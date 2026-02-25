Getty Images
アル・ナスルが9連勝を達成。クリスティアーノ・ロナウド、サディオ・マネ、キングスレー・コマンが得点を挙げ、サウジ・プロリーグ優勝の資格を大きくアピールした。
ロナウドが得点し、アル・ナセルが楽勝を収める
アル・ナセルの優勝争いへの望みは、アル・ヒラルの直近2試合連続引き分けによって追い風を受けた。ロナウドらは水曜夜のアル・ナジュマ戦勝利で再び首位に立つことを確信しており、試合開始早々にビデオ副審（VAR）判定によるPKを獲得したことで最高のスタートを切った。
もちろん、そのPKを蹴ったのはロナウド。4桁得点を目指す中で通算965ゴール目を記録した。
アル・ナジュマは、対戦相手の個々の実力にすぐに圧倒され、アル・ナセルがハーフタイム前にさらに2点を追加すると、試合はすぐに決着がつきました。コマンが回転してシュートを決め、2-0とした後、ベテランのスペイン人ディフェンダー、イニゴ・マルティネスが遠距離からシュートを放ち、そのシュートは幸運にもゴールキーパー、ワリード・アル・エナジをかわしてゴールに飛び込んだ。
後半開始早々、ホームチームにとって事態はさらに悪化した。アウェイチームが前線に押し上げ、4点目を決め、ロナウドがアシストを決め、マネが力強いシュートでゴール上隅を巧みに決め、4点目を決めた。
攻撃のスター選手たちではなく、コーナーキックからヘディングで2点目を決めたのはマルティネスでした。このゴールにより、アル・ナセルはリーグ9連勝を達成し、首位を2ポイント差で独走しています。
最優秀選手
ロナウドは1月の移籍期間後に数試合を欠場したことで得点の勢いが止まったように見えたが、最近の活躍は以前の離脱の影響を受けていないことを示している。
水曜日の勝利では早い段階で得点を記録し、自信に満ちたPKでネットを揺らした。さらに後半には優れた状況判断でマネの得点をアシストした。
ポルトガル代表選手は、弱小相手にあと数点は決められたはずなのに、ジョルジェ・ジーザス監督が1時間も経たないうちに交代させた判断に少し腹を立てていたかもしれない。しかし結局、アル・ナセルが2023年の加入以来初のサウジ・プロリーグ優勝を彼に贈ろうとしている今、この交代で彼はよりフレッシュな状態で臨めるだろう。
これは勝利と言えるだろう。
大敗者
アル・ナセルがライバルの失態を巧みに利用した結果、最大の敗者はアル・ヒラルと言わざるを得ない。
1月にカリム・ベンゼマが加入し即座に得点を重ね始めた時、優勝は確実と思われた。しかし最近の調子の落ち込みをアル・ナスルが捉え、今や優勝争いの首位に立っている。
とはいえ、両チームとも残り11試合を残しており、イヴァン・トーニー率いるアル・アハリが2位につけているため、優勝争いから外すことはできない。
試合評価（5段階中）：⭐⭐
