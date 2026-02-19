アントニーは、マヌエル・ペレグリニがレアル・ベティスのスター選手が鼠径部痛の問題に苦しんでいることを明らかにしたことから、まだ多くの面で成長が必要だと語った。

アントニーは最近、鼠径部の不快感に悩まされていたが、その問題が続いているにもかかわらず、彼は最近の試合で2ゴール2アシストを記録するなど、チームに大きな影響を与えている。しかし、クラブは今後の試合に向けて彼の完全な回復と最高の体調の回復を確実にするため、このウイングは現在、厳重な医療監督のもと、体系的な治療プログラムを受けている。

ベテランのチリ人監督は、La Pizarra de Quintana に出演した際、このフォワードの回復の進捗状況と現在の状態について率直に語った。注目度の高い新加入選手に対する期待について、ペレグリニ監督は、24歳のこの選手は基本的にまだ成長段階にあるという事実を強調した。 「彼は重要な資質を持つ選手ですが、多くの面でさらに成長する必要があります」と監督は述べ、また、この選手が最近スタメンから外れている理由について、医療的な最新情報も提供しました。

アントニーの戦術面は依然として注目されているが、ペレグリニ監督は、現在、このウインガーの主な障害は特定の負傷であると明かした。元アヤックスの選手は、鼠径部の問題に悩まされており、フルに力を発揮できないでいる。ペレグリニ監督は「彼は鼠径部の問題を抱えているが、非常に集中力のある選手だ。彼が我々にとってどれほど重要か、我々はよく認識している」と診断を確認した。