アレクサンドル・ジンチェンコのアーセナルでのキャリアは、ホームデビュー戦開始2分で負った深刻な負傷により、すでに終わりを迎えた可能性がある

ジンチェンコは今シーズン前半、ノッティンガム・フォレストへの忘れがたいローン移籍期間中に出場機会を得られず苦戦した後、アーセナルを離れアヤックスへ短期契約で移籍した。ウクライナ代表選手は負傷のためフォレストでリーグ戦わずか4試合に先発出場したのみで、最後の出場は12月末のエバートン戦（ホームで0-2敗戦）であった。

アヤックス移籍により、ジンチェンコは2022年にマンチェスター・シティからアーセナルに加入して以来の3年半に及ぶ在籍期間に終止符を打った。アムステルダムの強豪クラブ移籍に際し、ジンチェンコは公式インスタグラムでサポーターに向けた別れのメッセージを投稿した。

「ガナーズの皆さんへ」とジンチェンコは書き出した。「皆さんの温かい歓迎を決して忘れません。初戦で『Always beliiiiiieeeve』のチャントを聞いた時の鳥肌が今でも覚えています。

そんな体験は夢にも思わなかった。心からの感謝を込めて、私と家族のために尽くしてくれた全てに御礼を申し上げます。コーチングスタッフの皆様、この素晴らしいクラブの一員となれた機会をありがとう。

「選手の皆様には、かけがえのない経験と素晴らしい思い出、そして生涯の友となれたことに感謝します。スタッフの皆様には、私と家族を支え、世話をしてくださったことに感謝します。

そして何よりファンの皆様へ、愛と支援、そして選手として受け止めさらに努力すべき批判をありがとう。皆様の幸せを願い、望む全てが叶いますように。

「一度ガナー（アーセナルの一員）となれば、永遠にガナーです。ありがとう。@arsenal [ハートマーク]」