アレクサンドル・ジンチェンコ、アヤックスでのホームデビュー戦開始2分で深刻な負傷、今季残り試合を全休へ
ジンチェンコはどうなった？
ジンチェンコは土曜夜のフォルトゥナ・シッタルト戦（最終スコア4-1でアヤックス勝利）で、ディミトリオス・リムニオスとの接触により開始2分半で左膝を負傷した。選手はピッチ上で治療を受けた後、助けられてピッチを離れロッカールームへ向かった。 ジンチェンコの退場後も、フレッド・グリム監督率いるチームはジョルティ・モキオ、ラヤン・ブニダ、ミカ・ゴッツの2得点により楽勝を収めた。
しかし29歳の早期退場がホームでの圧勝に影を落とし、グリム監督は試合後「負傷の深刻度は現時点で不明」と認めた。
「現時点で、オレクサンドル・ジンチェンコの負傷の深刻度は不明だ」とアヤックス監督は語った。「明日か明後日にMRI検査を受ける予定だ。詳細が早く判明し、深刻でないことを願っている」
ジンチェンコは今夏北米で開催されるワールドカップでウクライナ代表主将を務めるため、出場機会を維持しようと大幅な減俸を受け入れてアヤックス移籍を決断したと報じられている。しかし、仮にウクライナが本大会出場を果たした場合、彼が全試合を欠場する可能性が懸念されている。
アヤックス、ジンチェンコに関する最新情報を発表
アヤックスはジンチェンコの負傷状況について最新情報を発表し、手術を受けることを確認した：「オレクサンドル・ジンチェンコは長期離脱が決定しました。このディフェンダーは先週末、ヨハン・クライフ・アレナで行われたホームでのフォルトゥナ・シッタルト戦序盤に膝の負傷を負いました。病院での検査の結果、手術が必要であることが判明しました。手術は近い将来に行われます。 29歳のウクライナ代表選手はその後、長期のリハビリ期間を要するため、今シーズン中の復帰は不可能となる」
アーセナルとの3年半にわたる関係は、アヤックスへの移籍で終焉を迎えた
ジンチェンコは今シーズン前半、ノッティンガム・フォレストへの忘れがたいローン移籍期間中に出場機会を得られず苦戦した後、アーセナルを離れアヤックスへ短期契約で移籍した。ウクライナ代表選手は負傷のためフォレストでリーグ戦わずか4試合に先発出場したのみで、直近の出場は12月末のエバートン戦（ホームで0-2敗戦）だった。
アヤックス移籍により、ジンチェンコは2022年にマンチェスター・シティからアーセナルに加入して以来の3年半に及ぶ在籍期間に終止符を打った。アムステルダムの強豪クラブ移籍に際し、ジンチェンコは公式インスタグラムでサポーターに向けた別れのメッセージを投稿した。
「ガナーズの皆さんへ」とジンチェンコは書き出した。「皆さんの温かい歓迎を決して忘れません。初戦で『Always beliiiiiieeeve』のチャントを聞いた時の鳥肌が今でも覚えています。
そんな体験は夢にも思わなかった。心からの感謝を込めて、私と家族のために尽くしてくれた全てに、大きな感謝を伝えたい。コーチングスタッフの皆様、この素晴らしいクラブの一員となれた機会に感謝します。
「選手の皆様には、かけがえのない経験と素晴らしい思い出、そして生涯の友となれたことに感謝します。スタッフの皆様には、私と家族を支え、見守ってくださったことに感謝します。
そして何よりファンの皆様へ、愛と支援、そして選手として受け止めさらに努力すべき批判をありがとう。皆様の幸せを願い、望む全てが叶いますように。
「一度ガナーなら、永遠にガナー。ありがとう。@arsenal [ハートマーク]」
ジンチェンコ、次はどうなる？
ジンチェンコは手術を受けることになり、長期離脱を余儀なくされる。これによりアヤックスでのキャリアは終了し、来月行われるウクライナ対スウェーデンのワールドカッププレーオフにも出場できない。この試合の勝者は、アメリカ開催の大会出場権をかけてポーランドまたはアルバニアと対戦する。
