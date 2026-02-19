Getty Images Sport
アンジェ・ポステコグルー監督は、クリスティアン・ロメロがトレーニングでトッテナムの選手たちを「怖がらせる」存在だと明かしたが、キャプテンを「勝者」と称賛した。
アルゼンチン人選手のトレーニング場での集中力
元トッテナム監督ポステコグルーは、ロメロがクラブの練習場で威圧的な存在感を示していることを公に語っている。 ワールドカップ優勝経験を持つ同選手は、規律違反の多さと試合中の攻撃的なプレースタイルで批判されることが多く、今シーズンのプレミアリーグではこれまでにイエローカード8枚、レッドカード2枚を受けている。直近ではマンチェスター・ユナイテッド戦（0-2で敗戦）で一発退場処分となった。カゼミーロへのファウルで前半30分前に退場を命じられ、その結果4試合の出場停止処分が科せられた。
しかしポステコグルー監督は、この「緊張感」こそが同ディフェンダーの本質であり、ホットスパー・ウェイの非公開練習でも同様だと明かした。オーストラリア人指揮官は、ロメロの妥協を許さない姿勢が週次トレーニングでチームメイトを不安にさせることが多いと認めた。しかしこれを否定的に捉えるのではなく、ポステコグルー監督はこの摩擦を歓迎。センターバックのエリート精神こそが、クラブが優勝候補から王者へ飛躍するために必要不可欠だと述べた。
「彼を気に入っているよ。確かに攻撃的なプレーをするが、練習では本当に人を怖がらせるんだ」とポステコグルーは『The Overlap』に語った。「彼の話し方も好きだ。さて、彼は一線を越えるか？ ああ、越えるね。練習で時々越えるんだ。コーチ陣が『ああ、あのね』と言うと、俺は『じゃあ君たちが注意しろ。俺は言わない』と言うんだ」
優勝を勝ち取る炎を解き放つ
ポステコグルー監督がアルゼンチン代表選手を強く擁護した背景には、現代サッカーにおける「強硬派」の重要性が浮き彫りになっている。伝説的なユナイテッドのキャプテン、ロイ・キーンと比較しながら、監督は「相手から真に恐れられ、チームメイトから尊敬される選手の存在が、タイトル獲得を目指すチームにとって不可欠な条件だ」と主張した。
監督は、ロメロが脅威に屈しない姿勢がトッテナムのヨーロッパリーグ制覇に決定的な役割を果たしたことを回想。このディフェンダーの心理戦術は試合開始の笛よりずっと前から始まると指摘し、特に重要な決勝戦前の準備段階でロメロがマンチェスター・ユナイテッドに対して優位性を確立した具体例を挙げた。
「つまり、ロイを味方にしたいか敵に回したいか？ロメロがいなければ決勝は絶対に勝てなかった」とポステコグルー監督は説明した。「キックオフ前、サポーターがマンU側のスタンドにいたため、彼はチームをマンU陣地で円陣を組ませた。奴は何も怖がらない。勝者だ。俺は勝者が好きだ」
恐怖の要素とエリートの期待
「彼を非常に尊敬している。チームメイトは彼を恐れているんだ。つまり、彼に逆らうような真似はしたくないってことさ」とポステコグルー監督はロメロに対するチームメイトの態度について語った。ロッカールームでは人気者である一方、彼の前で気を抜けばどうなるか、チームメイトはよく理解していると強調した。
「しかし、チームにはそのようなメンタリティが必要なのです。では、それをどのようにコントロールすべきか？そのメンタリティを活用し、彼が（完全に一線を越えないことを）願わなければなりません。彼の存在はトッテナムだけにとどまらないことを忘れてはなりません。彼はアルゼンチン代表でもあり、ワールドカップで優勝した選手でもあります。
彼は（エンツォ）フェルナンデスや（エミ）マルティネスといった選手たちと交流し、『彼らは選手を獲得しているのに、なぜ我々はそうしないのか』と考えている」とポステコグルー監督は付け加えた。
クラブと国のために守備を率いる
ロメロは現在16位で降格圏からわずか5ポイント上回る位置にいるトッテナムが、最下位圏からの脱出を目指す戦いを続ける中で、依然として守備の要である。特にチャンピオンズリーグや国内大会を含む過密日程を控えるクラブにおいて、ピッチ上での彼のリーダーシップはかけがえのないものと見なされている。
またこのディフェンダーは、リオネル・スカローニ監督率いるアルゼンチン代表での任務も控えている。高強度のプレースタイルを維持しつつコンディションを整えることが、トッテナムと2026年ワールドカップを目指すアルゼンチン代表の両方で活躍し続けるための鍵となるだろう。
トッテナムは今週末、プレミアリーグ戦に復帰し、日曜日にエミレーツ・スタジアムで行われるノースロンドン・ダービーでアーセナルと対戦する準備を進めているが、出場停止処分中のこのディフェンダーを欠くことになる。
