アンソニー・ゴードン、ニューカッスルでの最新ゴールでハリー・ケインと並ぶチャンピオンズリーグの特別なクラブ入りを果たす

ニューカッスルは2025-26シーズンを通じて不安定な戦いを続けており、水曜日のアゼルバイジャン遠征はノックアウトラウンドプレーオフの好スタートを切る上でやや手強い試合になると予想されていた。

しかし前半は完全にアウェイチームの独壇場となった。開始3分にゴードンが鮮やかなフィニッシュで先制点を挙げると、間もなくマリック・ティアウがヘディングで追加点を叩き込み2-0。30分目前にはホームチームが完全に崩れた。

32 分にはゴードンが自信を持って PK を決め、その直後には独走でゴールを決め、スコアを 4-0 とした。その後、ハウのチームは再び PK を獲得し、ゴードンが再びキッカーを務め、苦戦するゴールキーパー、マテウシュ・コチャルスキを抜き、ネットを揺らした。

後半、エルヴィン・ジャファルキリエフがカラバフに1点を返したが、ジェイコブ・マーフィーが最後のゴールを決め、ニューカッスルは6-1で勝利した。