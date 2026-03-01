アル・ナスル、ポルトガル代表スターがサウジ・プロリーグ勝利試合で負傷退場したクリスティアーノ・ロナウドの負傷状況を報告

監督の戦術的判断は見事に功を奏し、アル・ナスルは72分にサディオ・マネの得点でついにアル・ファイハの抵抗を打ち破った。直後にジョアン・フェリックスのシュートがGKに当たって跳ね返り、逆転劇を完成。さらにアブドゥッラー・アル・ハムダンが3点目を決め、ホームチームの苦境に追い打ちをかけた。 ジーザス監督は、試合時間が経過するにつれてホームチームの体力が低下することを予測していたと述べた。「重要な勝利だった。試合は困難だったが、それは事前に選手たちに警告していた通りだ。後半は自分たちにとって有利な展開となり、結果を逆転させることができた」

ベンチからの采配が勝ち点3獲得の鍵となり、交代選手が試合の流れに明確な影響を与えた。

「アル・ファイハが後半に入ると体力的に劣勢になり、我々のペースについていけなくなることは分かっていた。それを最大限に活用した」と明かした。「監督としての仕事は、試合の細部を正確に読み取り、適切なタイミングで正しい交代を行うことだ。しかしそれには、試合を決めて差をつけられる選手がいることも必要だ」