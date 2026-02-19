Getty Images Sport
アントニーは、マヌエル・ペレグリニがレアル・ベティスのスター選手が鼠径部痛の問題に苦しんでいることを明らかにしたことから、まだ多くの面で成長が必要だと語った。
ブラジル人選手の鼠径部痛問題
アントニーは最近、鼠径部の不快感に悩まされていたが、その問題が続いているにもかかわらず、彼は最近の試合で2ゴール2アシストを記録するなど、チームに大きな影響を与えている。しかし、クラブは今後の試合に向けて彼の完全な回復と最高の体調の回復を確実にするため、このウイングは現在、厳重な医療監督のもと、体系的な治療プログラムを受けている。
ベテランのチリ人監督は、La Pizarra de Quintana に出演した際、このフォワードの回復の進捗状況と現在の状態について率直に語った。注目度の高い新加入選手に対する期待について、ペレグリニ監督は、24歳のこの選手は基本的にまだ成長段階にあるという事実を強調した。 「彼は重要な資質を持つ選手ですが、多くの面でさらに成長する必要があります」と監督は述べ、また、この選手が最近スタメンから外れている理由について、医療的な最新情報も提供しました。
アントニーの戦術面は依然として注目されているが、ペレグリニ監督は、現在、このウインガーの主な障害は特定の負傷であると明かした。元アヤックスの選手は、鼠径部の問題に悩まされており、フルに力を発揮できないでいる。ペレグリニ監督は「彼は鼠径部の問題を抱えているが、非常に集中力のある選手だ。彼が我々にとってどれほど重要か、我々はよく認識している」と診断を確認した。
ペレグリニ、長期的な安定について考察
ベティスの監督との議論では、ベニート・ビジャマリンでの 6 年間の在任期間という、より広い文脈にも触れられました。ペレグリニは、流動的な状況にあったクラブにやってきて、それ以来、ラ・リーガで安定した強豪へと変貌させました。現在、クラブは順位表で 5 位に位置しており、アトレティコ・マドリードを抜き、来シーズンのチャンピオンズリーグ出場権を獲得することを目指しています。
「幸運にも、この 6 年間は非常に安定したものでした。私が着任した当時は、スポーツ面でも非常に厳しいシーズンであり、経済的にも深刻な問題を抱えていたため、クラブの目標はそれほど高くは設定されていませんでした」とペレグリニ監督は語っています。
ペレグリニの哲学は、クラブの DNA を変えたと彼が信じている日々の努力に根ざしています。彼は次のように付け加えています。「自分の成果に満足するのではなく、日々、野心と要求を植え付けようとしたことで、ここ数年、安定した成績を維持し、常により高い目標を目指し続けることができるようになったのです。
イスコとフォルナルスの重要性
現在のチームに焦点を当て、監督は、以前マラガで指導したイスコのリーダーシップをすぐに称賛しました。このプレイメーカーは現在欠場中ですが、その影響力は依然として絶大です。「彼の献身的な姿勢、選手としての成熟度、そしてその実力から、彼はクラブ一のアイドルだと思います」とペレグリニ監督は語りました。 「彼の成熟度から、できるだけ早くピッチに復帰するだろう。彼は非常に努力家であり、チームも彼を必要としている。彼はデビュー当時と変わらぬ野心と要求力を持っており、若手選手たちの模範となっている」
いくつかの重要な創造的な選手たちが不在の中、パブロ・フォルナルスが最終ラインでのギャップを埋めるためにステップアップした。ペレグリニ監督は、元ウェストハムのこの選手の多才さと戦術的知性を、ベティスの攻撃の重要な要素として強調した。 「私にとって、それはサッカーにおいて最も重要なポジションです。私は常に、少なくとも2、3人の創造力豊かな選手を擁するよう努めてきました。彼らは、ストライカーがゴールを決めることを可能にする存在だからです」と彼は述べ、フォルナルスについて「幸いにも、彼は非常に良い働きを見せており、ゴールも決めています」と付け加えました。
スペインサッカーにさらなる要求を
最後に、監督はスペインの試合状況について言及し、技術的なレベルを称賛しながら、よりエンターテイメント性を高めるよう訴えました。彼は、「現時点でスペインは世界最高の代表チームを擁している」こと、そして「技術的な観点から見て最高のサッカーをしている」と確信を表明しました。しかし、観客にとってより魅力的な試合にするためには、時間稼ぎや怪我のふりをした行為を排除するために、リーグはさらに努力すべきだと感じています。
ペレグリニ監督は次のように締めくくりました。「リーガにはサッカーの質が溢れていると思います。今、欠けているのは、観客を欺かない、より長い時間プレーする、結果だけを目指すのではなく、試合そのものを魅力的な活動とする、という意味でのスペクタクル性です。私は未来的な目標ではなく、現在の目標を追求しています。ここ数年に見られたようなベティスを、さらに一歩前進する意欲を持って見続けられることを願っています」
