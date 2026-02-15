AFP
アレクサンドル・ジンチェンコのアーセナルでのキャリアは、ホームデビュー戦開始2分で負った深刻な負傷により、すでに終わりを迎えた可能性がある
アヤックス、ジンチェンコの負傷の深刻さについて「不明」
ジンチェンコは土曜夜のフォルトゥナ・シッタル戦（最終スコア4-1でアヤックス勝利）で、ディミトリオス・リムニオスとの接触により開始2分半で左膝を負傷した。選手はピッチ上で治療を受けた後、助けられてピッチを離れロッカールームへ向かった。 ジンチェンコの退場後、フレッド・グリム監督率いるチームはジョルティ・モキオ、ラヤン・ブニダ、ミカ・ゴッツの2得点により楽勝を収めた。
しかし29歳の早期退場がホームでの圧勝に影を落とした。グリム監督は勝利後、負傷の深刻度を把握していないと認めた。
「現時点で、オレクサンドル・ジンチェンコの負傷の深刻度は不明だ」とアヤックス監督は語った。「明日か明後日にMRI検査を受ける予定だ。近いうちに詳細が判明し、深刻でないことを願っている」
ジンチェンコは今夏北米で開催されるワールドカップでウクライナ代表主将を務めるため、出場機会を維持しようと大幅な減俸を受け入れてアヤックス移籍を決断したと報じられている。しかし、仮にウクライナが本大会出場を果たしても、彼が全試合を欠場する可能性が懸念されている。
アーセナルとの3年半にわたる関係は、アヤックスへの移籍で終焉を迎えた
ジンチェンコは今シーズン前半、ノッティンガム・フォレストへの忘れがたいローン移籍期間中に出場機会を得られず苦戦した後、アーセナルを離れアヤックスへ短期契約で移籍した。ウクライナ代表選手は負傷のためフォレストでリーグ戦わずか4試合に先発出場したのみで、最後の出場は12月末のエバートン戦（ホームで0-2敗戦）であった。
アヤックス移籍により、ジンチェンコは2022年にマンチェスター・シティからアーセナルに加入して以来の3年半に及ぶ在籍期間に終止符を打った。アムステルダムの強豪クラブ移籍に際し、ジンチェンコは公式インスタグラムでサポーターに向けた別れのメッセージを投稿した。
「ガナーズの皆さんへ」とジンチェンコは書き出した。「皆さんの温かい歓迎を決して忘れません。初戦で『Always beliiiiiieeeve』のチャントを聞いた時の鳥肌が今でも覚えています。
そんな体験は夢にも思わなかった。心からの感謝を込めて、私と家族のために尽くしてくれた全てに御礼を申し上げます。コーチングスタッフの皆様、この素晴らしいクラブの一員となれた機会をありがとう。
「選手の皆様には、かけがえのない経験と素晴らしい思い出、そして生涯の友となれたことに感謝します。スタッフの皆様には、私と家族を支え、世話をしてくださったことに感謝します。
そして何よりファンの皆様へ、愛と支援、そして選手として受け止めさらに努力すべき批判をありがとう。皆様の幸せを願い、望む全てが叶いますように。
「一度ガナー（アーセナルの一員）となれば、永遠にガナーです。ありがとう。@arsenal [ハートマーク]」
土曜日の勝利でアヤックスは10試合無敗を維持
アヤックスがフォルトゥナ・シッタルトに大勝し、無敗記録を10試合に伸ばした。ただしこの10試合で勝利はわずか6試合、直近5試合では2勝のみに留まり、グリム監督率いるチームは首位PSVに17ポイント差をつけられている。PSVは金曜日にFCヴォレンダムに2-1で予想外の敗戦を喫した。
グリム監督は今シーズン前半にジョン・ハイティンガが解任された後、11月にアヤックスの指揮官に就任。元DFのハイティンガは先月、トーマス・フランク解任前にトッテナムのコーチングスタッフに名を連ねていた。
グリム監督率いるアヤックスの次戦は、来週末にホームで迎えるNECナイメーヘン戦となる。エールディヴィジのチームは無敗記録を伸ばすべく臨む。
ジンチェンコ、次はどうなる？
多くの関係者がジンチェンコが前十字靭帯（ACL）損傷を負ったと推測しているが、クラブは多才なミッドフィルダーがMRI検査を受けて問題の深刻度を確定するまで詳細を把握できない。
しかし、ジンチェンコが深刻な膝の負傷を負った場合、アヤックスでのキャリアは終わりを告げると同時に、ワールドカップ出場の夢も絶たれることになる。ウクライナは来月バレンシアで行われるワールドカップ予選でスウェーデンと対戦し、勝者はアメリカ開催の本大会出場権をかけてポーランドまたはアルバニアと対戦する。
