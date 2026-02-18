Getty Images
アンソニー・ゴードン、ニューカッスルでの最新ゴールでハリー・ケインと並ぶチャンピオンズリーグの特別なクラブ入りを果たす
ゴードンが4得点を挙げ、ニューカッスルがバクーで快勝
ニューカッスルは2025-26シーズンを通じて不安定な戦いを続けており、水曜日のアゼルバイジャン遠征はノックアウトラウンドプレーオフの好スタートを切る上でやや手強い試合になると予想されていた。
しかし前半は完全にアウェイチームの独壇場となった。開始3分にゴードンが鮮やかなフィニッシュで先制点を挙げると、間もなくマリック・ティアウがヘディングで追加点を叩き込み2-0。30分目前にはホームチームが完全に崩れた。
32 分にはゴードンが自信を持って PK を決め、その直後には独走でゴールを決め、スコアを 4-0 とした。その後、ハウのチームは再び PK を獲得し、ゴードンが再びキッカーを務め、苦戦するゴールキーパー、マテウシュ・コチャルスキを抜き、ネットを揺らした。
後半、エルヴィン・ジャファルキリエフがカラバフに1点を返したが、ジェイコブ・マーフィーが最後のゴールを決め、ニューカッスルは6-1で勝利した。
ケイン、同胞がUCL得点クラブに加入
ゴードンの得点能力により、彼は欧州での得点数においてイングランド代表主将ケインと並ぶ特別なクラブの一員となった。 ケインは前シーズン11得点を挙げ、チャンピオンズリーグ1シーズンで9得点以上を記録した初のイングランド人選手となったが、ゴードンは水曜夜の活躍によりこの仲間入りを果たした。24歳の彼は今シーズンのプレミアリーグでは苦戦し、わずか3得点に留まっているが、欧州の舞台では全く異なる活躍を見せている。
元エバートン所属のスター選手は、バルセロナに1-2で敗れた試合で先制点を挙げ、続くユニオン・サン＝ジロワーズ戦では2得点、ベンフィカ戦では3-0の快勝に貢献する1得点を記録した。
2試合連続無得点の後、バイエル・レバークーゼン戦とPSVアイントホーフェン戦で再び得点を挙げたが、リーグ戦最終節のパリ・サンジェルマン戦（1-1）では途中出場23分間、ネットを揺らすことはできなかった。
ゴードンがシアラーのニューカッスル記録を更新
こうした努力の成果として、ゴードンは、マグパイズにおけるチャンピオンズリーグの1シーズン最多得点記録、そして英国クラブにおける英国人選手による1シーズン最多得点記録という、アラン・シアラーの記録も塗り替えた。
また、チャンピオンズリーグの歴史上、前半だけで 4 ゴールを決めた 2 番目の選手となりました。1 人目は、2014 年 10 月、シャフタール・ドネツクが BATE ボリソフと対戦した試合で、ルイス・アドリアーノが完璧なプレーで達成したものです。
ニューカッスル、プレミアリーグ再開前に決勝トーナメント進出へ
カラバグを粉砕したニューカッスルは、まだ第2戦を残しているものの、チャンピオンズリーグ決勝トーナメント16強進出に極めて有利な立場にある。仮にこの試合を突破すれば、準々決勝進出をかけてチェルシーかバルセロナのいずれかと対戦することになるため、次のラウンドでも最高のパフォーマンスが求められる。
一方、今週末のプレミアリーグでは、現在10位の順位を上げるべくニューカッスルが復帰する。しかし土曜夜のエティハド・スタジアムでは、ペップ・グアルディオラ率いるマンチェスター・シティが待ち構える厳しい試合が控えている。 ニューカッスルはシティ戦のアウェイ成績が極めて悪く、最後の勝利は2014年のリーグカップ2-0勝利まで遡る。プレミアリーグでの最後の勝利は2000年で、シアラーが唯一の得点を挙げた試合だった。
