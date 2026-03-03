Getty Images Sport
アルバロ・アルベロア、レアル・マドリードのヘタフェ戦敗戦における遅い退場処分にフランコ・マスタントゥオーノを激しく非難
アルベロア、マスタントゥオーノの退場処分に激怒
月曜日の夜、サンティアゴ・ベルナベウの雰囲気は悪化した。レアル・マドリードは、規律あるヘタフェに敗れ、リーガで2連敗を喫したのだ。前半、マーティン・サトリアーノの見事なボレーシュートがアウェーチームに決定的なリードをもたらしたが、試合後の議論は、ロスタイムに起きた狂気の瞬間が支配した。高く評価されているアルゼンチンの有望選手、マスタントゥオノは、アレハンドロ・ムニス・ルイス審判に対して暴言を吐いたとして、レッドカードを受けた。
このミッドフィールダーの暴言により、アルベロア監督は選手起用の危機に直面している。同監督はすでに、キリアン・ムバペやジュード・ベリンガムといった主力選手を欠く状況にあったが、マスタントゥオノの退場により、アルヴァロ・カレラスとディーン・ホイセンの2選手に加え、彼もセルタ・ビーゴ戦を欠場することになった。 アルベロア監督は若手の行動を厳しく批判。「戦術的なファウルによるイエローカードは試合の一部として許容範囲だが、抗議による退場はシーズン重要な局面でのプロとしての規律の完全な崩壊だ」と指摘した。
「許されない。マスタントゥオノの件はあってはならない」とアルベロアは語った。「ホイセンとカレラスのイエローカードは試合の一部だ。だがビゴでは非常に重要な選手3人を欠くことになる」
ベルナベウでの衝撃的な敗戦にもかかわらず、パフォーマンスを擁護する
スタンドに漂う明らかな不満にもかかわらず、アルベロアはホセ・ボルダラス率いるチームに圧倒されたという批判から自チームを擁護しようとした。 統計データはホームチームにとって決定機を逃した試合を示しており、ヴィニシウス・ジュニオール、アントニオ・リュディガー、ロドリゴはいずれも試合の流れを変え得る決定的なチャンスを決められなかった。試合後のブリーフィングでアルベロアは戦術的な欠陥を認めつつも、最終ラインでの決定力不足にもかかわらずチームの高い努力を強調した。
「我々はヘタフェよりも明確なチャンスを掴んでいた」とアルベロアは語った。「予想外の展開は一切なかった。得点機会があったのは事実だが、より良いプレーが可能だったのも事実だ。選手たちの努力を責めることはできない。プレーの改善責任は私にある。敗戦の責任を負うべき人物がいるとすれば、それは私だ」
審判への不満をぶちまける
マドリードの監督は試合の流れ、あるいはその欠如にも不満を表明した。ボルダラス指揮下のヘタフェは荒っぽい試合運びと頻繁な中断で悪名高く、アルベロアは審判がアウェーチームに有利な判定を下したと感じていた。彼は審判が中断を許しすぎたため、自チームが低ブロックを崩すのに必要なリズムを築けなかったと主張した。直接的にヘタフェのゲームマネジメントを非難はしなかったものの、審判団への批判は鋭かった。
「我々は非常に堅守な相手に対して苦戦した」とアルベロアは語った。「中断も非常に多かった。審判は『プレーしないこと』に焦点が当てられた試合を許容した。だがゲタフェへの批判はない。彼らは許されたことをしているだけだ」
リーガで残された山
アルベロアの先行きはますます危うく見える。開幕12試合で既に4敗を喫している。差し迫った課題は金曜日にバライドスで行われるセルタ・ビーゴとのアウェー戦だ。レアル・マドリードは戦力が極限まで削がれている。主力選手3人が出場停止処分中で、ムバッペも負傷離脱中だ。今週末にアスレティック・クラブとの難敵との試合を控えるバルセロナにプレッシャーをかけ続けるためには、勝利が必須である。
国内リーグの苦戦に加え、チャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦のマンチェスター・シティ戦も目前に迫っている。 アルベロア監督は主力選手の復帰が巻き返しにつながることを期待しているが、チームの決定力不足は深刻な懸念材料だ。もしロス・ブランコス（レアル・マドリード）がビーゴで勝ち点3を奪えなければ、バルセロナの4ポイントリードはさらに拡大し、春の花が咲く前に優勝争いが形骸化する恐れがある。監督は、この規律違反と負傷者続出の嵐を乗り切る手腕を証明するべく、強いプレッシャーに晒されている。
