アルバロ・アルベロア、人種差別への「一撃」をUEFAに要請 レアル・マドリード監督は「不当な」人種差別疑惑のビニシウス・ジュニアを擁護
アルベロアがUEFAに措置を求める
レアル・マドリードの監督は、これまでの反人種差別キャンペーンの象徴性に言及し、現状が統括団体にとって試金石となると示唆した。バルデベバスで記者団に対し、アルベロアは次のように述べた。「人種差別との闘いにおいて転換点を刻む絶好の機会だ」 常にこの人種差別との戦いの先頭に立ってきたUEFAには、単なるスローガンや試合前の立派な横断幕以上のことを行う機会がある。そして願わくば——いや、私が願うのは——彼らがこの機会を掴むことだ。
「我々が、私が繰り返し述べてきたように…高いレベルでプレーし、素晴らしいパフォーマンスを発揮すること。 ピッチ上で正しいプレーをし、勝利につながる素晴らしいパフォーマンスを発揮すること。それが我々の最大の焦点であり、全エネルギーと努力を注ぐべき領域だ。明日もそれを実現したい。それ以外の事柄は明らかに我々の関与すべき範囲ではない。少なくとも、そうした判断を下す立場に我々はない。それはUEFAの責任だ」
ヴィニシウスはリスボンでの論争にもかかわらず集中力を維持している
リスボンでの試合を巡る騒動にもかかわらず、アルベロアはチームの要が気を散らさないと確信している。ビニシウスが驚異的な決勝点を決めた直後に疑惑の虐待行為が発生したが、25歳の選手はスペインでのキャリアを通じて繰り返される差別に対し、常に毅然と立ち向かってきたことで有名だ。
「彼は非常に好調だ。本当に意欲的で、君が言うようにこうした試合に非常にモチベーションが高い」とアルベロアは語った。「実を言うと、私が加入して以来、彼は並外れたパフォーマンスを見せている。試合の流れを変える存在だ。ビニシウス・ジュニオールのような選手をピッチに立てることが、どの監督も望むことだろう。 我々は彼の能力を最大限に引き出すことを目指している。ピッチ上で彼の潜在能力を存分に発揮できる機会を与えたい。そして彼は…ロッカールームでも非常に重要な存在で、強い個性を持つ。リーダーであり、明日も再び楽しんでもらい、また素晴らしい試合をしてもらう必要がある」
プレスティアーニにはすでに暫定的な出場停止処分が下されており、口元をシャツで隠して口唇読解を妨げながら人種差別的発言を行った罪が認められれば、少なくとも10試合の出場停止処分が科される可能性がある。
クルトワ、モウリーニョの弁明に反論
両クラブ間の摩擦は、第1戦直後にビニシウスのゴールパフォーマンスを批判したと見られるベンフィカのジョゼ・モウリーニョ監督のコメントによってさらに激化した。しかしレアルのゴールキーパー、ティボ・クルトワはこれを全く受け付けず、ピッチ上のパフォーマンスと差別疑惑を結びつける試みを一蹴した。クルトワは「パフォーマンスを理由に差別疑惑を正当化できるとは思わない」と状況を振り返った。
この見解はアルベロアも支持し、クラブの立場を補強した。ブラジル人選手の行動は問題の重大性と無関係だと強調し「ヴィニシウスは素晴らしいゴールを決めた。ピッチ上での彼の行動が人種差別行為を正当化することなどありえない。先週も言ったが、改めて言おう。 私にとってこれが最も重要な点だ。人種差別行為を正当化するものは何もない」
チャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦
ピッチ上では、レアル・マドリードが目の前の課題に全力を注いでいる。1-0の僅差リードを守り切り、チャンピオンズリーグ決勝トーナメント進出を確実なものとするためだ。ブランコス（白軍）は今週水曜日、サンティアゴ・ベルナベウに帰還し、ベンフィカとの一発勝負となる第2戦に臨む。リスボンでの激闘の末に勝ち取った第1戦の勝利を、たった一瞬の集中力の欠如で台無しにしてしまう可能性があることを、彼らは肝に銘じている。
