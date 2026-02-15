Getty Images Sport
アントネラ・ロッキュッツォ、リオネル・メッシからの巨大なバレンタインデーの贈り物を披露
ロッキュッツォがメッシの優しい一面を強調
スポットライトから離れた場所で、メッシはバレンタインデーに妻ロクッツォをディナーと贈り物でもてなした。このロマンチックな仕草は瞬く間に話題となった。メッシはプライベートな生活を重視することで知られており、2022年ワールドカップ優勝者である彼も2月14日は例外ではなく、愛情を表現するシンプルでありながら効果的な方法でこの日を祝った。
ロッキュッゾはインスタグラムで、2人でディナーを楽しんだ様子や「LOVE」のタグが付いたチョコレートがけのイチゴ、マイアミのビーチの景色を共有し、メッシの優しい一面を垣間見せた。
さらにロッキュッツォは、バレンタインデーにメッシから贈られた巨大なテディベアのぬいぐるみも披露した。
ロッキュッツォとメッシは2017年に結婚した
メッシとロッキュッツォは幼なじみの恋人同士で、2017年6月にアルゼンチンのロサリオで結婚して以来、ほぼ10年間夫婦を続けている。そしてロッキュッツォはもはや単なるメッシの妻ではなく、アナスタシア・ビバリーヒルズの顔としてセレブリティとしての地位を確立している。
ブランドの創業者アナスタシア・ソアレは、ビクトリア・ベッカムのパーティーでロッキュッツォと初めて出会い、彼女を「現代的な女性」と評している。
「アントネラの魅力はバランスにある。献身的な母親であり、素晴らしいパートナーであり、誠実な人物だ」とソアレは語った。
またELLE誌のインタビューでロッキュッゾは夫メッシの生活について言及。栄養・食事・回復について「夫は職業上常に食事管理が必要です。私たちは健康的な食生活を心がけ、アルコールもタバコも摂りません。 有機食品を心がけています。運動、栄養、メンタルヘルスが一体となった、私たちの生き方なのです」
「俺はクソみたいに変だ」とメッシは言う
メッシは以前、自身の私生活とプライバシーを重視する姿勢について語っており、昨年夏にも同様の発言をしている。「家族と家に帰れば、普通の父親であり、普通の夫でありたい。誰もが担う責任——父親として、夫としての責任を果たし、普通のひとりでいたい」とメッシは述べた。
「外で起こるあらゆる事柄——名声や評価——を超越している。家の中では誰と変わらないごく普通の男だ。子供には規律を教え、境界線を設け、妻と共に遊び、分かち合い、ごく普通の生活を送っている」
アルゼンチン代表選手はまた、自分が少し変わり者だと主張し、以前マルカ紙にこう語っていた。「俺はクソみたいに変わってるんだ。本当に一人でいるのが好きで、孤独を楽しむ。家で3人の子供が走り回って大騒ぎしていると、結局は疲れてしまう。孤独な瞬間が好きだ。俺は非常に計画的で、一日をある方法で整えておくと、途中で何かが起きて全てが変わってしまうんだ」
メッシはワールドカップに出場するのか？
メッシは昨季、インター・マイアミで大きな影響力を発揮し、12月にチームはMLSカップを制した。ハビエル・マスチェラーノ監督率いるチームはフォートローダーデールのチェイス・スタジアムでバンクーバー・ホワイトキャップスを3-1で下し、エディエル・オカンポのオウンゴール、後半ロドリゴ・デ・パウルの得点、そして終盤のタデオ・アジェンデのゴールがマイアミ・フランチャイズの勝利を決定づけた。
しかし、メッシが今年後半のワールドカップでアルゼンチン代表として出場するかどうかは依然として不透明だ。38歳のメッシは以前、前回優勝国の代表としてプレーするか尋ねられ、「出場できればと思う」と答えていた。 以前にも言ったように、ぜひ出場したい。最悪の場合でも現地で観戦するだろうが、それは特別な体験になる。ワールドカップは誰にとっても、どの国にとっても特別な大会だ。特に我々にとっては、全く異なる形で体験するものだから」
また、リオネル・スカローニ監督との話し合いについてはこう付け加えた。「実を言うと、私たちはこの件について話し合ってきた。監督は理解を示し、何度も議論を重ねてきた。監督は常に、どんな役割であれ私がそこにいてほしいと伝えてくれる。私たちは強い信頼関係を築いており、あらゆることを話し合える」
一方、2026年MLSシーズンは今週末開幕し、インター・マイアミがMLSカップ王座の防衛を目指す。
