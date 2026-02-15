アントネラ・ロッキュッツォ、リオネル・メッシからの巨大なバレンタインデーの贈り物を披露

スポットライトから離れた場所で、メッシはバレンタインデーに妻ロクッツォをディナーと贈り物でもてなした。このロマンチックな仕草は瞬く間に話題となった。メッシはプライベートな生活を重視することで知られており、2022年ワールドカップ優勝者である彼も2月14日は例外ではなく、愛情を表現するシンプルでありながら効果的な方法でこの日を祝った。

ロッキュッゾはインスタグラムで、2人でディナーを楽しんだ様子や「LOVE」のタグが付いたチョコレートがけのイチゴ、マイアミのビーチの景色を共有し、メッシの優しい一面を垣間見せた。

さらにロッキュッツォは、バレンタインデーにメッシから贈られた巨大なテディベアのぬいぐるみも披露した。