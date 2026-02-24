アルバロ・アルベロア、人種差別への「一撃」をUEFAに要請　レアル・マドリード監督は「不当な」人種差別疑惑のビニシウス・ジュニアを擁護

リスボンでの試合を巡る騒動にもかかわらず、アルベロアはチームの要が気を散らさないと確信している。ビニシウスが驚異的な決勝点を決めた直後に疑惑の虐待行為が発生したが、25歳の選手はスペインでのキャリアを通じて繰り返される差別に対し、常に毅然と立ち向かってきたことで有名だ。

「彼は非常に好調だ。本当に意欲的で、君が言うようにこうした試合に非常にモチベーションが高い」とアルベロアは語った。「実を言うと、私が加入して以来、彼は並外れたパフォーマンスを見せている。試合の流れを変える存在だ。ビニシウス・ジュニオールのような選手をピッチに立てることが、どの監督も望むことだろう。 我々は彼の能力を最大限に引き出すことを目指している。ピッチ上で彼の潜在能力を存分に発揮できる機会を与えたい。そして彼は…ロッカールームでも非常に重要な存在で、強い個性を持つ。リーダーであり、明日も再び楽しんでもらい、また素晴らしい試合をしてもらう必要がある」

プレスティアーニにはすでに暫定的な出場停止処分が下されており、口元をシャツで隠して口唇読解を妨げながら人種差別的発言を行った罪が認められれば、少なくとも10試合の出場停止処分が科される可能性がある。