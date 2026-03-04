アレハンドロ・ガルナチョが私生活で「非常に困難な状況」に直面する中、チェルシーのリアム・ローゼニオール監督がブーイングを受けたウインガーを擁護

ガルナチョは明らかな才能を持ちながらも、ライバルチームのファンから敵意ある雰囲気を向けられ、時にはホームサポーターの一部からも同様の扱いを受けることがある。ローゼニオール監督は、こうした否定的な反応の多くが選手に対する表面的な理解に起因すると考えている。なぜこのウインガーが標的になるのかと問われると、ブルーズの指揮官はこう答えた。「人々は表紙で本を判断するからだ。 私が重視するのは、その人物について実際に知っていることであり、噂や世間の評価ではない」と語った。また、ガルナチョがダイビング（シュミレーション）をしがちだという指摘については、断固として否定し「違う」と明言した。

監督はさらに、個人攻撃の辛辣さは耐え難いものの、ブーイングは選手にとって皮肉な賛辞と捉えるべきだと付け加えた。「理解できない。なぜそんなことが起きるのか」とローゼニオールは続けた。「おそらく彼が脅威となる存在だからだろう。チェルシーのようなクラブでプレーする以上、それは避けられないものだ。 「そんなことは気にせず、超越する姿勢が大切だ。それが最善の対処法だと思う。ブーイングを原動力にすべきではない。パフォーマンスを発揮する動機は元々あるべきものだ。この件について話し合ったことはない。様々な議論はしてきたが、敵地のファンにブーイングされるのは、通常、相手にとって脅威であることを意味する。ガルナチョがすべきことは、ひたすら努力を続けることだ。彼の能力に疑いの余地はないのだから」