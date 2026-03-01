Getty Images Sport
アル・ナスル、ポルトガル代表スターがサウジ・プロリーグ勝利試合で負傷退場したクリスティアーノ・ロナウドの負傷状況を報告
ポルトガル人スターにとって悔しい夜となった
ベテランのポルトガル代表選手は、途中退場するまで苛立たしい夜を過ごした。序盤、モハメド・シマカンがわずかな接触で倒れたことでアル・ナスルに物議を醸すPKが与えられた。しかし、通常なら12ヤードから確実に決めるロナウドが、早い時間帯のPKを左ポストの外へ外してしまった。 さらに悪いことに、前半終了間際にクリス・スモーリング率いるアル・ファイハがアブドゥラエラ・アル・アムリのオウンゴールで先制点を奪った。アル・ナセルの鈍い攻撃陣は、試合の大半でホームチームの堅固な守備を突破できず、リーグ首位のチームは痛手となる敗戦寸前に追い込まれた。
イエス、ロナウドの負傷懸念を軽視
試合終了後の記者会見で、ジェズス監督はロナウドの途中交代が深刻な肉離れや筋損傷への対応ではなく予防措置だったと断言した。 ベテラン指揮官は、主力選手の交代判断がシーズン中盤の過密日程における負荷管理に基づくものだと説明し、試合後の記者会見でこう述べた。「彼は筋肉疲労を感じていた。2-1とリードした後、リスクを冒したくなかったため交代させた。医療スタッフが状態を評価するが、彼が感じたのは単なる筋肉疲労だ」
後半の巻き返し
監督の戦術的判断は見事に功を奏し、アル・ナスルは72分にサディオ・マネの得点でついにアル・ファイハの抵抗を打ち破った。直後にジョアン・フェリックスのシュートがGKに当たって跳ね返り、逆転劇を完成。さらにアブドゥッラー・アル・ハムダンが3点目を決め、ホームチームの苦境に追い打ちをかけた。 ジーザス監督は、試合時間が経過するにつれてホームチームの体力が低下することを予測していたと述べた。「重要な勝利だった。試合は困難だったが、それは事前に選手たちに警告していた通りだ。後半は自分たちにとって有利な展開となり、結果を逆転させることができた」
ベンチからの采配が勝ち点3獲得の鍵となり、交代選手が試合の流れに明確な影響を与えた。
「アル・ファイハが後半に入ると体力的に劣勢になり、我々のペースについていけなくなることは分かっていた。それを最大限に活用した」と明かした。「監督としての仕事は、試合の細部を正確に読み取り、適切なタイミングで正しい交代を行うことだ。しかしそれには、試合を決めて差をつけられる選手がいることも必要だ」
サウジアラビアのタイトル争いが激化する
この勝利により、アル・ナセルはサウジ・プロリーグの順位表でアル・アハリを2ポイント上回り、アル・ヒラルはさらに1ポイント差で追う形となった。ただし、元レアル・マドリードのスター選手の体調は、今後の試合を控えて引き続き注意深く見守られる見込みだ。 ロナウドがPKを失敗したことは珍しい弱さを見せた瞬間だったが、彼が最終盤に不在となった中で勝利を掴み取ったチームの能力は、今シーズン複数の戦線でタイトルを追い求める中でのチーム成熟度の向上を示唆している。
