アルバロ・アルベロア、レアル・マドリードがベンフィカを破りCL決勝トーナメント進出を決めた後、マンチェスター・シティとの対戦の可能性に反応
都市の必然性：アーベロアが語る馴染みの欧州の敵
先週リスボンで行われた緊迫した第1戦で1-0の勝利を収めたマドリードは、スペインでの第2戦前半に危機を迎えた。ラファ・シルバがイーグルスにこの試合の先制点をもたらし、試合を振り出しに戻したが、わずか2分後にオーレリアン・チュアメニがマドリードを再び優位に立たせた。 そして80分、ヴィニシウス・ジュニオールの決勝点で決勝トーナメント進出を確実なものにした。次なる相手はマンチェスター・シティかスポルティングCPとなる。
「抽選会に出場できただけで満足だ。それが今夜の目標だった」とアルベロアは記者団に語った。 「マンチェスター・シティとの対戦は、もう6、7年連続で慣れっこになっている。確かに多いが、また対戦するだろう。相手は関係ない。特にアウェーで第2戦を戦うことを考えると、非常に厳しい対戦になるからだ。どちらの相手も手強い」
さらに彼は続けた。「ポルトガルチームは高いクオリティを持ち、常に非常に競争力がある。アウェーでの第2戦は非常に厳しい戦いになるだろう。 金曜日の抽選結果を待ちましょう。間違っていなければ、ユースリーグのチームもスポルティング・リスボンと対戦することになります。抽選の結果を楽しみにしましょう。もし再びポルトガルに行くことになれば、素晴らしい関係にある隣国に戻れることを嬉しく思います。あの街は私にとって素晴らしい思い出が詰まっています。マドリードのファン全員にとって、常に特別な場所でしょう。間違いなく素晴らしい対戦になるはずです」
逆境と低いブロックを通じた成長
マドリードは、ホームチームを苛立たせようとする規律あるベンフィカ相手に、勝利を得るために苦戦を強いられた。アルベロアは、チームが前半は苦戦したが、後半にリズムを取り戻したと認めた。「後半が前半より良い試合は毎日あるわけではない」と彼は指摘した。「おそらく、私のハーフタイムの指示は試合前の指示より効果的なのだろう。その点は検討が必要だ」 「第1戦では前半が素晴らしかったが、今日はベンフィカが激しくプレスをかけてきて非常に厳しい試合展開となった。幸いにも素早く同点に追いつけたが、ギュレルのゴールが取り消されたのは残念だった。試合が進むにつれて我々は改善していった。確かに、問題点を調整するたびに後半で修正できているのは、良い兆候だ」
また監督は守備陣形を崩す戦術的課題にも言及し、豪華な戦力を擁するチームがさらに研鑽すべき領域だと指摘した。「低ブロックはレアル・マドリードに限らず全てのチームにとって厄介だ」とアルベロアは説明した。「狭いエリアに10人が密集する低ブロックは、攻撃を極めて困難にする。我々の選手層の特性やスペースを与えられた際の強みに関わらず、この領域には改善の余地がある。 我々はコンセプトと全体的な構想を持って改善する必要がある。それは攻撃をより良くし、組織性を高め、プレーの流動性を増し、低ブロックを攻略する際に求められる『目をつぶってでもプレーできる』状態を実現するためだ。私は非常に楽観的であり、選手たちの成長を助けられることを願っている」
ムバッペの負傷懸念とヴィニ・ジュニアの輝き
勝利は、数人の主力選手の不在により一層印象的なものとなった。特にキリアン・ムバッペは体調面の懸念から欠場した。アルベロア監督はフランス人選手の状況を説明するよう求められた。「彼は昨日の練習を途中で退出しなければならず、他の日も不快感を感じていた」と監督は明かした。「昨日の練習後、彼と話し合い、医療チームとも相談した。 我々は彼が完全に回復し、今後の試合に向けて不快感なく最高の状態と自信を取り戻すために、一時的に離脱するのが最善と判断した。彼は非常に重要な選手だ。今後は様子を見守る。数日で済むかどうかはわからないが、長くはかからないことを願っている。しかし、ムバッペが自信を取り戻し、不快感が消えるまで必要な時間は確保するつもりだ」
軽度の問題か深刻な故障かとの問いには、アルベロアは慎重ながらも楽観的な姿勢を示した。「不快感と負傷の違いは説明できません。彼がプレーを止めるのは、快適さや安心感を得られないため必要と判断したからです。出場しないのは、負傷していると私が理解しているからです。 不快感がプレーを妨げる場合、それを負傷と呼ぶならそう呼べますが、深刻な負傷ではなく軽微な問題であり、数日あるいは数週間で復帰できると私は考えています。診断結果は出ていますが、選手の健康状態に関するデータを私が公表する立場ではありません。我々は状況の経緯、発生した事象、現在の状態を明確に把握しています。 我々は彼が回復し、100%の状態に戻ることを望んでいる。だからこそ、彼にプレーを止める決断をさせたのだ。」
ムバッペ不在の中での層の厚さ
ムバッペら主力選手不在の中、ヴィニシウスが主役を務め、監督から高い評価を得た。「彼が素晴らしいゴールを決めたことを嬉しく思う。彼にふさわしいし、今の好調ぶりを見れば当然だ」とアルベロア監督は語った。 「ムバッペがいない今、彼の重要性はさらに増している。彼が本当にその価値を証明したと思うから、心から喜んでいる」と監督は強調した。またチーム全体の粘り強さを称え、「ムバッペも、[ジュード]・ベリンガムも、[エデル]・ミリターオも、ロドリゴもいない。これほど重要な選手たち、卓越した能力を持つ不可欠な選手たちが全員欠けている中で」と続けた。 だからこそ今日の試合はさらに重要であり、強豪相手に両試合で勝利を収めたこの対戦で勝ち抜けたことは、より大きな意義を持つ。これはチームを大きく強化するもので、多くの主力選手が欠場しても、今日のような試合で戦い勝ち抜けることを示した」
