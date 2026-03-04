Getty Images Sport
アレハンドロ・ガルナチョが私生活で「非常に困難な状況」に直面する中、チェルシーのリアム・ローゼニオール監督がブーイングを受けたウインガーを擁護
ローゼニアーは、ファンは全体像を把握していないと示唆している
チェルシーの指揮官は、若きスター選手への扱いに困惑を表明し、ファンが事情を把握せずに早々に判断を下しがちだと示唆した。ロゼニオールは、このウインガーが先発から外れた期間をどう乗り切ったかに感銘を受け、舞台裏でのプロフェッショナルな姿勢を称賛している。しかしピッチ上ではプロとしての態度を保っているものの、監督はサッカー場外で直面した重大な課題が、ここ数週間アルゼンチン人選手の決意を試しているとほのめかした。
ガルナチョ、スタメン出場の扉を叩く
ヴィラ・パーク遠征を前に、ロゼニオールはガルナチョが私生活で混乱を経験する中で示した成熟度について言及した。「ガルナは傑出した選手だ」とロゼニオールは語った。「この期間、彼が先発起用されないことへの反応を私は非常に高く評価している。彼は非常に良いトレーニングを続けている。ガルナはここ数週間で本当に、本当に良い状態を作り上げ、先発出場の扉を叩いている以上の存在だ。 我々はガルナが21歳であることを考慮すべきだ。彼は巨大な能力と巨大な可能性を秘めている」
ブルーズの指揮官はさらに、選手が密かに抱えていた重荷の大きさを明かした。家族の問題を後回しにしてクラブの義務を優先した出来事も含め、ローゼニオールはこう語った。「彼は最近、人生で非常に困難な出来事に直面していた。それでも私に打ち明ける代わりに、自ら試合出場を志願し、試合後に帰宅する必要があったと後で伝えてきた。 人は見た目で判断しがちだ。だがガルナは本当に素晴らしい人間性を持っており、毎日トレーニングで懸命に努力している。最終的には彼の真価が確固たる形で発揮されるだろう」
スタンフォード・ブリッジでの挑発への対応
ガルナチョは明らかな才能を持ちながらも、ライバルチームのファンから敵意ある雰囲気を向けられ、時にはホームサポーターの一部からも同様の扱いを受けることがある。ローゼニオール監督は、こうした否定的な反応の多くが選手に対する表面的な理解に起因すると考えている。なぜこのウインガーが標的になるのかと問われると、ブルーズの指揮官はこう答えた。「人々は表紙で本を判断するからだ。 私が重視するのは、その人物について実際に知っていることであり、噂や世間の評価ではない」と語った。また、ガルナチョがダイビング（シュミレーション）をしがちだという指摘については、断固として否定し「違う」と明言した。
監督はさらに、個人攻撃の辛辣さは耐え難いものの、ブーイングは選手にとって皮肉な賛辞と捉えるべきだと付け加えた。「理解できない。なぜそんなことが起きるのか」とローゼニオールは続けた。「おそらく彼が脅威となる存在だからだろう。チェルシーのようなクラブでプレーする以上、それは避けられないものだ。 「そんなことは気にせず、超越する姿勢が大切だ。それが最善の対処法だと思う。ブーイングを原動力にすべきではない。パフォーマンスを発揮する動機は元々あるべきものだ。この件について話し合ったことはない。様々な議論はしてきたが、敵地のファンにブーイングされるのは、通常、相手にとって脅威であることを意味する。ガルナチョがすべきことは、ひたすら努力を続けることだ。彼の能力に疑いの余地はないのだから」
懲戒の悪夢の中で強要された変更
ガルナチョが再び脚光を浴びるのは、チェルシーが攻撃の起爆剤を切実に必要としている時期だ。ロゼニオール監督は現在、規律問題に直面している。先日のアーセナル戦（エミレーツ・スタジアム）ではペドロ・ネトが70分に退場処分を受けた。ネトの出場停止に加え、攻撃陣のエステバオとジェイミー・ギッテンズも依然離脱中であるため、水曜夜のウェスト・ミッドランズでの試合で、アルゼンチン人選手が批判派の予想を覆す舞台が整った。
先発メンバーの空きは、ガルナチョにとって先月のハル・シティ戦（FAカップ）勝利以来の初先発となる。ウインガーが最高の状態を取り戻そうとする一方、チーム全体は今季9枚の退場処分を積み重ねた後、行動を改めるよう強い圧力を受けている。 ロゼニオール監督は既に選手たちに、規律違反の多さが欧州カップ戦出場権争いにおいて「致命傷となる」と警告しており、シーズン終盤戦においてガルナチョの冷静な姿勢がこれまで以上に重要となる。
