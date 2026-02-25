アル・ナセルの優勝争いへの望みは、アル・ヒラルの直近2試合連続引き分けによって追い風を受けた。ロナウドらは水曜夜のアル・ナジュマ戦勝利で再び首位に立つことを確信しており、試合開始早々にビデオ副審（VAR）判定によるPKを獲得したことで最高のスタートを切った。

もちろん、そのPKを蹴ったのはロナウド。4桁得点を目指す中で通算965ゴール目を記録した。

アル・ナジュマは、対戦相手の個々の実力にすぐに圧倒され、アル・ナセルがハーフタイム前にさらに2点を追加すると、試合はすぐに決着がつきました。コマンが回転してシュートを決め、2-0とした後、ベテランのスペイン人ディフェンダー、イニゴ・マルティネスが遠距離からシュートを放ち、そのシュートは幸運にもゴールキーパー、ワリード・アル・エナジをかわしてゴールに飛び込んだ。

後半開始早々、ホームチームにとって事態はさらに悪化した。アウェイチームが前線に押し上げ、4点目を決め、ロナウドがアシストを決め、マネが力強いシュートでゴール上隅を巧みに決め、4点目を決めた。

攻撃のスター選手たちではなく、コーナーキックからヘディングで2点目を決めたのはマルティネスでした。このゴールにより、アル・ナセルはリーグ9連勝を達成し、首位を2ポイント差で独走しています。