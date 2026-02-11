Getty Images Sport
アル・ナスル、再びCR7不在でも勝利！サウジ強豪、AFCチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦第1戦でアルカダグに1-0で勝利クリスティアーノ・ロナウドは復帰を控え、メンバー外
アル・ナスル、AFCチャンピオンズリーグ2で好調なスタート
サウジの訪問チームが先制点を奪うまでわずか19分しかかからなかった。中盤で見事な連携プレーが続き、アンジェロがアブドゥッラー・アルハムダンに絶妙なスルーパスを通すと、彼は巧みなフィニッシュを決めた。
アンジェロは前半30分、ペナルティエリア内で正確なパスを受けて2点目を狙ったが、シュートはわずかに枠を外れた。
後半開始10分、アル・ハムダンが至近距離から追加点を狙ったが、シュートはゴールキーパーのラスル・カリエフに直撃。彼はこれをコーナーキックに逃れた。
アブドゥルラフマン・アブドゥッラー・ガリーブも第1戦終盤にナセルを2-0とする絶好機を迎えたが、至近距離での1対1の場面でなぜかシュートをバーの上に外してしまった。
ナセルはロナウド不在の中、見事な仕事ぶりで1-0のリードをサウジアラビアに持ち帰る。ただし、彼は今週末にはチームに復帰する予定だ。
- Getty Images Sport
最優秀選手
アル・ハムダンは、ナセルにベスト8進出の現実的な可能性をもたらした冷静沈着なフィニッシュで称賛に値する。26歳のストライカーがゴール前で示した落ち着きにより、トルクメニスタンでの難関アウェー戦を制したのだ。
大敗者
トルクメニスタンクラブの中央ディフェンダー、ガイチュムラト・アナグリエフは、守備ラインにおける一貫した弱点であり、ナセルの猛攻のスピードに苦戦していた。彼は溺れるような状態に陥っていた。
- Getty Images Sport
試合評価（5段階中）：⭐⭐
GOAL-eによる自動翻訳
広告