アル・イテハド、カンテをフェネルバフチェに失った後、レアル・マドリードの6000万ユーロスターに目をつける
サウジのビッグクラブがカンテの代役としてフランス人選手を狙う
サウジ・プロリーグの移籍市場は、アル・イテハドを筆頭に、またしても大型補強が相次ぐ夏を迎えようとしている。ジェッダを本拠地とする同クラブは、ンゴロ・カンテの退団により中盤に大きな穴が開いた。リーグの看板選手として加入したベテランフランス人選手は、当初の契約が破談となった後、中東での滞在を短縮してトルコのフェネルバフチェへ移籍した。
カンテの退団でアル・イテハドは中盤の司令塔を失い、クラブ首脳陣は後継者探しに迅速に着手している。報道によれば、彼らはカンテの同胞であるだけでなく、世界最高の若手MFの一人と広く評価される選手、レアル・マドリードのカマヴィンガに照準を定めている。
クラブは、野心が衰えていないことをファンに確信させるための看板選手を求めている。ワールドカップ優勝者を欧州サッカー界で最も期待される才能の一人と置き換えることは、ライバルであるアル・ヒラルやアル・ナスルへの明確なメッセージとなるだろう。
カマヴィンガのベルナベウでの出場時間争い
カマヴィンガのような実力者をマドリードから引き抜くのは理論上不可能に思えるが、アル・イテハドには突破口があると確信している。2021年にレンヌから加入して以来、カマヴィンガはチャンピオンズリーグやリーガ・エスパニョーラを含むクラブサッカーで獲得可能な全てのタイトルを手にした。しかし、チーム内での彼の個人としての地位は依然として議論の的となっている。
23歳の彼はカルロ・アンチェロッティ、シャビ・アロンソ、そして現監督アルバロ・アルベロアの時代を通じて、スタメン入りと外れを繰り返すローテーションを強いられてきた。アロンソ解任後の1月に指揮を執り始めたばかりのアルベロアの下では、マドリードの指揮系統は依然として移行期にある。 オーレリアン・チュアメニ、フェデリコ・バルベルデ、ジュード・ベリンガムら中盤の激しい競争により、カマヴィンガは常に先発候補とは限らず、今季リーガではわずか9試合、チャンピオンズリーグでは3試合の先発出場に留まっている。
さらに、その万能性が時に災いとなり、フランス人選手は好む中央MFではなく、左サイドバックの代役として頻繁に起用されてきた。アル・イテハドは、チームの不動の主軸として、毎週好むポジションでプレーできるという約束が、この選手の心を動かすことを期待している。
アル・イテハド、巨額の資金パッケージを準備中
この取引を実現させるため、アル・イテハドはマドリードの決意を試すべく巨額のオファーを提示する準備が整っていると報じられている。選手の評価額は少なくとも6000万ユーロと高額だが、サウジアラビアのクラブはフロレンティーノ・ペレス会長が注目せざるを得ない移籍金を支払う資金力を有している。
さらに重要なのは、カマヴィンガに現在のスペインでの収入をはるかに上回る年俸を提示する用意がある点だ。この戦略は2023年にガブリ・ベイガをアル・アハリに引き寄せた手法と類似しており、最後の稼ぎを目当てとするベテラン選手ではなく、若くエリート級の才能を狙うものだ。
一方レアル・マドリードは、2029年まで有効な契約と10億ユーロの買取り条項で保護されている。しかし過去の移籍市場で示された通り、選手が退団を強く希望し、提示額が適切であれば、スペインの巨人は不満を抱える選手を無理に留め置かない方針を取っている。
レアル・マドリードの将来の中盤のスター選手に対する姿勢
カマヴィンガの退団の可能性は、それでもベルナベウにとって衝撃となるだろう。クラブはカゼミーロ、トニ・クロース、ルカ・モドリッチという伝説的なトリオから移行し、10年にわたって支配を続けるべく中盤を構築するために何年も費やしてきた。カマヴィンガはその継承計画における重要な柱である。
しかし報道によれば、アル・イテハドの関心は真剣かつ執拗だ。カマヴィンガがローテーションによる成長停滞を感じたり、守備的役割に不満を抱いたりした場合、夏の移籍市場はマドリードの決意を試す場となる可能性がある。
現時点ではカマヴィンガはレアル・マドリードの選手である。だがカンテが去り、アル・イテハドが無制限の予算と補強枠を保持する中、このフランス人選手の将来を巡る噂がすぐに収まることはなさそうだ。
