アルバロ・アルベロア、レアル・マドリードのヘタフェ戦敗戦における遅い退場処分にフランコ・マスタントゥオーノを激しく非難

月曜日の夜、サンティアゴ・ベルナベウの雰囲気は悪化した。レアル・マドリードは、規律あるヘタフェに敗れ、リーガで2連敗を喫したのだ。前半、マーティン・サトリアーノの見事なボレーシュートがアウェーチームに決定的なリードをもたらしたが、試合後の議論は、ロスタイムに起きた狂気の瞬間が支配した。高く評価されているアルゼンチンの有望選手、マスタントゥオノは、アレハンドロ・ムニス・ルイス審判に対して暴言を吐いたとして、レッドカードを受けた。

このミッドフィールダーの暴言により、アルベロア監督は選手起用の危機に直面している。同監督はすでに、キリアン・ムバペやジュード・ベリンガムといった主力選手を欠く状況にあったが、マスタントゥオノの退場により、アルヴァロ・カレラスとディーン・ホイセンの2選手に加え、彼もセルタ・ビーゴ戦を欠場することになった。 アルベロア監督は若手の行動を厳しく批判。「戦術的なファウルによるイエローカードは試合の一部として許容範囲だが、抗議による退場はシーズン重要な局面でのプロとしての規律の完全な崩壊だ」と指摘した。

「許されない。マスタントゥオノの件はあってはならない」とアルベロアは語った。「ホイセンとカレラスのイエローカードは試合の一部だ。だがビゴでは非常に重要な選手3人を欠くことになる」