて個人的なタイトル獲得への挑戦を続け、詩的な別れを迎える可能性を享受できる。
シメオネは決定を尊重する
シメオネ監督はエース選手の将来について驚くほど率直に語り、グリーズマンが自らのキャリアパスを決定する権利を獲得したことを認めた。バルセロナとの激闘後、アルゼンチン人指揮官は選手への深い愛情を表明。「決勝でプレーしてほしい。誰よりも彼にふさわしい」と述べた。
クラブの首脳陣も同様の見解だ。スポーツディレクターのマテウ・アレマニーは最近、選手がトッテナムとのチャンピオンズリーグ戦を含む当面の目標に専念していると強調した。「アントワーヌは今季を含めあと2年間の契約を残しており、今後の試合に完全に集中している」とアレマニーは述べた。
- AFP
チームメイトは彼の選択を待っている
グリーズマンの将来に関する不透明感がアトレティコ・マドリードのロッカールームに広がっており、ベテラン選手たちも依然として見通しが立っていないと認めている。キャプテンのコケは「アントワーヌの今後については分からない。我々は皆、彼がアトレティコ・デ・マドリードでキャリアを終えることを望んでいるが、それは彼自身が下すべき決断だ」と語った。
他のチームメイトもベテランFWへの揺るぎない支持を強調した。DFマルコス・ジョレンテは「彼が最善の選択をするだろう。我々はそれを支える」と述べた。一方、GKフアン・ムッソは彼の功績を称え「彼がどんな決断を下そうと、生涯感謝し続ける。彼が我々に与えてくれた全てに」と付け加えた。
広告