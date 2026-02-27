Getty
アルネ・スロット監督、モハメド・サラーを擁護しリバプールの攻撃陣フゴ・エキティケとコディ・ガクポを痛烈に批判
サラーが最後にプレミアリーグでゴールを決めたのはいつですか？
エジプトのスーパースター、サラーは前シーズン、リヴァプールで全大会通算34得点を記録。プレミアリーグ優勝に貢献するとともに、PFA年間最優秀選手賞と得点王の栄誉に輝いた。契約は2027年まで2年延長されることで合意した。
2025-26シーズンはアンフィールドに関わる全ての人々にとって試練の年となった。記録的な大型補強の後にもかかわらず、予想外の安定感の欠如が続き、ピッチ内外の関係者に対して不快な疑問が投げかけられる事態を招いた。
サラーもこうした批判に直面し、12月には感情的な爆発を見せた。また、11月1日以降のプレミアリーグ戦では得点を挙げていない。しかし、シーズン序盤に彼をベンチに置いた監督は、33歳のストライカーに対し、今なお全面的な支持を表明している。
スロットはサラーの調子を批判する者たちから彼を擁護する
スロットは、サラがマージーサイドで9年間築き上げてきた驚異的な水準から明らかに落ち込んだように見えることについてこう語った。「彼は自ら基準を設け、それがあまりにも、あまりにも、あまりにも高いからこそ、数試合得点できないだけで人々は驚く。それこそが最高の賛辞だ。FAカップの例を取れば、相手はプレミアリーグのチーム（ブライトン）だったにもかかわらず［彼は得点した］。 3試合前にはプレミアリーグの強豪ブライトン相手にアシストとゴールを記録している。これが現実だ。データを操作して『プレミアリーグ9試合無得点』と強調できるが、それが彼自身が築いた基準なのだ」
スロット監督はサラーのパフォーマンスについて補足し、オランダ人ウインガーのガクポが7試合連続無得点、フランス人FWエキティケが直近4試合で得点に絡めていない現状に触れた：「パフォーマンスの詳細な分析は別として、ここでそれをする場ではない。
「モ（サラー）には得点する姿に慣れている。私の時代にも起きたことだが、3～4試合得点できないと疑問が呈される。だが彼は必ず再び得点する。彼だけが以前ほどの得点を挙げられていない攻撃陣ではない。注目が彼だけに集中すべきではない。ウーゴ（ルカ・モラノ）やコーディ（コディ・ジョーンズ）も同様だ。これはチーム全体の問題だ。 しかし我々は無失点を維持している。だから彼らが大量得点する必要はない。カラバフ戦では6得点、ニューカッスル戦では4得点を挙げている」
ガクポとエキティケも得点不足だ
リバプールはサラーが本来の調子を取り戻すと確信している。現代のレジェンドには十分な実績があり、一時的な不振は問題視されないだろう。エキティケも2025年夏に8200万ポンド（約110億円）で移籍して以来、アンフィールドでのデビューシーズンで15得点を挙げるなど印象的な活躍を見せている。
23歳の選手は自身のプレーに課題があると自覚し、改善に取り組んでいる。スロット監督は身長190cmのフランス代表選手が空中戦能力を磨く必要性についてこう語った。「確かに私が現役だった頃（かなり昔の話だが）、ロープに吊るしたボールをヘディングで打つ練習をしていた。今は使われていない孤立した技術だ」
「我々もウーゴ自身もこの点を認識しているため、改善に取り組んでいる。毎日ではないが、彼のプレーの一部であり、彼自身もさらなる得点機会を逃さぬよう成長を望んでいる。22歳、23歳という年齢では、まだ向上できる部分があるのは当然だ」
リヴァプール 2025-26シーズンの試合日程：次節はアンフィールドでウェストハム戦
現在プレミアリーグで6位につけるリバプールは、チャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦でガラタサライと対戦する中、土曜日のウェストハム戦では得点感覚を取り戻すことを目指す。
