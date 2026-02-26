アルバロ・アルベロア、レアル・マドリードがベンフィカを破りCL決勝トーナメント進出を決めた後、マンチェスター・シティとの対戦の可能性に反応

勝利は、数人の主力選手の不在により一層印象的なものとなった。特にキリアン・ムバッペは体調面の懸念から欠場した。アルベロア監督はフランス人選手の状況を説明するよう求められた。「彼は昨日の練習を途中で退出しなければならず、他の日も不快感を感じていた」と監督は明かした。「昨日の練習後、彼と話し合い、医療チームとも相談した。 我々は彼が完全に回復し、今後の試合に向けて不快感なく最高の状態と自信を取り戻すために、一時的に離脱するのが最善と判断した。彼は非常に重要な選手だ。今後は様子を見守る。数日で済むかどうかはわからないが、長くはかからないことを願っている。しかし、ムバッペが自信を取り戻し、不快感が消えるまで必要な時間は確保するつもりだ」

軽度の問題か深刻な故障かとの問いには、アルベロアは慎重ながらも楽観的な姿勢を示した。「不快感と負傷の違いは説明できません。彼がプレーを止めるのは、快適さや安心感を得られないため必要と判断したからです。出場しないのは、負傷していると私が理解しているからです。 不快感がプレーを妨げる場合、それを負傷と呼ぶならそう呼べますが、深刻な負傷ではなく軽微な問題であり、数日あるいは数週間で復帰できると私は考えています。診断結果は出ていますが、選手の健康状態に関するデータを私が公表する立場ではありません。我々は状況の経緯、発生した事象、現在の状態を明確に把握しています。 我々は彼が回復し、100%の状態に戻ることを望んでいる。だからこそ、彼にプレーを止める決断をさせたのだ。」