アンジェ・ポステコグルー監督は、クリスティアン・ロメロがトレーニングでトッテナムの選手たちを「怖がらせる」存在だと明かしたが、キャプテンを「勝者」と称賛した。

元トッテナム監督ポステコグルーは、ロメロがクラブの練習場で威圧的な存在感を示していることを公に語っている。 ワールドカップ優勝経験を持つ同選手は、規律違反の多さと試合中の攻撃的なプレースタイルで批判されることが多く、今シーズンのプレミアリーグではこれまでにイエローカード8枚、レッドカード2枚を受けている。直近ではマンチェスター・ユナイテッド戦（0-2で敗戦）で一発退場処分となった。カゼミーロへのファウルで前半30分前に退場を命じられ、その結果4試合の出場停止処分が科せられた。

しかしポステコグルー監督は、この「緊張感」こそが同ディフェンダーの本質であり、ホットスパー・ウェイの非公開練習でも同様だと明かした。オーストラリア人指揮官は、ロメロの妥協を許さない姿勢が週次トレーニングでチームメイトを不安にさせることが多いと認めた。しかしこれを否定的に捉えるのではなく、ポステコグルー監督はこの摩擦を歓迎。センターバックのエリート精神こそが、クラブが優勝候補から王者へ飛躍するために必要不可欠だと述べた。

「彼を気に入っているよ。確かに攻撃的なプレーをするが、練習では本当に人を怖がらせるんだ」とポステコグルーは『The Overlap』に語った。「彼の話し方も好きだ。さて、彼は一線を越えるか？ ああ、越えるね。練習で時々越えるんだ。コーチ陣が『ああ、あのね』と言うと、俺は『じゃあ君たちが注意しろ。俺は言わない』と言うんだ」