アルバロ・アルベロアがキリアン・エムバペの最大の強みを指摘 レアル・マドリード監督が「試合の流れを変える選手」を称賛 チャンピオンズリーグ対戦を前に
アルベロア、ムバッペが試合を決すると確信
欧州の試合に向けてメディアの取材に応じたマドリードの監督は、元パリ・サンジェルマンの選手が、依然としてチームにとって決定的な存在であることを強調した。アルベロアは、「キリアンは明日、プレーする準備ができている。現時点で、それが最も重要なことだ」と述べた。 もちろん、彼はここ数週間、このチームに所属しており...そして、誰もが知っているように、何よりも、私が強調したいのは、彼が示している献身的な姿勢です。チームメイト、チーム、監督、クラブ、そしてファンに対して。 キリアンが大きな努力をしていることを強調することは非常に重要だと思います。彼はピッチ上で私たちを助けようとしています。彼は試合の流れを変える選手です。どのディフェンダーも、彼と対峙すると、彼のどんな行動も試合の勝敗を決定づけることを知っていると思います。そして... ええ... 彼は明日の試合に出場する準備ができています。私たちは彼の力を必要としていることは確かであり、彼は素晴らしい試合をするでしょう。
ムバッペ、ベンフィカ戦で体調面の課題を克服
ここ数週間、ムバッペにはフィットネス面での懸念もつきまとっていた。特に膝の持病が再発し、国内リーグのレアル・ソシエダ戦を欠場した。しかし25歳の選手は、この小さなトラブルにもかかわらず、最大の舞台に備えるため陰で懸命に調整を続けてきた。アルベロア監督は特に、この選手の献身的な姿勢を称賛し、主力選手が水曜夜の先発出場に必要なハードルを無事にクリアしたことを確認した。
元DFは、第2戦に向けてチームの状況が大きく変わることはないと見ている。今週のチームに何を期待するか問われると、彼はこう答えた。「リスボンでの試合と非常に似た姿だ。それが私の望みであり、期待していることだ」
世界クラスのナンバーナインの知性
ムバッペの最適なポジションがサイドか中央かについては疑問が絶えず、一部の批評家は彼に生粋のストライカーとしての本能が欠けていると指摘している。しかしアルベロア監督は、選手の動きと統計的成果を根拠に、彼が要求された役割を完璧に遂行していると強調した。 監督はフォワードのサッカーIQを絶賛し、フランス代表主将の最終ラインでの役割にアイデンティティ危機など存在しないと断言した。
アルベロアはさらに擁護を強め、記者団にこう語った。「分からないが、ムバッペの問題は得点力や得点方法ではないと思う。ピッチ上では判断を下さねばならない。キリアン・ムバッペの数ある優れた資質の中でも特に強調するとすれば、彼は非常に知性的な選手であり人間だということだ。どこへ動くべきかをよく理解している。 そして…もちろんペナルティエリア内にスペースが生まれる状況もある。キリアンだけでなく他の選手もそこに到達できる必要がある場面だ。パンプローナでの我々の状況のように。だが、キリアンはピッチ上で何をすべきかを完璧に理解している。彼の統計を見れば、それが十分にできていると分かるだろう」
人種差別との闘いにおける行動の要求
リスボンでのジャンルーカ・プレスティアニによるヴィニシウス・ジュニオールの差別的発言疑惑を受け、試合を取り巻く緊張感は依然として続いている。アルベロアはUEFAに対し、言葉を行動に移すよう強く訴えて締めくくった
「人種差別との闘いにおいて、我々は転換点を刻む絶好の機会を得ている。常にこの闘いの先頭に立ってきたUEFAには、単なるスローガンや試合前の立派な横断幕以上の行動を取る機会がある。そして願わくば——いや、私は願っている——彼らがこの機会を掴むことを」と彼は語った。
