アントワーヌ・グリーズマンの移籍は保留に、バルセロナ戦での勝利がアトレティコ・マドリードのスター選手、オルランド・シティへの移籍計画に変化をもたらす

グリーズマンの将来に関する不透明感がアトレティコ・マドリードのロッカールームに広がっており、ベテラン選手たちも依然として見通しが立っていないと認めている。キャプテンのコケは「アントワーヌの今後については分からない。我々は皆、彼がアトレティコ・デ・マドリードでキャリアを終えることを望んでいるが、それは彼自身が下すべき決断だ」と語った。

他のチームメイトもベテランFWへの揺るぎない支持を強調した。DFマルコス・ジョレンテは「彼が最善の選択をするだろう。我々はそれを支える」と述べた。一方、GKフアン・ムッソは彼の功績を称え「彼がどんな決断を下そうと、生涯感謝し続ける。彼が我々に与えてくれた全てに」と付け加えた。