アル・ナスル、再びCR7不在でも勝利！サウジ強豪、AFCチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦第1戦でアルカダグに1-0で勝利クリスティアーノ・ロナウドは復帰を控え、メンバー外

サウジの訪問チームが先制点を奪うまでわずか19分しかかからなかった。中盤で見事な連携プレーが続き、アンジェロがアブドゥッラー・アルハムダンに絶妙なスルーパスを通すと、彼は巧みなフィニッシュを決めた。

アンジェロは前半30分、ペナルティエリア内で正確なパスを受けて2点目を狙ったが、シュートはわずかに枠を外れた。

後半開始10分、アル・ハムダンが至近距離から追加点を狙ったが、シュートはゴールキーパーのラスル・カリエフに直撃。彼はこれをコーナーキックに逃れた。

アブドゥルラフマン・アブドゥッラー・ガリーブも第1戦終盤にナセルを2-0とする絶好機を迎えたが、至近距離での1対1の場面でなぜかシュートをバーの上に外してしまった。

ナセルはロナウド不在の中、見事な仕事ぶりで1-0のリードをサウジアラビアに持ち帰る。ただし、彼は今週末にはチームに復帰する予定だ。