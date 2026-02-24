アルバロ・アルベロアがキリアン・エムバペの最大の強みを指摘　レアル・マドリード監督が「試合の流れを変える選手」を称賛　チャンピオンズリーグ対戦を前に

ムバッペの最適なポジションがサイドか中央かについては疑問が絶えず、一部の批評家は彼に生粋のストライカーとしての本能が欠けていると指摘している。しかしアルベロア監督は、選手の動きと統計的成果を根拠に、彼が要求された役割を完璧に遂行していると強調した。 監督はフォワードのサッカーIQを絶賛し、フランス代表主将の最終ラインでの役割にアイデンティティ危機など存在しないと断言した。

アルベロアはさらに擁護を強め、記者団にこう語った。「分からないが、ムバッペの問題は得点力や得点方法ではないと思う。ピッチ上では判断を下さねばならない。キリアン・ムバッペの数ある優れた資質の中でも特に強調するとすれば、彼は非常に知性的な選手であり人間だということだ。どこへ動くべきかをよく理解している。 そして…もちろんペナルティエリア内にスペースが生まれる状況もある。キリアンだけでなく他の選手もそこに到達できる必要がある場面だ。パンプローナでの我々の状況のように。だが、キリアンはピッチ上で何をすべきかを完璧に理解している。彼の統計を見れば、それが十分にできていると分かるだろう」