アル・イテハド、カンテをフェネルバフチェに失った後、レアル・マドリードの6000万ユーロスターに目をつける

カマヴィンガのような実力者をマドリードから引き抜くのは理論上不可能に思えるが、アル・イテハドには突破口があると確信している。2021年にレンヌから加入して以来、カマヴィンガはチャンピオンズリーグやリーガ・エスパニョーラを含むクラブサッカーで獲得可能な全てのタイトルを手にした。しかし、チーム内での彼の個人としての地位は依然として議論の的となっている。

23歳の彼はカルロ・アンチェロッティ、シャビ・アロンソ、そして現監督アルバロ・アルベロアの時代を通じて、スタメン入りと外れを繰り返すローテーションを強いられてきた。アロンソ解任後の1月に指揮を執り始めたばかりのアルベロアの下では、マドリードの指揮系統は依然として移行期にある。 オーレリアン・チュアメニ、フェデリコ・バルベルデ、ジュード・ベリンガムら中盤の激しい競争により、カマヴィンガは常に先発候補とは限らず、今季リーガではわずか9試合、チャンピオンズリーグでは3試合の先発出場に留まっている。

さらに、その万能性が時に災いとなり、フランス人選手は好む中央MFではなく、左サイドバックの代役として頻繁に起用されてきた。アル・イテハドは、チームの不動の主軸として、毎週好むポジションでプレーできるという約束が、この選手の心を動かすことを期待している。