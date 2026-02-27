アルネ・スロット監督、モハメド・サラーを擁護しリバプールの攻撃陣フゴ・エキティケとコディ・ガクポを痛烈に批判

スロットは、サラがマージーサイドで9年間築き上げてきた驚異的な水準から明らかに落ち込んだように見えることについてこう語った。「彼は自ら基準を設け、それがあまりにも、あまりにも、あまりにも高いからこそ、数試合得点できないだけで人々は驚く。それこそが最高の賛辞だ。FAカップの例を取れば、相手はプレミアリーグのチーム（ブライトン）だったにもかかわらず［彼は得点した］。 3試合前にはプレミアリーグの強豪ブライトン相手にアシストとゴールを記録している。これが現実だ。データを操作して『プレミアリーグ9試合無得点』と強調できるが、それが彼自身が築いた基準なのだ」

スロット監督はサラーのパフォーマンスについて補足し、オランダ人ウインガーのガクポが7試合連続無得点、フランス人FWエキティケが直近4試合で得点に絡めていない現状に触れた：「パフォーマンスの詳細な分析は別として、ここでそれをする場ではない。

「モ（サラー）には得点する姿に慣れている。私の時代にも起きたことだが、3～4試合得点できないと疑問が呈される。だが彼は必ず再び得点する。彼だけが以前ほどの得点を挙げられていない攻撃陣ではない。注目が彼だけに集中すべきではない。ウーゴ（ルカ・モラノ）やコーディ（コディ・ジョーンズ）も同様だ。これはチーム全体の問題だ。 しかし我々は無失点を維持している。だから彼らが大量得点する必要はない。カラバフ戦では6得点、ニューカッスル戦では4得点を挙げている」